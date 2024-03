Test du Valve Index : que vaut le premier casque VR de Steam en 2024 ?

Le Valve Index est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs casques VR du marché. La question est de savoir si ce casque tient ses promesses et s'il reste un choix intéressant en 2024.

Nous avons pu tester en détail le Valve Index afin de vous donner une idée précise de ses caractéristiques. Pour les fans de produits Steam et de contenus VR, vous êtes assurément à la bonne adresse.

Caractéristiques techniques Résolution : 1440 x 1600 pixels par œil

Poids : 800 g

Taux de rafraîchissement : 90, 144 Hz

Champ de vision : 130°

Prix : 979 €

Valve Casque d'index uniquement (HMD) 979.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Présentation du Valve Index : Poids, ergonomie et confort

Au niveau de l'apparence, le casque haut de gamme mise sur la sobriété et l'élégance, avec notamment un noir du plus bel effet. L'écran large de la face appuie d'autant plus cet aspect lisse et élégant.

En termes de confort, le Valve Index s'est montré à la hauteur. Son poids très élevé de 800 g, qui aurait pu être un très fâcheux inconvénient, est parfaitement géré. En effet, le système de maintien du casque, comprenant une sangle supérieure réglable et une armature rembourrée. Ainsi, après plusieurs heures d'utilisation, le poids n'a été en aucune manière une gêne. Les mousses présentes au niveau de la visière empêchent non seulement les traces sur le visage, mais aussi les douleurs et risques de gênes.

Pour la vision, vous avez la possibilité de régler la profondeur et l'espace des lentilles grâce à la présence d'une molette. En résumé, le Valve Index est un casque très confortable, et ce, même après de longues sessions d'utilisation.

Qualité d'image et expérience visuelle

Avec ses 2880 x 1600 pixels combinés, vous pourrez vous dire que ce casque a une résolution assez faible comparée aux autres modèles.

Ce n'est heureusement pas le cas puisque ce casque est capable d'offrir une expérience visuelle satisfaisante. Grâce à son écran LCD, vous pourrez apprécier vos jeux et applications VR favoris sans effets de grilles ou potentiels bugs visuels. Le système de lentille Lens Glare est doublé pour un meilleur affichage. Toutefois, cette configuration a l'inconvénient d'afficher des halos lumineux, surtout en présence d'éléments blancs.

Cela n'en fait pas moins un casque particulièrement performant, surtout au niveau de l'affichage et de la fréquence de rafraîchissement. En effet, ce casque dépasse les habituels 90 ou 120 Hz avec un taux de 144 Hz. Une excellente nouvelle pour les gamers puisque ce casque n'aura aucun mal à afficher les scènes de jeux de manière parfaitement fluide.

Cela fait de ce casque un modèle adéquat pour le gaming, mais aussi pour l'exécution de tâches VR exigeant visuellement parlant.

Qualité audio

L'expérience visuelle n'est pas le seul point intéressant du Valve Index puisque Valve n'a pas lésiné le la qualité audio.

Ainsi, ce modèle dispose d'un système de casque intégré et placé très précisément au niveau des oreilles sans pour autant s'y appuyer. Cela offre en premier lieu un certain confort lors de l'utilisation. Au niveau de la qualité sonore, le système d'externalisation audio du casque offre une expérience bluffante, avec la sensation que le son vient de l'environnement extérieur.

Aussi, vous aurez l'impression d'être à un concert ou d'entendre les sons directement comme si la source était toute proche. Que ce soit pour la sortie des aiguës ou les basses, il n'y a absolument rien à redire, tant le travail a été considérable.

Il s'agit d'une expérience particulièrement satisfaisante en gaming, surtout dans les jeux où le son a une importance capitale pour le gameplay et l'immersion. Vous serez étonné de constater que le niveau de qualité audio décuple le plaisir durant les séances de jeux. Si vous êtes exigeants ou que vous voulez utiliser votre propre casque audio ou écouteurs, sachez que c'est faisable.

En effet, le casque profite d'une prise jack pour y connecter un équipement audio supplémentaire. Une manière d'offrir plus de possibilités aux utilisateurs.

Système de tracking : obsolète ou performant ?

À l'inverse des modèles plus récents, le Valve Index utilise un système de tracking externe via les stations de base.

Toutefois, cela ne prend pas beaucoup et peut être placé facilement dans les zones clés. Il vous est d'ailleurs possible de les fixer sur des murs pour utilisation totalement libre et espacé. Ces stations de bases utilisent la technologie laser pour la localisation spatiale de l'utilisateur, des contrôleurs et de la zone de jeu.

En termes d'efficacité, les stations effectuent parfaitement leur travail puisque le suivi des mouvements est quasiment impeccable. Il n'y a ni latence ni erreurs, la fidélité dans la reproduction des mouvements impressionnante. À cela s'ajoute tout de même un système de suivi interne par l'intermédiaire de deux grandes caméras intégrées à la face avant du casque. Il vous est possible de choisir l'affichage pour un style minimaliste ou plus performant selon vos besoins.

Contrôleurs ergonomiques

Ergonomique, pratique et confortable sont certainement les maîtres mots pour qualifier les contrôleurs spécifiques du Valve Index.

La disposition des touches est très intuitive, vous permettant de les utiliser pour le gaming, comme pour la conception de projets, en passant par l'exploration numérique. Cet exploit est dû aux nombres impressionnants de capteurs, soit près de 87 capteurs en tout. De quoi mimer avec précision vos mouvements, même les plus complexes. Valve y ajoute un système d'arceau ergonomique pour la distinction du modèle pour la main gauche et celui pour la main droite.

Au niveau de l'autonomie, ces contrôleurs peuvent fonctionner pendant plus de 7 heures. Si c'est une durée relativement faible, cela vous permettra toutefois de vous amuser pendant de longues heures. Toutefois, les contrôleurs se rechargent assez rapidement pour vous permettre de replonger le plus rapidement possible dans votre mode numérique.

Performance et ludothèque

Casque Steam oblige, le Valve Index profite de l'ensemble des contenus VR compatibles de la plateforme.

Cela va de jeux inconnus aux bataillons à de grands titres AAA incontournables. Vous en trouverez pour tous goûts, d'autant plus que Steam VR enrichit continuellement sa bibliothèque de contenus. C'est simple, en termes de contenus gaming en réalité virtuelle, vous ne trouverez pas mieux. Pour différents autres contenus, vous avez la possibilité de trouver des applications inédites et exclusives au Valve Index sur Play Store, par exemple un système de phare personnalisable.

Au niveau de la performance, il faut savoir que le Valve Index est un casque VR pour PC. De ce fait, il doit être connecté à un ordinateur pour pouvoir fonctionner. Cela va de soi, mais il est nécessaire d'avoir un PC performant afin de profiter de toutes les capacités du casque. Avec l'appareil adéquat, vous pourrez profiter de l'ensemble des jeux et applications disponibles en VR, même les plus exigeants et complexes.

Il serait d'ailleurs dommage de ne pas en profiter puisque les contrôleurs et la conception même du casque ont été pensés pour offrir une excellente expérience vidéoludique.

Expérience utilisateur

Le Valve Index est un casque qui s'adresse à tout le monde, convenant parfaitement pour toute activité en VR.

En effet, le casque peut être utilisé pour la conception de projet, la précision de son système de suivi et des contrôleurs offre notamment de bonnes capacités d'édition 3D et autres applications numériques. Ce casque convient également pour les activités sportives, le casque étant confortable, mais aussi robuste. Vous n'aurez donc pas à craindre une éventuelle chute du casque lors de mouvements trop brusques.

Bien sûr, le Valve Index convient parfaitement à des activités gaming, puisqu'il s'agit de son utilisation principale. La richesse de contenus sur Steam VR, le confort et la praticité des contrôleurs ou encore les hautes performances illustrées par une fréquence de rafraîchissement élevée sont tout autant de preuves.

Que vaut le Valve Index en 2024 ?

Sorti en 2019, le Valve Index reste un casque parfaitement utilisable actuellement en 2024.

Ces qualités notables restent d'actualités, lui permettant même de concurrencer les géants du marché. Pour l'expérience gaming, il reste une valeur sûre et son rapport qualité/prix en fait un choix très intéressant.

Si sa résolution est assez faible comparée aux modèles de casques plus récents, elle reste largement suffisante pour vous promettre une immersion totale dans vos films, séries et jeux préférés. Sa qualité sonore reste impeccable, d'autant plus que les modèles actuels peinent à innover de ce côté.

Si vous devez donc choisir un casque VR de qualité pour une utilisation gaming ou professionnelle, il est important de prendre en considération ce casque.

VALVE INDEX Le casque VR de Steam est disponible au prix de 979€ 0 Voir l'offre Verdict Avec un prix de 979 €, on peut penser que le Valve Index est un casque de réalité virtuelle assez cher. Toutefois, il faut prendre en compte l'ensemble de ces caractéristiques et tout ce que ce casque est capable de vous proposer. En faisant cela, vous serez en mesure de voir que ce casque a un rapport qualité/prix très intéressant. L'expérience passée avec ce casque est très positive, puisque le Valve Index a été capable de faire tourner une multitude de jeux tout en restant fluide et rapide. La résolution est excellente et la qualité audio vient sublimer le tout. Ainsi, si vous êtes à la recherche d'un casque VR polyvalent, nous vous conseillons vivement de vous attarder sur le Valve Index. On aime Confort optimal même avec son poids élevé

Qualité audio exceptionnelle

Taux de rafraîchissement plus important que la moyenne

Ludothèque complète de Steam VR

Excellente finition On aime moins Quelques halos lumineux à cause des doubles lentilles Lens Glare

Prix assez élevé

Valve Casque d'index uniquement (HMD) 979.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites