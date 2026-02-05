Valve tient bon : la Steam Machine sortira cette année malgré la pénurie

Les joueurs qui rêvaient d’une machine de salon dédiée à Steam n’avaient pas tout à fait tort ! Contre vents, marées et pénurie mondiale de composants, Valve annonce que sa Steam Machine sera bien commercialisée cette année. Un pari risqué pour le géant du jeu vidéo, qui mise sur un lancement en période de tension pour reconquérir le salon.

Saura-t-elle s’imposer face aux consoles établies avec son écosystème PC unique ? L’attente touche à sa fin, et le défi technique est relevé. Préparez vos wishlists, la partie va être électrique !

La pénurie de puces va-t-elle mettre la machine Steam en panne sèche ?

L’attente se prolonge pour les fans de Valve. Alors que l’entreprise avait dévoilé avec fanfare en novembre 2025 son trio de matériel gaming – la Steam Machine (un hybride PC/console), le Steam Controller et le casque VR Steam Frame –, elle vient d’annoncer un contretemps. Dans une mise à jour publiée le 4 février, Valve a confirmé que les tarifs et les dates de sortie précis ne seront pas dévoilés aussi rapidement que prévu. La faute à qui ? À une crise des composants électroniques qui frappe toute l’industrie.

Pourquoi Valve est-elle contrainte de reporter ses annonces ?

La raison est simple mais frustrante : la pénurie mondiale de puces, largement alimentée par la demande effrénée des entreprises d’intelligence artificielle et des data centers. Des composants essentiels comme certaines puces, de la RAM et des unités de stockage SSD sont devenus rares et chers.

Or, la Steam Machine, étant une machine gaming complète, a besoin des mêmes pièces qu’un PC de jeu ou une console. Les joueurs PC ont déjà vu le prix des cartes graphiques et de la RAM s’envoler ; cette pénurie menace désormais le lancement de produits finis. Valve explique avoir encore « du travail » pour définir des prix et des calendriers concrets, notamment pour la Machine et le casque VR, en raison de la grande volatilité du marché.

Le délai de sortie est-il malgré tout tenu ?

Oui, si l’on en croit les déclarations de Valve. La société affirme toujours son intention d’expédier les trois produits au cours du premier semestre 2026. L’objectif reste donc inchangé. Cependant, les fans les plus aguerris évoquent déjà le fameux « Valve Time », cette tendance historique de l’entreprise à accumuler les retards sur ses jeux et ses périphériques. La conjoncture actuelle, hors de son contrôle, pourrait bien donner une nouvelle légitimité à ce concept.

L’IA est-elle en train de cannibaliser l’industrie du jeu ?

C’est l’inquiétude sous-jacente. La ruée vers l’intelligence artificielle crée une tension si forte sur la chaîne d’approvisionnement. Si bien qu’elle pourrait avoir des répercussions bien au-delà de Valve. Des rapports suggèrent que les coûts accrus pourraient retarder les prochaines consoles de PlayStation et Xbox. Cela pourrait même faire monter le prix des téléviseurs. Les joueurs souhaitant monter ou améliorer leur PC ressentent déjà la pression, avec la flambée des prix des GPU Nvidia. Le secteur du jeu vidéo dans son ensemble se retrouve en concurrence directe avec un géant aux poches profondes : l’IA.

Sur les forums officiels, les réactions sont majoritairement compréhensives, bien que préoccupées. De nombreux fans remercient Valve pour sa transparence. Certains émettent même l’idée astucieuse de lancer le Steam Controller indépendamment des deux autres appareils. Il utilise moins de composants critiques et pourrait arriver plus vite sur le marché. La frustration existe, mais elle est souvent canalisée non pas vers Valve, perçue comme victime des circonstances, mais vers l’impact global de l’essor de l’IA sur l’industrie du jeu.

Le compte à rebours pour le matériel Steam est donc toujours lancé, mais le paysage a changé. Même si Valve tient son délai de livraison de la Steam Machine, le véritable suspense concerne désormais le prix d’étiquette. Dans un marché où les composants valent de l’or, la Steam Machine et ses acolytes risquent fort d’arriver avec une facture plus salée qu’espérée. Les joueurs devront peut-être non seulement être patients, mais aussi économes.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn