6 fois plus puissant que la Steam Deck : la nouvelle console de Valve est une bête de guerre en 4k

Valve frappe un grand coup avec sa nouvelle console portable dénommée Steam Machine, une véritable bête de guerre qui promet de pulvériser tous les records ! Avec une puissance annoncée comme six fois supérieure à celle de la Steam Deck, elle s’attaque sans complexe au gaming 4K sur écran portable.

De quoi faire pâlir la concurrence et rêver à des parties ultra-immersives, sans compromis. Préparez-vous à une expérience de jeu si fluide qu’elle en devient presque magique !

Valve récidive : la Steam Machine, une revanche bien préparée

Qui se souvient des Steam Machines, ces consoles PC qui avaient fait un flop retentissant il y a dix ans ? Valve, oui, et c’est bien pour cela que la firme de Bellevue revient avec une nouvelle version qui sent bon la revanche. L’époque était alors mal choisie : les joueurs ne comprenaient pas bien ces machines hybrides, et Linux peinait à faire tourner les jeux Windows. Mais l’échec fut formateur : il a conduit au Steam Deck, dont le succès a permis de peaufiner SteamOS et sa couche de compatibilité Proton. Cette fois, Valve a tous les atouts en main.

Leçon retenue : tout est fait maison

La clé du nouveau design ? Le contrôle total. Finis les fabricants tiers qui proposaient une pléthore de modèles aux configurations déroutantes. Cette Steam Machine est entièrement conçue en interne, dans un élégant cube de 15 cm conçu pour se faufiler discrètement sous un téléviseur. À l’intérieur, une véritable bête de guerre : un combo processeur AMD Zen 4 et GPU RDNA3 sur mesure, affichant une puissance brute six fois supérieure à celle du Steam Deck. Le message est clair : on ne joue plus dans la même catégorie.

Silence et puissance : le pari réussi du refroidissement

Dans un salon, le bruit est l’ennemi. Valve l’a bien compris et a construit son système de refroidissement autour d’un ventilateur de 120mm d’une discrétion remarquable. La machine reste aussi silencieuse qu’une bibliothèque au repos, même en pleine session de jeu en 4K. L’astuce ? Une ingénierie thermique réfléchie dès l’origine, avec un flux d’air optimisé à 360 degrés et des caloducs surdimensionnés. Ce système sophistiqué permet de maintenir des performances crêtes sans sacrifier le confort acoustique.

Une console qui vit avec vous

La Steam Machine nouvelle génération ne se contente pas d’être puissante : elle est intelligente et modulable. Grâce à la norme HDMI CEC, elle allume votre home-cinéma d’une simple pression sur le bouton power. Sa façade magnétique accepte des panneaux personnalisables (fichiers 3D fournis), tandis qu’une barre LED RGB indique son état. Le meilleur c’est le fait que le SSD est facilement remplaçable. C’est une rareté dans le monde des consoles. Et le système accueille même les modèles de plus grande taille.

Pour 2026, une entrée en scène très attendue

Si le prix final reste à préciser, Valve promet une tarification compétitive face aux PC de mêmes spécifications. Les modèles 512 Go et 2 To seront livrés avec la nouvelle manette Steam dès début 2026. La surprise vient compléter l’écosystème : un casque de VR sans fil, le Steam Frame, développé depuis 2019. De quoi afficher une ambition claire : ne pas se contenter d’une console, mais proposer une plateforme de jeu complète et mature, dix ans après le faux départ.

