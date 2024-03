Test du HTC Vive Cosmos : un casque VR pratique et performant !

Le HTC Vive Cosmos est un casque VR pour PC qui ne manque pas de faire du bruit, de par ses caractéristiques et ses spécificités. L'ayant testé, nous sommes en mesure de vous faire parvenir toutes les informations essentielles concernant ce modèle qui fait partie des meilleurs casques sur le marché.

Pour un casque VR de qualité, pourquoi ne pas opter pour le HTC Vive Cosmos ? Fluide, pratique, fonctionnel et performant sont les maîtres-mots pour qualifier ce casque. Un modèle qui, à notre goût, ne bénéficie pas de la renommée qu'elle mérite.

Caractéristiques techniques Résolution : 1440 x 1700 pixels par œil

Poids : 645 g

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Champ de vision : 110°

Prix : 419 €

HTC VIVE Cosmos Casque de réalite virtuelle, Tracking integré et Flip up Design 706.43 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Test du HTC Vive Cosmos : un aspect unique

Le premier point qui attire l'œil chez le HTC Vive Cosmos, c'est son design atypique.

En effet, le casque arbore un style futuriste unique, avec la présence de caméras de suivis en face et sur les côtés. En somme, un design atypique et facilement reconnaissable, totalement différent du style sobre du Vive Pro 2. Un choix mûrement réfléchi puisqu'il se démarque de ses concurrents sur le marché et reste très reconnaissable.

Toutefois, cet aspect peut aussi ne pas plaire à tous, certains préfèrent une sobriété totale au niveau de l'aspect d'un casque VR. Heureusement, le design n'est que minime dans l'évaluation d'un casque, puisque ce qui compte en premier lieu, c'est son ergonomie et le confort qu'il est capable d'offrir.

Un confort presque irréprochable !

Un point important qui rassemble l'entièreté des casques HTC Vive, c'est leur confort élevé.

Le HTC Vive Cosmos n'échappe pas à la règle avec son système d'attache ajustable. Plus précisément, le casque profite d'un serre-tête rigide et solide qui vient ajuster la position de la visière pour s'accorder à la vision de l'utilisateur. Une technologie que l'on retrouve dans les casques VR les plus confortables du marché, comme l'Oculus Rift ou bien le premier PlayStation VR.

Lors de l'utilisation du casque, nous avons remarqué une très bonne répartition du poids grâce à ce système d'attache. Dans l'optique de jeux nécessitant de faire des mouvements assez brusques, vous n'aurez rien à craindre puisque le serre-tête tient parfaitement le casque en place.

Toutefois, il est important de souligner que le confort peut être relatif selon l'utilisation et plus précisément, la morphologie de son visage. En effet, certaines personnes ont remarqué un certain niveau de serrage au bout d'un temps d'utilisation relativement élevé.

Sons et images : une expérience au top !

C'est simple, le HTC Vive Cosmos est l'un des casques VR proposant l'expérience sonore la plus agréable actuellement.

Cela est principalement dû aux écouteurs supra-auriculaires, mais pas que. En effet, il ne faut oublier le travail exceptionnel des concepteurs sur la gestion du son, notamment sur les médiums et l'élimination des potentiels bruits parasites. La qualité sonore conviendra parfaitement aux plus exigeants comme aux curieux. De plus, vous avez la possibilité de remplacer les écouteurs par des casques audio pour une expérience encore plus enrichissante.

Niveau image cependant, les avis sont plus mitigés de par la faible résolution du casque, surtout en comparaison d'autres modèles. Si sa résolution combinée de 2880 x 1700 pixels par œil offre une expérience visuelle plus que satisfaisante, on en attend un peu plus de ce modèle. Malgré tout, si vous souhaitez visionner des films ou jouer à des jeux en haute définition, ce modèle de casque fera parfaitement le boulot.

D'autant plus que le HTC Vive Cosmos profite d'une réelle optimisation par rapport aux modèles précédents. En effet, ce casque utilise une dalle LCD, offrant des images plus détaillées. Une technologie qui permet aussi de réduire considérablement les effets de grille et autres distorsions visuelles. Une belle évolution comparée aux écrans Oled qui souffrent encore des certaines aberrations et problèmes au niveau de l'affichage.

Aussi lors du test, la gestion et affichage des couleurs reste extrêmement correcte. Il en est de même pour la succession d'images, et la qualité des détails. Toutefois, il est clair que la qualité au niveau de l'image n'égale pas le niveau de qualité au niveau de l'expérience sonore.

HTC VIVE Cosmos Casque de réalite virtuelle, Tracking integré et Flip up Design 706.43 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Test du HTC Vive Cosmos : analyse complète de la performance

À l'inverse d'autres casques comme le Vive XR Elite, le Vive Cosmos est un modèle pour PC. Aussi, il a besoin d'un puissant ordinateur afin d'exprimer pleinement ses performances.

Avec le bon appareil, vous pourrez jouer à des grands titres comme Subnautica, Batman Arkham VR ou encore Skyrim VR. Que ce soient des jeux en monde ouvert avec des décors somptueux ou des titres plus nerveux, le casque HTC Vive Cosmos ne présente aucune difficulté à les faire tourner. Sa fréquence de rafraîchissement de 90 Hz vous assure une expérience parfaitement fluide, loin de toute forme de latence.

Cette performance s'illustre également de par ses contrôleurs et le système de suivi de mouvement. Ainsi, le système de tracking est principalement interne, à base de caméras intégrées au casque. Ces caméras analysent l'espace environnant et y enregistrent les éléments essentiels pour vous situer dans un univers numérique. Le suivi des mouvements est très fidèle, mais aussi rapide. Un trait qui manque cruellement à certains casques haut de gamme sur le marché.

Les contrôleurs utilisant un système d'anneau répondent également très bien aux mouvements de l'utilisateur. Ils présentent également une grande ergonomie lors de l'utilisation. Ainsi, que ce soit du sport, de l'exploration numérique ou des jeux VR, le HTC Vive Cosmos possède les performances adéquates pour répondre à vos besoins.

Prix du HTC Vive Cosmos

Actuellement, il vous est possible de trouver le HTC Vive Cosmos au prix de 419 €, voire un peu plus.

Un coût plus accessible si l'on tient compte de certains modèles de casques sur le marché dont les caractéristiques correspondent au Vive Cosmos, mais dont le prix est le double, voire le triple du casque.

Au vu de ses performances, le modèle HTC Vive Cosmos possède sans aucun doute l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Il convient tout aussi bien aux professionnels de la VR qu'aux curieux qui souhaitent expérimenter cette nouvelle technologie.

De plus, la gamme HTC Vive bénéficie de correctifs et mises à jour ponctuels. Cela fait du Vive Cosmos, un modèle à utiliser pour le long-terme.

HTC Vive Cosmos Le casque VR de la gamme HTC Vive est disponible au prix de 419 € Voir l'offre Verdict Le HTC Vive Cosmos représente un excellent choix et un bon investissement pour un casque VR. S'il est vrai que l'on s'attendait à une résolution supérieure pour un casque de ce calibre, cela n'enlève rien à ses qualités et atouts majeurs, notamment une expérience sonore immersive de premier choix. Son prix est parfaitement justifié de par cette qualité audio, mais aussi de par ses hautes performances, son confort optimal et un design qui le démarque instantanément des autres modèles de casques VR. Ainsi, le HTC Vive Cosmos représente une valeur sûre, et vous pouvez parfaitement vous laisser tenter les yeux fermés. On aime Qualité audio impeccable

Confort très élevé

Technologie LCD pour l'écran

Bonne performance

Excellent rapport qualité/prix On aime moins Résolution assez faible

Chauffe élevée

HTC VIVE Cosmos Casque de réalite virtuelle, Tracking integré et Flip up Design 706.43 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites