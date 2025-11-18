Steam Deck de Valve et Stream Deck : attention à ne pas confondre

À ne pas confondre malgré leurs noms jumeaux ! La Steam Deck de Valve est la console portable révolutionnaire qui libère le jeu PC, tandis que le Stream Deck d’Elgato est le célèbre clavier à écrans pour streamers.

L’une vous propulse dans des mondes virtuels, l’autre orchestre votre production live. Un « m » et un « a » de différence, mais un univers qui les sépare. Prêts à démêler le vrai du jeu ? Allumons les écrans !

Stream Deck MK.2, un outil pour les streamers

Elgato a annoncé la sortie prochaine du Stream Deck MK.2. Présentant peu de nouveautés par rapport à l’ancienne version, il ne manquera pas de faire parler de lui. Un peu de changement cependant avec la présence de l’USB-C, une façade avant interchangeable, ainsi qu’un support détachable.

Très populaire auprès des streamers, le Stream Deck leur permet de définir des raccourcis et des commandes accessibles facilement. Pour cela il suffit d’appuyer sur un bouton qui affichera la fonction souhaitée sur le live.

Le produit est déjà disponible sur le site officiel du fabricant allemand. Avec un prix annoncé de 149,99 euros. Mais il faudra débourser 10 euros pour les façades personnalisables.

Le Stream deck vois ici sa nouvelle version mise face à un autre produit inattendu. Pourtant de son côté le Steam deck de Valve a une utilisation bien différente. Alors que ce dernier est sorti seulement quelques heures avant.

Console Steam Deck, un nouveau concurrent de taille ?

De son côté, Valve a dévoilé sa nouvelle console portable : Steam Deck. Aux allures de Switch, ses performances sont bien plus importantes celles de la petite dernière de Nintendo.

La console peut également se brancher à un écran secondaire. Pas de dock, mais un simple port USB-C compatible avec DisplayPort 1.4. Ce dernier permettra alors d’atteindre une définition 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz.

À l’intérieur de la Steam est également beaucoup plus puissante que la Switch. Notamment avec une puce graphique AMD RDNA 2, la même que l’on peut retrouver dans la PS5 ou la Xbox Series X.

Trois versions de la console sont proposées : 64 Go eMMC à 419 euros, 256 Go en SSD NVMe à 549 euros et 512 Go, SSD NVMe à 679 euros. La précommande n’est pas encore disponible, mais des réservations pourront être faites dès le 16 juillet 2021 à 19 heures (Paris).

Concernant la commande internationale : l’Europe, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni seront servis les premiers. Pour cela il faudra tout de même attendre un petit peu, d’ici décembre 2021

Même si ces produits sont totalement différents, les noms « Stream Deck » et « Steam Deck » prêtent effectivement à confusion. Un hasard malheureux ou un coup de publicité en plus pour la nouvelle console de Valve ? Espérons que chacun puisse se faire connaitre pour sa juste valeur et ne pas être confondus à l’avenir.

