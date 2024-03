Test du HTC Vive Focus 3 : un modèle pour les pros de la VR

Le HTC Vive Focus 3 est un casque VR qui ne cesse d'attirer l'intérêt des pros de la réalité virtuelle. Élégant, puissant et pratique, il s'agit d'un modèle intéressant sur plusieurs points. Il est question ici de voir les différentes caractéristiques du casque et ses atouts notables.

Le HTC Vive Focus 3 est-il aussi intéressant que le laisse prétendre les pros et amateurs de la VR ? C'est ce que nous allons voir avec ce test. Nous analyserons chaque caractéristique importante du casque pour en faire un retour objectif et détaillé.

Caractéristiques techniques Résolution : 2448 x 2448 pixels par œil

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2

Autonomie : 2 heures

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Champs de vision : 120°

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Poids : 785 g

Prix : 2207 €

Design et ergonomie : un casque élégant !

Le premier point marquant avec le Vive Focus 3, c'est son design qui tranche complètement des autres modèles.

En effet, avec ce casque, on abandonne le style décontracté du XR Elite et le design complexe du Cosmos Elite. Tout cela pour un design plus sobre avec un alliage d'un noir sombre pour le casque et le joint facial. Cela donne ainsi un aspect plus professionnel au casque, ce qui tombe bien puisque ce modèle s'adresse avant tout à cette catégorie d'utilisateurs. Plus que la couleur, c'est également la forme du casque qui attire notre attention, avec un style lisse et incurvé.

Niveau confort, ce casque profite d'un rembourrage en similicuir ainsi qu'un système plus ergonomique pour éviter les traces et douleurs sur le visage lors de l'utilisation. Si le Vive Focus 3 est un modèle assez lourd avec ses 785 g, le système de bandeau et de sangle font jouent leurs rôles à merveilles.

Ainsi, les tensions au cou et la fatigue sont réduites pour vous permettre de profiter de votre casque le plus longtemps possible. À savoir que vous pouvez régler à votre guise le niveau de serrage avec une molette réglable à l'arrière de l'appareil.

Zoom sur la qualité image et audio

En termes de résolution d'image, il n'y a rien à redire puisque le HTC Vive Focus 3 propose ici une expérience en 5K.

Une qualité visuelle d'autant plus importante puisque les effets de grilles et autres bugs visuels n'existent plus. Le tout est optimisé par de nouvelles lentilles réglables, offrant un visuel plus net et détaillé. Concernant d'ailleurs l'IPD, vous pourrez personnaliser l'écart pupillaire de 57 à 72 mm, ce qui vous offre une assez grande liberté.

À savoir que cette excellente résolution n'est pas seulement destinée aux activités professionnelles, mais principalement au visionnage de contenus. Il vous est aussi possible d'en profiter pour le gaming, avec notamment une fréquence de 90 Hz, donc sans aucune forme de ralentissement.

Niveau audio, le casque se débrouille bien sans toutefois présenter de grandes innovations. En effet, il est capable de vous offrir une expérience auditive spatiale en 3D, avec un bon niveau de volume, mais sans plus. Vous pourrez toujours brancher un écouteur plus performant afin de maximiser l'expérience, surtout lors des visionnages de films et de séries.

Des performances exemplaires !

Le HTC Vive Focus est un casque autonome qui possède d'excellentes performances.

Nous avons notamment pu le tester sous différentes formes et les résultats sont plus que satisfaisants. Avec son processeur Snapdragon XR2, le casque n'a aucun mal à faire tourner les applications les plus gourmandes. Ainsi, si vous souhaitez faire de la conception 3D, des activités professionnelles à distance, ce casque est un excellent choix.

Pour le gaming, en plus de son puissant processeur, le casque profite de 8 Go de RAM. Le stockage de 128 Go est moins important que pour certains casques. Toutefois, il est suffisant pour vous permettre d'installer vos titres favoris. Au niveau des contrôleurs, le Vive Focus 3 s'inspire des choix du Quest 2. Cela est notamment visible pour la répartition des touches et l'ergonomie des manettes. Vous avez ici des contrôleurs agréables et précis, avec un niveau de tracking satisfaisant. Au niveau de l'autonomie, les contrôleurs peuvent tenir plus de 15 heures.

Au niveau de l'autonomie du casque, ce dernier est capable de tenir plus de 2 heures selon le degré d'utilisation. Soit la durée moyenne pour les casques autonomes sur le marché, même si une autonomie plus importante n'était pas de refus.

Enfin, le casque ne surchauffe pas grâce à un système de refroidissement actif très efficace. De quoi vous offrir un confort plus important, surtout durant les longues sessions de jeux.

Expérience utilisateur

Il faut savoir que le casque utilise un système de tracking interne, via des caméras intégrées.

Ces dernières analysent ainsi l'environnement de l'utilisateur, mais également les mouvements oculaires de ce dernier. Cela offre ainsi plus de libertés à l'utilisateur, avec une vision à 120° degré et la possibilité de se mouvoir librement. En termes de fonctionnalité, vous avez le VIVE Business Streaming, vous permettant d'effectuer des activités streaming sur SteamVR.

