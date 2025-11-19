Valve : il n’y aura pas de jeux exclusifs pour la Steam Deck !

C’est confirmé. Valve n’a aucun intérêt à lancer des jeux en exclusivité sur Steam Deck. « Cela n’a pas beaucoup de sens pour nous ».

Lors d’un évènement, le studio de développement a été plus que clair. Il ne prévoit aucunement de concevoir des jeux propres à sa très attendue console de poche. D’après les explications de l’équipe, la machine devrait fonctionner comme un ordinateur usuel et doit être considéré comme tel.

La philosophie « PC First » de Valve

Valve considère la Steam Deck non pas comme une console, mais comme un PC de jeu portable. Leur credo est la liberté et l’ouverture :

Même Bibliothèque : Tous les jeux que vous achetez sur Steam sont jouables sur votre PC de bureau ET sur votre Deck (sous réserve de compatibilité).

: Tous les jeux que vous achetez sur Steam sont jouables sur votre PC de bureau ET sur votre Deck (sous réserve de compatibilité). Achat Unique : Vous n’achetez pas une version « Deck » et une version « PC » d’un jeu. C’est le même jeu, le même exécutable.

: Vous n’achetez pas une version « Deck » et une version « PC » d’un jeu. C’est le même jeu, le même exécutable. Pas de Fragmentation : Valve ne veut pas diviser sa base d’utilisateurs entre ceux qui ont un Deck et ceux qui ont un PC. Cela affaiblirait l’écosystème.

Le cœur du business de Valve : Steam

Le modèle économique de Valve ne repose pas sur la vente de matériel, mais sur la commission prélevée sur chaque vente de jeu sur le Steam Store.

Créer des exclusivités pour le Deck reviendrait à limiter les ventes potentielles de ces jeux à la seule audience du Deck, ce qui est beaucoup plus restreint que l’ensemble des possesseurs de PC.

Il est bien plus rentable pour Valve qu’un jeu se vende à des millions de joueurs sur PC (bureau + portable) plutôt qu’à quelques centaines de milliers de propriétaires de Deck.

Valve a donc été très explicite concernant les jeux exclusifs de Steam Deck quand les développeurs et les éditeurs lui ont demandé à ce sujet. Sur une page FAQ, les mots de l’entreprise ont été brefs et simples : « Non, cela n’a pas beaucoup de sens pour nous. C’est un PC et on devrait juste pouvoir y jouer à des jeux comme sur un PC ».

Cette réponse veut dire implicitement que la Steam Deck exécutera une version modifiée de SteamOS. Cette dernière étant conçue avec une interface de type console, celle-ci permettra aux joueurs de naviguer facilement dans le Steam Store, mais également dans leurs propres bibliothèques Steam.

La menace du « jardin muré »

Une des grandes forces du PC est la liberté de choix : vous pouvez acheter vos jeux sur Steam, mais aussi sur l’Epic Games Store, GOG, etc. Si Valve créait des exclusivités Deck, cela pourrait être perçu comme une tentative de verrouiller l’écosystème, ce qui irait à l’encontre de l’image « open » qu’ils essaient de donner à la plateforme. Cela pourrait aussi encourager la concurrence (comme Epic) à faire de même, ce qui n’est bon pour personne, surtout pas pour les joueurs.

Qu’entend-on par « pas d’exclusifs » en pratique ?

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de jeux optimisés ou mis en avant pour le Deck.

Le Programme « Deck Verified » : C’est l’équivalent d’un « label qualité » pour le Deck. Valve encourage les développeurs à s’y conformer, mais le jeu reste disponible et jouable sur tout PC.

: C’est l’équivalent d’un « label qualité » pour le Deck. Valve encourage les développeurs à s’y conformer, mais le jeu reste disponible et jouable sur tout PC. Les Jeux « Perfect on Deck » : Certains jeux, comme Aperture Desk Job (créé par Valve), sont conçus comme des démonstrations techniques parfaites pour le Deck. Mais ils fonctionnent aussi sur un PC classique.

: Certains jeux, comme Aperture Desk Job (créé par Valve), sont conçus comme des démonstrations techniques parfaites pour le Deck. Mais ils fonctionnent aussi sur un PC classique. Les Partenariats : Valve peut mettre en avant des jeux lors de sorties pour montrer les capacités du Deck, mais sans en faire des exclusivités.

Accès autorisé aux applications tierces

Enfin, Steam Deck de Valve n’aura pas des jeux exclusifs, mais on pourra aussi mettre des applications et des lanceurs non Steam sur l’appareil. L’accès aux jeux PC sera ainsi autorisé sur la plateforme à venir. Par conséquence, il s’avèrera peu logique pour les développeurs de créer des jeux non exécutables sur un ordinateur de bureau. Cela pourrait constituer un avantage pour la console de poche et pourrait très bien servir comme argument de vente.

Dernièrement, Valve a annoncé que le lancement de Steam Deck aura un retard de deux mois. Précédemment prévue pour décembre 2021, l’expédition des premières unités se fera en février 2022. Les précommandes reculeront aussi en l’occurrence.

