Comment booster la vitesse d’Internet sur mobile ?

Pour booster la vitesse d’Internet sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez commencer par effacer les caches et fermer certaines applications. Si la connexion reste lente, vous serez obligé de prendre d’autres mesures.

Que vous utilisiez un iPhone ou un téléphone Android, vous pouvez toujours être confronté à un problème de connexion. Celui-ci peut être causé par une multitude d’applications ouvertes en arrière-plan ou par une offre internet de mauvaise qualité. Il peut également être provoqué par des caches pleins ou par les paramètres de votre réseau mobile. Pour booster la vitesse d’Internet sur un smartphone ou une tablette, il est nécessaire de s’attaquer directement à la source du problème.

Effacez les caches

Pour faire simple, votre navigateur enregistre vos données de connexion dans les caches afin que vous puissiez accéder facilement aux sites web que vous consultez fréquemment. Cependant, lorsque la capacité de cette mémoire intermédiaire rapide entre le processeur et la mémoire vive atteint son maximum, votre connexion devient extrêmement lente. Pourtant, il est facile d’éviter ce genre d’embarras en effaçant régulièrement ses caches. Aussi, vous pouvez vous tourner vers une solution beaucoup plus radicale : opter pour une offre internet illimitée et améliorée. Ainsi, vous ne serez plus obligé de vous préoccuper des caches de votre téléphone. En plus, vous bénéficierez d’un internet rapide, ce qui réglera une bonne fois pour toutes vos problèmes de connexion.

Fermez certaines applications

Lorsque plusieurs applications mobiles sont lancées en même temps sur votre smartphone ou tablette, votre connexion internet devient nettement plus lente. Cependant, si vous avez opté pour un fournisseur internet ayant proposé une offre illimitée, vous ne risquez pas de rencontrer ce genre de désagrément. Toutefois, il s’avère toujours utile de fermer certaines applications ouvertes en arrière-plan afin de limiter la consommation de votre batterie. De plus, cette solution peut optimiser la performance de votre téléphone.

Désactivez l’option mise à jour automatique pour vos applications

Les mises à jour automatiques sont susceptibles de réduire considérablement la vitesse de votre connexion. Désactivez-les lorsqu’elles se lancent de manière automatique sur votre smartphone ou tablette. L’idéal serait de les réaliser manuellement afin de ne pas réduire votre débit. Néanmoins, un internet illimité vous libère de ce genre de contrainte. Avec ce genre d’offres, vous pourrez lancer toutes les mises à jour que vous voulez en même temps sans pour autant nuire à votre connexion. Ainsi, vous avez intérêt à vous tourner dès maintenant vers un abonnement internet beaucoup plus flexible et libérateur.

Utilisez les versions allégées des navigateurs web ou des applications

Certes, cette solution ne permettra pas littéralement de booster votre vitesse d’Internet, mais elle sera utile pour améliorer l’efficacité de votre bande passante. Vous sentirez son effet sur la rapidité de votre connexion. D’ailleurs, plusieurs navigateurs web et applications sont aujourd’hui disponibles en versions allégées.

Réinitialisez les paramètres de votre réseau

Si la vitesse de votre connexion est instable, la source du problème pourrait se trouver dans les paramètres de votre téléphone. Pour résoudre la situation, il vous suffit de désactiver la fonction « Sélectionner automatiquement » dans les paramètres de réseaux avancés de votre smartphone. Puis, choisissez manuellement votre opérateur internet. Aussi, assurez-vous d’activer la 4G ou le LTE de votre appareil avant de le redémarrer. Après ces étapes, votre connexion internet devrait revenir à la normale.