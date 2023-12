Cette fonctionnalité peu connue de votre navigateur web accélèrera votre connexion !

Découvrez comment accélérer votre connexion Internet grâce à cette fonctionnalité qu’offre votre navigateur web pour surfer en toute fluidité à travers la toile !

Actuellement, nous passons la majeure partie de notre journée à connecter, que ce soit sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming ou tout simplement sur le web. Pour le travail ou le fun, la toile est devenue notre deuxième maison. Le seul souci c’est lorsque la connexion Internet et votre terminal commencent à ramer. Au moment où vous faites face à ce genre de difficulté, ne paniquez pas, nous avons découvert comment vous pourrez accélérer votre connexion à partir de votre navigateur web, aussi simple comme un jeu d’enfant !

Est-ce qu’on peut accélérer sa connexion avec n’importe quel navigateur web ?

La réponse est « oui », vous pouvez accélérer votre connexion depuis n’importe quel navigateur web. La mauvaise nouvelle c’est que l’accélération matérielle n’est accessible qu’en effectuant des fouilles dans les paramètres. C’est la raison pour laquelle beaucoup d’utilisateurs ne sont jamais tombés dessus. La bonne par contre, c’est que cette technique peut affecter de manière significative la rapidité de votre navigateur. De quoi booster votre connexion Internet !

Comme son nom l’indique, l’accélération matérielle permet à votre navigateur d’optimiser ses performances en utilisant pleinement les composants de votre ordinateur, surtout l’unité centrale (CPU). Ainsi, il va définir les tâches à forte intensité graphique et les dédiées à l’unité de traitement graphique (BPU). Grâce à cela, le CPU sera libre pour d’autres tâches, optimisant la navigation. Il faut aussi comprendre que pour accélérer votre connexion avec un navigateur web, ce dernier va demander à votre système d’exploitation de bien répartir la charge de travail en toute efficacité.

Il faut comprendre que l’activation et la désactivation du paramètre pour accélérer votre connexion à partir de votre navigateur web dépendra de celui-ci. Les réglages se ressemblent à peu près et ne devraient pas être difficile à trouver. La plupart du temps, l’accélération matérielle est déjà activée, ce qui améliore les performances de votre navigateur.

Si vous utilisez Google Chrome, cliquez sur les trois points en haut à droite de la fenêtre du navigateur, puis sur Paramètres. Ouvrez l’onglet Système pour voir si la rubrique Utiliser l’accélération matérielle est disponible. Vous pouvez également taper « chrome://gpu » dans la barre d’adresse pour voir comment l’accélération matérielle est utilisée avec les graphiques sur votre système.

Pour l’activation de l’accélération matérielle depuis Microsoft Edge, cliquez sur les trois points (en haut à droite), puis sur Paramètres et Système et performances pour trouver la fonction d’accélération matérielle.

Si vous utilisez Firefox, cliquez sur les trois lignes horizontales (en haut à droite), puis sur Paramètres et Général. Dans la rubrique Performances, l’option Utiliser les paramètres de performances recommandés est activée par défaut, mais si vous la décochez, vous pouvez activer ou désactiver l’accélération matérielle.

Dans Safari, le navigateur par défaut dans macOS, ce paramètre est activité en permanence. De quoi vous assurez un fonctionnement optimal de votre appareil tout en boostant votre connexion Internet.

Quoi qu’il en soit, pour obtenir les meilleurs résultats, veillez à ce que votre navigateur, votre système d’exploitation et vos pilotes graphiques soient à jour. Cela signifie que chaque niveau de la fonctionnalité fonctionnera avec le code le plus récent et le plus moderne.