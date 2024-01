[BON PLAN] – Saisissez l’ELGATO Stream Deck XL à -13% le prix

Optimisez votre expérience de streaming avec l’ELGATO Stream Deck XL, le boîtier de contrôle révolutionnaire équipé de 32 touches LCD personnalisables. Profitez d’une promotion exclusive de 4% pour faciliter votre flux de travail. Personnalisez vos raccourcis et améliorez la qualité de votre diffusion.

Contrôle personnalisé pour un streaming optimal

L’ELGATO Stream Deck XL offre un contrôle ultime avec ses 32 touches LCD personnalisables. Configurez chaque touche pour des raccourcis, des commandes d’édition vidéo, des réglages audio, et bien plus encore. Cela simplifie également votre flux de travail et élimine la nécessité de jongler entre différentes applications. Grâce à une interface USB 3.0, le boîtier garantit une connexion rapide et fiable pour une expérience de streaming sans faille.

Configuration universelle pour toutes les plateformes

Que vous utilisiez un PC, un smartphone ou une tablette Android, l’ELGATO Stream Deck XL s’adapte à votre plateforme de choix. Avec une configuration requise simple, compatible avec macOS 10.13 ou version ultérieure pour les utilisateurs Mac, et Windows 10 (64-bit) pour les utilisateurs PC, ce boîtier d’acquisition devient accessible à tous les passionnés de streaming. Les 32 touches LCD personnalisables offrent toutefois une polyvalence inégalée pour répondre à vos besoins spécifiques.

Offre exclusive et facilité de paiement

Profitez de l’offre exclusive avec une réduction de 13%, le prix de l’ELGATO Stream Deck XL est à seulement 232,10 euros au lieu de 267,66 euros . La livraison, à partir de 4,99 euros, garantit que ce boîtier révolutionnaire vous parvienne rapidement. En plus, économisez votre argent grâce à une facilité de paiement en 3 fois à seulement 78,91 euros par mois.

Maximisez votre potentiel de streaming avec l’ELGATO Stream Deck XL et prenez le contrôle de votre diffusion. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration :

Maîtrisez votre diffusion, les avantages d’un boîtier de contrôle pour streamer

Optimisation de l’expérience de streaming

Facilitez votre expérience de streaming avec un boîtier de contrôle dédié. Personnalisez les commandes, ajustez rapidement les paramètres audio et vidéo, et gérez les transitions en direct sans interrompre votre flux. Ce dispositif simplifie les tâches complexes. Il offre un contrôle immédiat sur votre contenu.

Flexibilité et polyvalence

Les boîtiers de contrôle pour streamer offrent une flexibilité exceptionnelle en permettant la personnalisation des touches pour répondre à vos besoins spécifiques. Cette polyvalence garantit que chaque streamer, quel que soit son style ou son contenu, puisse maximiser son potentiel créatif sans compromettre la qualité de la diffusion.