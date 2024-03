Test du Meta Quest 2 : l’icône des casques VR

Ici, vous avez le test détaillé et minutieux du Meta Quest 2, considéré par beaucoup comme le meilleur casque VR existant. Performances, résolutions, fonctionnalités, vous saurez absolument tout ce qu'il faut savoir concernant cet appareil de qualité.

Dans le monde des casques VR, on ne passe pas à côté des modèles de chez Meta, tant ils font parler d'eux de par leur qualité. Pour votre plus grand plaisir, voici le test du Meta Quest 2, soit le symbole des casques VR eux-mêmes.

Caractéristiques techniques Résolution : 1832 x 1920 pixels par œil

Processeur : Qualcomm Snadragon XR2 Gen 1

Autonomie : 2,5 heures

Champ de vision : 110°

Prix : 299 €

Zoom sur le design et confort

Dans l'analyse d'un casque VR, le design a un puissant impact sur le niveau d'ergonomie et de confort de ce dernier.

Le Meta Quest 2 arbore un style des plus sobres, avec une plaque blanche en plastique qui constitue la face avant. Pour protéger le visage et les yeux de l'utilisateur, le casque est doté d'un système de housse en silicone, ne laissant ni marque ni douleur. Son poids assez élevé de 503 g est parfaitement géré par un système de sangle solide et ergonomique.

Si les paramètres du casque ne vous conviennent pas, il vous est possible de choisir parmi les innombrables accessoires modulaires. Vous pourrez par exemple remplacer les sangles habituelles par un accessoire de maintien plus adapté.

Le confort est l'un des aspects les plus travaillés autour de ce modèle. En effet, les longues sessions d'utilisation peuvent être intense pour le corps, surtout la tête. Ainsi, lors du test, nous avons trouvé le niveau de confort du casque est excellent.

Test du Meta Quest 2 : qualité image et son

D'une résolution combinée de 3664 x 1920 pixels, ce casque offre une expérience visuelle de haute qualité.

En effet, vous pourrez profiter d'une qualité quasiment en 4K pour visionner vos films et séries ou pour jouer à vos jeux favoris. Son écran LCD a été optimisé pour réduire tout effet de grille et aberrations visuelles. Le niveau de détail et de couleurs permet une réelle immersion dans le monde numérique, avec notamment des lentilles Fresnel de la meilleure qualité possible.

Les atouts du casque ne se limitent pas qu'au niveau du visuel puisque même au niveau du son, il s'en sort à merveille. Ainsi, le Meta Quest 2 possède des haut-parleurs intégrés, capables d'offrir un son spatial en 3D. Cela signifie que le son émis s'adapte en fonction de l'espace où vous vous trouvez afin d'offrir une plus grande immersion. Pour les plus exigeants, il est tout à fait possible de placer un casque audio sur le Quest 2 grâce à la prise jack. Une meilleure d'améliorer davantage l'expérience audiovisuelle.

Des performances exemplaires

Adapté à tous, le Meta Quest 2 se doit d'avoir de hautes performances afin de satisfaire le plus grand nombre de clients.

Avec son processeur Snapdragon XR2 de première génération, il est capable de faire tourner l'ensemble des applications et jeux disponibles sur appareil VR. Ainsi, que ce soient des jeux gourmands, des applications exigeantes ou des programmes de sports complets, le casque est en mesure de tout gérer. Nous avons notamment testé des jeux assez lourds comme Asgard's Wrath ou Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, et les résultats ont été plus que satisfaisants.

Si le processeur y joue pour beaucoup dans l'excellent résultat de la performance, il ne faut pas non plus oublier la RAM et la mémoire interne. Ainsi, le casque profite pas moins de 6 Go de RAM. Vous pourrez donc profiter de tous les programmes disponibles. Vous avez le choix entre 128 et 256 Go de mémoire interne, sachant que les gamers seront certainement plus tentés par un stockage plus important. Le casque possède aussi un taux de rafraîchissement 120 Hz. Cela signifie que vous n'aurez pas à craindre d'éventuels ralentissements ou bugs liés aux capacités du modèle.

Au niveau des contrôleurs, le suivi des mouvements est impeccable, se prêtant bien aux jeux les plus minutieux. Vous pourrez également trouver d'autres accessoires comme des manettes pour une expérience gaming plus intense.

Une ludothèque impressionnante

Au niveau des jeux et applications disponibles, vous en aurez largement pour votre temps et argent.

En effet, le Meta Quest 2, profitent de la plus grande ludothèque sur le marché. Disposant des titres sur SteamVR, vous y trouverez les meilleurs jeux en réalité virtuelle. Cela inclut des titres majeurs et des créations indépendantes intéressantes.

Pour de l'exclusivité, la plateforme de Meta dispose de fonctionnalités propres à ces casques et qui peuvent se révéler être très intéressantes. Vous y trouverez notamment les dernières mises à jour concernant les programmes du système. Une réelle nécessité pour améliorer votre casque et bénéficier de la meilleure expérience possible.

Enfin, pour de la diversité, optez pour Google Store ou bien App Store. Vous y trouverez notamment des applications pour le sport, mais aussi divers outils pour professionnels. A savoir que si le Meta Quest 2 date déjà de quelques années, vous pourrez des titres récents toujours compatibles avec le casque.

Le plus incroyable avec le Meta Quest, c'est que même après l'apparition de son petit frère, le Meta Quest 3, il reste l'un des meilleurs casques au monde. La qualité de son expérience utilisateur n'a absolument baissé avec le temps, profitant d'ailleurs de nouvelles fonctionnalités. Il s'agit d'une preuve évidente des qualités intemporelles du casque, qui est aujourd'hui encore, l'icône et référence des casques VR de qualité.

Performance optimale

Confort accru

Système de tracking au top

Meilleur rapport qualité/prix On aime moins Nécessite d'avoir un compte Facebook

Chauffe désagréable en cas d'utilisation intensive