L'interaction et la communication étant des objectifs de Vive, vous pourrez profiter du Vive Sync. Il s'agit d'un service qui vous permet d'accéder à un large choix d'applications, dont des titres exclusifs. Ce service vous offre également différents outils professionnels afin d'interagir et de travailler conjointement avec vos collègues. Vous avez notamment un système d'avatar en 3D qui vous permettra d'échanger directement avec vos différents collaborateurs.

L'expérience utilisateur ne se limite pas qu'aux possibilités au niveau des activités professionnelles, loin de là. Sachez que le Vive Focus 3, comme la majorité des casques HTC Vive possèdent une fonctionnalité unique, à savoir le Visual Odometry. Cela vous permet d'ignorer le processus de configuration normalement obligatoire du casque et de commencer immédiatement à profiter de votre casque.

Si le HTC Vive Focus 3 est avant tout un casque pour professionnel, l'expérience utilisateur qu'il offre est tellement riche qu'il en devient un casque accessible et parfait pour toute activité numérique.

HTC Vive Pro 2 vs HTC Vive Focus 3 : lequel choisir ?

Le HTC Vive Pro 2 est un autre casque de qualité de la gamme HTC Vive, sorti à la même période que le Focus 3.

De par leurs nombreuses similarités, on compare souvent les deux modèles. Toutefois, en prenant les bons éléments à comparer, il est possible de dire lequel est le plus intéressant. Ainsi, en termes de qualité visuelle, les deux modèles sont égaux, ayant chacun une résolution combinée de 4896 x 2448 pixels et un champ de vision de 120°.

Les différences se trouvent principalement au niveau des fonctionnalités? En effet, le Vive Pro 2 est un casque pour PC, ne possédant ni batterie ni processeur intégrés. Cela lui offre notamment moins de liberté que le Focus 3. Le système de suivi est également différent puisque le Vive Pro 2 utilise des stations de bases tandis que le Focus 3 profite de capteurs intégrés. En termes d'ergonomies, le système de sangle du Vive Pro 2 est ridige alors que celui Focus 3 est

Enfin, le prix est également différent car le HTC Vive Pro 2 est disponible aux alentours des 1000 €. Pour le Vive Focus 2, il est parfois nécessaire de mobiliser le double, ce qui représente un investissement conséquent.

Ainsi, le choix du casque dépend principalement de vos besoins et votre portefeuille, sachant que le Vive Pro se montre plus accessible. Si vous avez toutefois le budget adéquat, alors le Focus 3 peut être un meilleur investissement.

Que vaut le HTC Vive Focus 3 en 2024 ?

Sorti en plein milieu de 2021, cela fait aujourd'hui plus de deux ans que le HTC Vive Focus 3 est disponible sur le marché.

Face à la venue de nouveaux modèles toujours plus performants les uns que les autres, il est normal de se demander si le Focus 3 est toujours intéressant. La réponse est oui, car le casque parvient toujours à rivaliser, voire surpasser plusieurs modèles récents.

En termes de performances, le casque arrive sans problème à gérer l'ensemble des jeux et outils numériques compatibles. Sa qualité visuelle en fait l'un des meilleurs casques pour le visionnage de contenus, à côté des Quest 3 et autres Apple Pro Vision.

Compatible avec l'ensemble des contenus sur SteamVR, vous pourrez profiter du plus grand catalogue vidéoludique VR actuel. D'autant plus que les casques HTC Vive profitent également de quelques exclusivités. À cela s'ajoutent des mises à jour et des correctifs réguliers qui sont encore d'actualités et vous avez l'un des casques les plus intéressants.

HTC VIVE FOCUS 3 Le casque autonome de HTC est disponible au prix de 2 207€ Voir l'offre Verdict Le HTC Vive Focus 3 est un casque haut de gamme qui n'a de cesse de charmer les pros de la réalité virtuelle. Avec son prix de 2207 €, il est vrai que ce casque s'adresse avant tout aux professionnels et véritables fans de la technologie VR. Toutefois, sa grande accessibilité lui permet d'être une excellente alternative aux gamers et aux plus curieux. Modèle assez récent, ce casque recèle encore beaucoup de potentiels à explorer, notamment au niveau des nouvelles expériences numériques. D'autant plus que la VR est actuellement une véritable tendance, amenant ainsi à la sortie de plusieurs contenus rapidement. Si vous cherchez un casque VR performant, robuste et polyvalent, alors vous avez ici l'un des meilleurs choix possibles. On aime Une qualité d'image époustouflante

Un design sobre et professionnel

Grande polyvalence au niveau des fonctionnalités VR

Excellente ludothèque de contenus

Système de refroidissement actif performant On aime moins Un prix assez élevé

Taux de rafraîchissement limité par rapport à la qualité visuelle

