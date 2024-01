Test du HTC Vive Pro 2 : alliance entre polyvalence et performance

Notre test du HTC Vive Pro 2 a pour objectif de montrer toute l’étendue de la puissance et des capacités de ce casque. À travers ces informations, vous serez en mesure de comprendre tout l’intérêt porté à cet appareil.

Nous allons ici faire un test minutieux du HTC Vive Pro 2, un modèle de casque VR hautement apprécié. Il sera question ici de voir les détails concernant cet appareil et ainsi déterminer ses points forts et faibles.

Caractéristiques techniques Ecran : 2448 x 2448 par œil

RAM : 8 Go

Taux de rafraîchissement : 90 à 120 Hz

Champ de vision : 120°

HTC VIVE Pro 2 Full Kit PC Système de Réalité virtuelle Visualisez avec une clarté de ...

Voyez plus de votre environnem...

Bénéficiez d'une expérience vi...

Profitez de la VR avec un conf... 1 499.95 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Test du HTC Vive Pro 2 : une conception unique !

Le HTC Vive Pro 2 se démarque avant tout de par un design unique et facilement reconnaissable.

Cet aspect n’est pas seulement d’ordre esthétique puisqu’il joue beaucoup dans le confort de l’utilisateur. En effet, ce casque possède un système de maintien par serrage parfaitement ergonomique. À cela s’ajoutent des rembourrages sur les côtés et au niveau des écrans afin d’offrir le maximum de confort possible.

On y retrouve ainsi un casque à l’allure futuriste. Un choix de design assumé et qui se ressent à travers la présence de deux grandes caméras de face, mais aussi de par le style des contrôleurs. Ainsi, le HTC Vive Pro 2 profite de contrôleurs en anneaux au design atypique.

Si l’aspect du casque est réussi, on note tout de même son poids assez élevé qui peut se révéler être contraignant dans les activités qui nécessitent le plus de mouvements. Un contrecoup assez lourd qui peut cependant être expliqué de par ses performances, points ne que nous aborderons en détail plus loin.

Une expérience visuelle incomparable !

L’une des forces principales du HTC Vive Pro 2, c’est son écran d’une qualité exceptionnelle.

En effet, cet appareil profite de deux écrans LCD RVB d’une résolution de 2448 x 2448 pixels par œil, soit 4896 x 2448 pixels combinés. Cela veut dire que vous pouvez profiter d’une résolution 5K pour visionner vos films et séries ou en jouant à différents jeux.

Le test du HTC Vive Pro 2 que nous avons effectué a été plus que satisfaisant, la netteté et qualité d’image étant exceptionnelle. Le nombre de détails disponibles rend l’immersion plus profonde que jamais. À noter que le système de suivi du casque offre un champ de vision de 120°. Avec un espace de jeu aussi étendu en si haute qualité, on ne peut que se laisser tenter.

La qualité d’image indétrônable du HTC Vive Pro 2 fait de ce dernier l’un des meilleurs casques VR HTC Vive.

Un système audio de qualité

En plus du visuel, le casque HTC Vive Pro 2 profite d’un système sonore de premier choix.

Ainsi, il profite d’un casque certifié Hi-Res, capable d’offrir un son ambiant en 3D impeccable. Cela est dû à deux éléments bien distincts. Tout d’abord, des écouteurs supra-auriculaires directement intégrés au casque sur le côté. Les bras tournants du casque permettent justement de bien situer la sortie sonore au niveau des oreilles pour une meilleure écoute. Le deuxième élément qui permet au casque d’avoir un système audio aussi performant est la présence de rembourrages sur les côtés. Si cette touche a pour but d’offrir un confort certain, il a la double particularité d’améliorer l’acoustique et de réduire les bruits parasites.

L’entreprise HTC, consciente des prouesses de ce modèle au niveau du son n’a pas pris soin d’intégrer un port jack pour l’intégration d’écouteurs supplémentaires. Toutefois, si vous êtes extrêmement minutieux niveau son, vous pouvez toujours connecter un appareil audio via Bluetooth à l’appareil. Cela vous permettra de profiter d’un casque entièrement dédié au son, même si le HTC Vive Pro n’en a réellement pas besoin.

Test HTC Vive Pro 2 : performances très correctes

Concrètement, le casque HTC Vive Pro 2 a tout pour lui, que ce soit niveau confort, qualité son et image, et même performance.

En termes de taux de rafraîchissement, le casque atteint facilement les 90 Hz par l’adaptateur sans fil. En liaison directe avec un puissant appareil, le HTC Vive Pro 2 a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des résultats que nous avons pris le temps de voir durant plusieurs séries de tests. À travers une expérience gaming de longue durée, nous n’avons été témoins d’aucune forme de latence ou saturation au niveau de l’affichage, et ce, quel que soit le titre.

Niveau mobilité, les caméras du casque sont très réactives aux mouvements et à l’environnement externe. Il en est de même pour les contrôleurs, même si l’on remarque un certain mauvais choix dans la répartition des boutons. En effet, l’agencement des boutons du contrôleur ralentit l’expérience gaming.

Expérience utilisateur : installation et ludothèque

L’installation du HTC Vive Pro 2 peut se révéler être difficile, notamment au niveau des stations de base.

En effet, ces dernières doivent être positionnées à des endroits spécifiques de manière permanente pour pouvoir fonctionner. De plus, le système du casque peut passer plusieurs dizaines de minutes pour s’assurer que les stations de bases sont correctement connectées au casque et au PC. En tant que modèle de casque non autonome, il est nécessaire d’utiliser un PC performant pour faire fonctionner ce casque. Aussi, vous aurez à prendre compte différentes configurations minimales requises comme une carte graphique GTX 1060 ou RX 480 et un processeur Ryzen 1500 ou Intel i5 au minimum.

Pour la mise en place du système, il est nécessaire de télécharger le logiciel, puis de le configurer sur SteamVR et suivre les instructions de mise en place. Il sera notamment question de délimiter l’espace virtuel à utiliser en tenant compte de l’environnement réel.

Niveau ludothèque, le HTC Vive Pro 2 profite des nombreux jeux de la plateforme Steam. Ainsi, on y trouve des grands noms comme Wolfenstein : Cyberpilot, Creed : Rise to Glory ou encore Skyrim VR. Pour les nouveaux et le curieux, il est possible d’y trouver des jeux ludiques pour expérimenter la réalité virtuelle comme l’indémodable Beat Saber, l’intense Superhot VR ou bien l’immersif Subnautica.

À cela s’ajoutent également les applications disponibles sur PlayStore et d’autres magasins numériques qui profitent notamment de quelques exclusivités en lien avec les modèles Vive.

Un modèle cher

Le casque HTC Vive Pro 2 est un modèle intéressant et complet de par ses caractéristiques.

La seule ombre au tableau peut venir de son prix. En effet, le casque est vendu neuf aux alentours de 800 euros. Là où le bât blesse, c’est que ce prix ne concerne que le casque en lui-même. Pour les accessoires indispensables, comprenant les contrôleurs, les stations de bases, les câbles d’installation et autres outils de mise en place, il faudra compter une cinquantaine ou une centaine d’euros de chaque.

Ainsi, on arrive facilement à un budget supplémentaire de 500 à 600 euros selon le niveau et la qualité des accessoires choisis. Cela fait du HTC Vive Pro 2 l’un des modèles de casque VR haut de gamme les plus chers du marché. Un coût qui peut dénoter avec la volonté du casque à être un outil particulièrement accessible aux nouveaux venus, comme aux professionnels.

Toutefois, il est important de comprendre que ce prix est justifié par les hautes caractéristiques du casque, notamment la technologie pour les écrans. Avec ce casque, même les applications et jeux les moins beaux bénéficient d’une réelle optimisation graphique. Véritables prouesses, cette résolution 5K incomparable se doit d’avoir un prix élevé.

Cela va sans dire que ce casque s’adresse avant tout à ceux qui recherchent une expérience VR exceptionnelle, surtout au niveau visuel et sonore.

Verdict

Le modèle de casque HTC Vive Pro 2 a absolument tout pour plaire, que ce soit au grand public comme aux professionnels.

Un design ergonomique, une qualité d’image incroyable doublée d’un système sonore de qualité, il n’en faut pas plus pour une expérience totalement immersive. Niveau performance, comme c’est un modèle pour PC, l’appareil choisi fera le plus gros du travail dans le traitement et calcul des données. Toutefois, il est important de tenir compte de son taux de rafraîchissement de 120 Hz, une donnée capitale pour les gamers.

Le seul point qui puisse créer l’hésitation, c’est son prix élevé. Soit 800 euros pour le casque et près de la moitié pour les accessoires nécessaires. On arrive à plus de 1000 euros pour un casque haut de gamme, ce qui représente un budget important qui n’est pas toujours possible pour le grand public.

Toutefois, il faut savoir que le HTC Vive Pro 2 était avant tout à destination des professionnels et des entreprises, ce qui peut expliquer en partie son prix. Ensuite, il faut prendre en compte les technologies de pointe utilisées afin de proposer une expérience visuelle et audio incomparable.

Pour ceux qui veulent expérimenter le meilleur de la VR, nous ne pouvons que vous conseiller ce modèle de casque qui, finalement, reste accessible si l’on compare à d’autres modèles haut de gamme du marché.

Résolution exceptionnelle

Qualité sonore impressionnante

Système de tracking performant

Confort accru

Installation complexe

Prix élevé

HTC VIVE Pro 2 Full Kit PC Système de Réalité virtuelle Visualisez avec une clarté de ...

Voyez plus de votre environnem...

Bénéficiez d'une expérience vi...

Profitez de la VR avec un conf... 1 499.95 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites