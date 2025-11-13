Mortal Kombat 1 : Les astuces pour dominer vos premiers combats

Vous venez d’atterrir dans l’arène de Mortal Kombat 1 et vos combats ressemblent plus à une danse folklorique qu’à un duel sanglant ? Pas de panique ! Dominez vos premiers affrontements sans devenir un maître en données de frame.

L’astuce réside dans quelques réflexes simples mais redoutablement efficaces. Préparez-vous à passer de punching-ball à prétendant au trône d’Outre-Monde en un éclair. L’heure de la contre-attaque a sonné !

Ce conseil est le moins accessible de la liste, et vous pouvez l’ignorer si vous comptez jouer de manière « plutôt casual ». Sinon, apprenons-en plus sur un terme clé des jeux de combat : les Données de Frame.

Les données de frame, c’est quoi ?

C’est tout simplement le côté mathématique des jeux de combat. Chaque mouvement que vous effectuez avec votre personnage peut être décrit en trois parties : un début (les Frames de Démarrage), un milieu (les Frames Actives) et une fin (les Frames de Récupération). Concrètement, cela correspond au début de l’attaque, au moment où l’attaque touche réellement, et au temps dont votre personnage a besoin pour enchaîner.

Les Données de Frame sont un terme universel. Ce que vous apprenez sur le sujet dans Mortal Kombat 1, vous pourrez l’appliquer à la plupart des autres jeux de combat.

Pour rester simple, concentrons-nous sur les Frames de Démarrage. Considérez les frames comme une unité de temps. Lorsque vous lancez une attaque, elle possède un nombre X de Frames de Démarrage. C’est le nombre d’images que l’animation du mouvement mettra à démarrer.

Identifier les mouvements ayant les Frames de Démarrage les plus rapides dans le répertoire de votre personnage

La raison est simple : vous pourrez utiliser ces mouvements pour attaquer avant certains de ceux de votre adversaire. Par exemple, si votre adversaire effectue un mouvement avec dix Frames de Démarrage et que vous en faites un avec sept frames en même temps, vous annulerez l’animation ennemie et le toucherez.

Ceci n’est que la base, altérée par de nombreux facteurs comme les attaques annulables, les coups avec armure ou si l’adversaire bloque. Vous pouvez consulter les Données de Frame complètes de vos attaques via la Liste de Mouvements (vue avancée) ou dans le Mode Pratique en activant l’option dédiée.

Quand utiliser le Fatal Blow ?

Utiliser votre Fatal Blow dès qu’il est disponible est tentant, mais le lancer sans réfléchir est dangereux car il vous laisse vulnérable aux contre-attaques. Ne l’effectuez jamais sans stratégie. L’option la plus sûre est d’apprendre un petit combo facile qui se connecte au Fatal Blow ou qui laisse l’adversaire dans un état de stupeur, ouvert à votre enchaînement.

Si vous êtes confiant, vous pouvez aussi l’utiliser pour réagir aux attaques adverses, car la plupart des Fatal Blows ont de l’armure (ils ignorent l’attaque rivale). Il peut aussi être utilisé au réveil. Gardez à l’esprit que c’est risqué : rater un Fatal Blow vous expose. De plus, vous ne pourrez pas le réactiver tout de suite ; il faut attendre quelques secondes qu’il se recharge.

Choisir le bon kameo

Vous passerez beaucoup de temps à découvrir quel Kameo s’accorde bien avec vos personnages préférés. Les Kameos sont des personnages de support que vous pouvez appeler pour effectuer un mouvement unique. Chaque Kameo a des mouvements différents, et trouver quelle synergie fonctionne avec votre personnage est un puzzle en soi.

Votre personnage a-t-il de bonnes attaques basses ? Sinon, choisissez un Kameo qui peut le faire, compensant ainsi vos faiblesses. Votre Fighter principal a-t-il une grande mobilité ? Des Kameos comme Kung Lao, Scorpion et Motaro vous permettent de vous déplacer rapidement. Posez-vous les bonnes questions pour trouver le Kameo qui y répond.

