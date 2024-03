Test du HTC Vive XR Elite : le casque VR aux multiples facettes

Tantôt lunette de soleil, tantôt casque VR de qualité, le HTC Vive XR Elite est un appareil surprenant. Ici, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir concernant ses performances, ses fonctionnalités et ses atouts notables.

A la recherche d'un casque VR aussi fonctionnel que puissant, le HTC Vive XR Elite est certainement ce qu'il vous faut. Son design unique ne vous laissera pas indifférent, tandis que ses capacités vous permettront de vivre une superbe expérience numérique.

Caractéristiques techniques Résolution : 1920 x 1920 pixels par œil

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Champ de vision : 110°

RAM : 12 Go

Prix : 1399 €

HTC Vive XR Elite : un design unique

Le premier élément qui frappe avec ce casque, c'est son aspect pour le moins atypique.

Même en comparaison des autres casques originaux de la gamme, comme le Cosmos Elite ou le Vive Pro 2, le HTC Vive XR se démarque par son style unique.

En effet, ce casque dispose de deux modes en fonction des besoins de l'utilisateur. Un premier mode casque qui embarque la batterie amovible, faisant de ce modèle, un casque autonome. Ergonomique, ce mode est toutefois assez lourd, soit 625 g en tout. Heureusement, le système de maintien est assez souple pour s'adapter au visage de l'utilisateur.

Il y a ensuite le mode lunette qui, comme son nom l'indique, lui donne l'apparence de grandes lunettes de soleil. Ici, son poids est réduit à 200 g environ. Plus léger, il est aussi plus confortable mais aussi plus fragile. A noter toutefois que lors du test, une utilisation intensive du mode lunette peut se révéler encombrant et quelque peu douloureux pour le visage.

Image et son

Au niveau de la qualité d'image, le casque possède une résolution totale de 3840 x 1920 pixels, offrant ainsi une expérience en 4K.

Niveau détail et optimisation, il est vrai que le casque n'est pas exempt des risques d'effets de grilles. Toutefois, le test effectué a été satisfaisant, puisqu'à moins d'être extrêmement pointilleux, on ne remarque pas cet effet de grille. Si l'expérience a été agréable, il est important de noter une petite tendance du casque à présenter des images et vidéos dont les teintes de lumière sont trop prononcées. Heureusement, cette partie se règle parfaitement à travers des modifications manuelles.

En termes de qualité sonore, le XR Elite s'en sort parfaitement avec ses haut-parleurs intégrés. Que ce soit pour le visionnage de films, de séries ou pour une séance gaming, la qualité sonore permet de s'immerger complètement dans vos activités numériques. A savoir que le casque ne dispose pas de prise jack. Toutefois, il vous est toujours possible d'y connecter un casque audio grâce au Bluetooth. Cela vous permettra notamment d'optimiser votre expérience.

Test du HTC Vive XR Elite : analyse de la performance

Pour ce qui est de la puissance, vous n'avez rien à craindre avec le HTC Vive XR Elite.

En effet, ce dernier embarque avec lui un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 de première génération. Il s'agit d'un des meilleurs processeurs pour un casque VR, assurant la gestion complète des applications et jeux disponibles, même les plus lourds.

A cela s'ajoute une RAM de 12 Go, de quoi permettre au casque d'être multitâche et de gérer d'innombrables applications. En termes de mémoire vive, les 128 Go du casque vous permettront de stocker vos programmes et jeux favoris.

Niveau autonomie, le casque est capable de tenir 2 heures avec sa batterie. Après cela, deux choix s'offrent à vous. Soit vous changez pour le mode lunette en liant le casque avec un PC, soit vous remplacez la batterie. A savoir que le remplacement de la batterie est aussi conseillé lorsque la température du casque commence à monter. Les contrôleurs eux ne devraient vous causer aucun souci, avec une autonomie de plus de 15 heures.

Système de tracking et fluidité

Troquant les systèmes à station de base des autres modèles de casques HTC Vive, le XR Elite utilise plutôt la technologie de suivi interne-externe.

Ainsi, grâce à des caméras intégrées sur le casque et des capteurs sur les contrôleurs, l'interface de l'appareil saisit et reproduit numériquement les mouvements de l'utilisateur. Cette solution offre l'avantage de la place et de la praticité, vous permettant de profiter du casque sans d'innombrables installations au préalable.

En ce qui concerne le suivi des mouvements, il est correct. On remarque certaines difficultés du casque à suivre et reproduire les mouvements complexes ou rapides, avec parfois quelques latences. Si cela peut se révéler être contraignant pour les joueurs les plus exigeants, il ne s'agit pas d'un problème majeur si vous souhaitez profiter de l'expérience visuelle avant tout.

Expérience utilisateur

La gamme HTC Vive tend à étendre davantage l'expérience des utilisateurs à travers différentes fonctionnalités.

C'est ainsi que le XR Elite peut profiter du Viverse, l'univers Meta des casques HTC Vive. Vous pourrez interagir avec d'autres utilisateurs, accéder à de nouvelles fonctionnalités, notamment des options inédites. Le tout dans un monde en pleine expansion qui profite de mises à jour constantes.

Un autre point fort sur le casque, c'est qu'il vous permet de tester la réalité mixte, un mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Ainsi, vous plongerez dans un mode semi-réel, ponctué par des éléments numériques. A savoir que cette technologie est encore rare, puisque très peu de casques sont capables de l'utiliser, comme l'Apple Vision Pro ou le Quest 3.

Enfin, l'expérience utilisateur qu'offre ce casque s'étend également à la grande ludothèque dont il dispose. C'est simple, vous pourrez accéder au plateforme Viveverse, SteamVR, Play Store et bien d'autres afin de trouver vos applications et jeux favoris.

Que vaut ce casque VR ?

Le HTC Vive XR Elite parle avant tout aux passionnés de la VR, ceux qui veulent de nouvelles expériences numériques.

Son design est une franche réussite puisqu'on peut facilement alterner entre les deux modes sans problème. Niveau performance, le casque est également au top. Les jeux et applications que nous avons testés n'ont eu aucun problème à tourner. L'autonomie de deux heures peut sembler courte, mais elle est suffisante pour passer un bon moment.

Son prix de 1399 € est toutefois élevé, ce qui fait que ce casque ne s'adresse pas à tout le monde. Malgré tout, il reste un excellent investissement.

Casque hybride à plusieurs possibilités

Excellents résultats de performance

Correctifs et mises à jours constants On aime moins Prix assez élevé sur le marché

Mode lunette assez encombrant lors des longues sessions

