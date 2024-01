Nous allons vous présenter ici le test du HTC Vive Cosmos Elite, bien plus qu’une version améliorée de son grand frère. Puissance, confort et polyvalence, il sera question de n’omettre aucun détail afin de vous donner une idée précise de ce que ce casque est capable de faire.

Choisir minutieusement le modèle de casque VR est essentiel pour profiter d’une expérience numérique complète. Aussi, voici le test détaillé du HTC Vive Cosmos Elite, un casque qui combine à la fois les qualités et les possibles améliorations de son prédécesseur.

Caractéristiques techniques Ecran : 1440 x 1700 pixels par œil

Poids : 645 g

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Champ de vision : 110°

Test du HTC Vive Cosmos Elite : un design rassurant !

Si vous connaissez le HTC Vive Cosmos, vous ne serez pas dépaysé avec le design de son petit frère.

En effet, le HTC Vive Cosmos Elite arbore le même style futuriste et ergonomique de son prédécesseur, avec toutefois quelques petits changements de détails. Ainsi, cette version profite d’un aspect plus plat et moins volumineux pour le plus grand plaisir des yeux et de la tête.

En termes de finition, il n’y a rien à redire. Ce casque possède, en plus d’un excellent design, un confort élevé. Cela est principalement dû à un poids bien réparti et à un système de relèvement de la visière, offrant également une plus grande praticité. A cela s’ajoute le rembourrage des façades et des sangles réglables, ajoutant ainsi plus de douceur et de maniabilité lors de l’utilisation du casque.

Malgré tout, il ne présente pas de réelles différences notables avec le modèle HTC Vive Cosmos au niveau du design et du confort. De plus, après un certain d’utilisation, le chauffe du système se fait ressentir au niveau du casque, marquant ainsi un certain manque au niveau du système de refroidissement. Cela n’en fait pas moins l’un des meilleurs modèles de casque VR sur le marché actuellement.

Une qualité visuelle accrue

Au niveau de la résolution, le HTC Vive Cosmos Elite bénéficie d’une amélioration.

Ainsi, on passe donc à une résolution de 1440 x 1700 pixels par œil, avec l’ajout d’un écran OLED de qualité. Le test effectué sur le HTC Vive Cosmos Elite a été convaincant, assez pour trouver une réelle différence avec la résolution de son prédécesseur. Aussi, les images sont plus nettes avec une plus grande précision. La luminosité et les contrastes ont été également revus pour offrir une expérience aussi enrichissante qu’agréable pour les yeux. Les effets de grilles sont moins présents, de même pour toute forme d’aberrations chromatiques. Ainsi, ce casque propose une expérience visuelle plus agréable.

Si généralement, les optimisations visuelles sont plus subtiles, les cinéphiles et amateurs d’images en VR ne manqueront certainement pas l’occasion de profiter d’un écran avec une meilleure résolution.

Qualité sonore : toujours au top !

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le HTC Vive Cosmos Elite profite d’un système audio de qualité comme son prédécesseur.

Ainsi, ce casque dispose d’écouteurs supra-auriculaires intégrés offrant ainsi un son spatial efficace. Niveau expérience, ce système audio se révèle être particulièrement efficace pour regarder et apprécier des films et des séries. Niveau gaming, la sortie sonore offre une immersion encore plus importante, en éliminant les bruits parasites environnants, sans pour autant nous déconnecter de la réalité.

Tout comme le design du casque, le système audio ne présente pas de grandes innovations, mais propose toutefois une amélioration de l’expérience utilisateur. De plus, il offre la possibilité, grâce à un port jack, d’y connecter un autre casque ou écouteur spécialisé dans l’audio pour une expérience encore plus immersive. Une proposition d’amélioration qui ne laissera certainement pas de marbres les plus pointilleux en termes de qualité sonore en VR.

Système de tracking et espace de jeu

Pour utiliser pleinement le HTC Vive Cosmos Elite, vous aurez à mobiliser un espace assez important.

En effet, ce modèle demande un environnement espacé pour l’installation de station de base et plus précisément, l’expérience utilisateur. Aussi, il est nécessaire de préparer cet espace au préalable afin de ne pas être pris au dépourvu.

Concernant les capacités du système de tracking, les résultats sont plus qu’excellents. Petite nouveauté comparée au modèle Vive Cosmos, il n’utilise pas le système par capteurs internes et externes. Ce dernier profite plutôt du tracking SteamVR, utilisant principalement des stations de base pour suivre le mouvement de l’utilisateur. La fluidité y est excellente et les capteurs sont capables de reconstituer une grande variété de gestes.

On note toutefois un petit inconvénient à ce système de suivi, à savoir une installation plus complexe et moins pratique que la méthode inside-out.

Test du HTC Vive Cosmos Elite : Performances

Niveau performance, on est au niveau du HTC Vive Cosmos, soit d’excellents résultats pour un modèle de casque pour PC.

En effet, cet appareil propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un excellent résultat pour profiter de différents jeux volumineux et d’innombrables applications. Ainsi, vous n’aurez à craindre aucune forme de latence ou de bugs éventuels. Grâce à ses capteurs, le HTC Vive Cosmos est capable d’englober au total, une vision de 110°. De quoi vous permettre d’interagir complètement avec les différents environnements numériques disponibles.

Au niveau des contrôleurs, la maniabilité est fluide, bien que certaines optimisations ne sont pas de refus. En effet, on a remarqué lors du test certains manques de précision, notamment sur des FPS ou des titres nécessitant un certain doigté. Cela rend par moment l’expérience gaming, bien que jamais punitive. Le HTC Vive Cosmos Elite compense ce point faible avec une grande liberté de réglages, que ce soit au niveau du casque, des capteurs, de l’interface et même des contrôleurs.

En dépit de cet inconvénient, ce casque reste un des meilleurs modèles pour s’adonner à une expérience gaming VR de qualité.

Installation et ludothèque

Plusieurs modèles de casques haut de gamme ne vous donnent aucune indication sur les étapes à suivre pour mettre efficacement en place le système VR.

Ce n’est pas le cas du HTC Vive Cosmos Elite qui dispose d’une assistance téléchargeable, capable de vous guider minutieusement dans le processus d’installation. Cet ajout offre un réel gain de temps en plus de faciliter la mise en place de l’appareil et de ses accessoires. D’autant plus que l’installation du casque, lorsqu’elle est bien suivie, s’effectue rapidement. Elle débute par la mise en place des stations de base, sûrement l’étape la plus complexe. Par la suite, il vous suffit de câbler votre casque au PC, d’installer les logiciels adéquats et de choisir les applications et jeux voulus.

Niveau ludothèque, le HTC Vive Cosmos Elite profite de l’ensemble des titres disponibles sur SteamVR. Vous y trouverez donc des petits jeux indépendants, mais également de gros titres comme Fallout 4 ou The Walking Dead Saints Sinners Complete Edition. Vous pourrez également profiter des applications VR disponibles sur PlayStore, avec notamment, pas mal de logiciels de voyages numériques et différents programmes sportifs à faire chez soi.

Un prix discutable !

Le casque HTC Vive Cosmos Elite est disponible aux alentours de 1499 euros, bien que cela dépende généralement de la boutique et du lieu d’acquisition.

Un prix qui crée des divergences d’opinions auprès des principaux concernés, à savoir les consommateurs. En effet, certains estiment que le prix est justifié de par les différentes qualités du casque tandis que d’autres énoncent un prix qui ne s’accordent pas avec les possibilités du casque, qui pour certain, est simplement une version mise à jour du HTC Vive Cosmos.

Un prix s’alignant avec le coût de lancement de son prédécesseur, bien que ce dernier justifie son coût de par ses côtés innovants. Ainsi, il est facilement compréhensible que ce modèle puisse instiller le doute auprès de certains doutes.

Toutefois, il reste l’un des casques avec le meilleur rapport qualité-prix, bénéficiant de performances notables. Pour ceux qui souhaitent s’y essayer, le HTC Vive Cosmos Elite n’est pas qu’une simple copie améliorée.

Verdict

Le HTC Vive Cosmos Elite n’est pas qu’une pure amélioration du Vive Cosmos, mais est un casque VR bien à part.

Disposant de ses propres qualités, notamment une résolution plus importante et une optimisation visuelle notable, il est l’un des meilleurs casques sur le marché actuellement. Ces quelques points faibles sont rapidement balayés par une finition de qualité, HTC ayant notamment pris en compte les erreurs avec l’ancienne version.

Malgré tout, il est vrai que le coût du HTC Vive Cosmos Elite peut en refroidir plus d’un. En effet, il est logique de voir que le prix du casque n’est pas conforme à ses qualités, bien trop ressemblantes au Vive Cosmos. Malgré tout, ce casque n’a rien à envier aux autres modèles, qui sont généralement bien plus coûteux.

Aussi, il reste un excellent rapport qualité-prix au vu des prix de la concurrence et des modèles qui jonchent le marché du casque VR.

Résolution optimisée

Excellente qualité sonore

Confort accru

Ludothèque variée

Prix discutable

Chauffe élevée