Apprendre à annuler un coup spécial

Maîtriser le concept d’Annulation de Coup Spécial est essentiel. Cela signifie interrompre votre attaque normale en utilisant un coup spécial. Cela aide à prolonger vos combos et à infliger plus de dégâts sans laisser de répit à l’adversaire.

Tout est une question de timing. Chaque mouvement a sa fenêtre spécifique, parfois très stricte, pendant laquelle vous pouvez saisir la commande du coup spécial. Il n’y a pas d’autre astuce que de pratiquer intensivement, mais voici un conseil pour débuter : vous pouvez commencer à saisir votre coup spécial avant la fin de l’animation de votre attaque normale, parfois dès que le premier coup touche.

Donnez sa chance au mode Histoire

Même si vous n’avez pas aimé les histoires des MK précédents, ne sautez pas celle de Mortal Kombat 1. Pas nécessairement pour sa qualité, mais parce que vous gagnerez des pièces d’équipement uniques après presque chaque combat. Ce sont des objets cosmétiques que vous ne pourrez obtenir autrement. De plus, le mode Histoire peut être terminé rapidement en passant toutes les cinématiques.

Terminez le mode Invasion dès que possible

Le Mode Invasion est une nouvelle façon de jouer à Mortal Kombat. Vous choisissez vos deux personnages et vous vous déplacez sur un plateau, comme dans Mario Party. Vous devriez terminer le plateau disponible avant le changement de saison, car cela modifiera aussi les plateaux accessibles. C’est aussi le meilleur mode pour farmer votre Niveau de Profil et les Rangs de Maîtrise de vos Fighters et Kameos.

Ne vous jetez pas directement sur les épreuves

Dans la section Tutoriel, chaque personnage principal a sept épreuves avec des combos à réaliser. Bien que ce soit une bonne façon d’apprendre, cela peut être une erreur d’en faire votre première étape. La difficulté varie énormément et vous trouverez vite des épreuves bien trop dures pour votre niveau actuel, ce qui peut être frustrant. De plus, les combos de ces modes ne sont ni les meilleurs ni les plus optimaux du jeu.

Méfiez-vous du blocage excessif

Mortal Kombat 1 encourage l’agressivité. Bloquer est mieux que de prendre des coups, mais chaque attaque bloquée inflige des dégâts réduits (« chip damage »). Cette quantité marginale peut devenir significative face à un adversaire qui maintient la pression. Il existe un Blocage Parfait qui inflige peu ou pas de dégâts, mais il fonctionne comme une parade et est très difficile pour les débutants.

Passez des heures dans le « Labo »

Vous en avez sûrement entendu parler : « The Lab » (le laboratoire) est le surnom du Mode Entraînement. Apprendre à jouer, c’est découvrir ce que votre personnage peut faire et expérimenter dans le Labo. Si vous êtes nouveau, cherchez des guides, mais la théorie ne suffit pas. Vous devez pratiquer des centaines de fois contre un mannequin avant d’essayer contre d’autres joueurs. Il est normal d’oublier tous vos combos lors d’un vrai combat. Continuez à pratiquer jusqu’à ce que cela devienne une seconde nature.

Les combos aériens sont la solution

Dans MK 1, de nombreux personnages ont gagné des coups spéciaux aériens et des Chaînes de Kombo Aériennes (de courtes séquences d’attaques formant un mouvement unique). Vous pouvez les mélanger avec des lancers. Apprendre à combattre dans les airs est crucial. Entraînez-vous à annuler vos Chaînes de Kombo Aériennes en coups spéciaux.

Oubliez les combo breakers (pour l’instant)

Le Combo Breaker interrompt l’attaque ennemie, mais il coûte toute votre jauge de spécial. C’est utile contre des joueurs de haut niveau qui peuvent vous enlever 50% de vie en un combo, mais pas nécessaire contre des débutants.

Utilisez plutôt votre jauge pour les versions améliorées de vos coups spéciaux, qui offrent des avantages comme l’armure, des échanges de position ou des extensions de combo.

