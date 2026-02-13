State of Play 2026 : Metal Gear Solid, Kena, God of War au rendez-vous mais pas DMC 6 !

La liste des jeux du prochain State of Play 2026 fuit, et l’excitation monte – mâtinée d’une pointe de frustration. Au programme : un nouveau chapitre pour Metal Gear Solid, du gameplay inédit pour Kena : Bridge of Spirits 2, et une extension surprise pour God of War Ragnarök. Mais alors, où est passé Devil May Cry 6 ?

Les fans de combo breaker resteront sur leur faim, car Capcom aurait décidé de snober l’événement, préférant une annonce solo plus tard dans l’année. Une absence qui intrigue autant qu’elle agace. Rendez-vous est pris pour découvrir ce qui sera vraiment au rendez-vous… et ce qui restera dans l’ombre.

State of Play : Sony sort la petite artillerie pour 2026

Une semaine après le Nintendo Direct, PlayStation a répliqué avec son premier State of Play de l’année. Plus de 60 minutes de programme, des annonces à la pelle, et un sentiment étrange : celui que Sony a décidé de ne laisser aucun répit à ses concurrents. Entre les retours de franchises qu’on n’attendait plus, les révélations inattendues et les pépites indépendantes, le cru 2026 s’annonce bouillant. On fait le tri dans ce déluge d’infos.

Kena va-t-elle devenir une saga ?

Ember Lab a ouvert le bal avec Kena: Scars of Kosmora, suite directe du très charmant Bridge of Spirits (2021). La bande-annonce a mis l’accent sur le gameplay brut : combat, exploration, et cette patte visuelle unique qui avait fait le charme du premier opus. Rendez-vous en 2026 sur PS5 et PC pour voir si la magie opère encore.

Ghost of Yotei s’offre un mode coop’

Les amateurs de multijoueur vont être servis. Ghost of Yotei Legends, première extension du jeu de 2025, dévoile son mode quatre joueurs en coop’. Face à des versions démoniaques des Yotei Six, il faudra serrer les coudes. Bonne nouvelle : le DLC sera gratuit pour les possesseurs du jeu de base, dès le 10 mars.

Death Stranding 2 arrive sur PC

Hideo Kojima n’oublie pas les joueurs PC. Death Stranding 2: On the Beach débarque le 19 mars dans une version optimisée : upscaling, génération d’images, support du DualSense. De quoi (re)plonger dans l’univers poético-flippant du maître.

Pragmata et Resident Evil Requiem : Capcom en force

Deux trailers pour le prix d’un. Pragmata, le mystérieux projet de Capcom, montre enfin un peu de sa cité délabrée, aperçue pour la première fois en 2020. Et cerise sur le gâteau : une démo jouable est disponible dès maintenant. De son côté, Resident Evil Requiem (sortie fin février) dévoile un trailer centré sur la dynamique Leon/Grace, avec un teasing alléchant : un retour au commissariat de Raccoon City, des décennies après les événements de RE2.

Legacy of Kain revient de loin

Les fans de vampires tragiques vont sursauter. Legacy of Kain: Defiance Remastered débarque le 3 mars sur PS4 et PS5. Et ce n’est pas tout : le remaster inclura des niveaux issus d’une suite annulée. De quoi donner des idées pour un vrai retour de la série ?

Dead or Alive fête ses 30 ans

Koei Tecmo n’a pas oublié ses combattants. Dead or Alive 6: Last Round s’offre une mise à jour le 25 juin : mode photo, visuels upscalés, et version free-to-play pour attirer les curieux. Et pour le 30e anniversaire, un mystérieux nouveau projet mettant en scène Ryu Hayabusa face à une guerrière inconnue a été teasé.

La liste des annonces marquantes (première partie)

Control Resonant : nouveau gameplay et boss fight dans l’univers décalé de Remedy.

: nouveau gameplay et boss fight dans l’univers décalé de Remedy. Crimson Moon : action-TPS, mi-homme mi-ange contre démons, sortie 2026.

: action-TPS, mi-homme mi-ange contre démons, sortie 2026. Beast of Reincarnation : le jeu de Game Freak se précise, sortie le 4 août.

: le jeu de Game Freak se précise, sortie le 4 août. Rayman: 30th Anniversary Edition : cinq versions du jeu et un documentaire interactif, disponible dès demain.

: cinq versions du jeu et un documentaire interactif, disponible dès demain. Mina The Hollower : démo exclusive PS5 demain, sortie printemps 2026.

: démo exclusive PS5 demain, sortie printemps 2026. Neva: Prologue : un chapitre inédit du jeu de Nomada Studio le 19 février.

: un chapitre inédit du jeu de Nomada Studio le 19 février. Yakoh: Shinobi Ops : vue isométrique et ninjas, pour 2027.

: vue isométrique et ninjas, pour 2027. Project Windless : un poulet guerrier double-lame de Krafton, aussi barré que ça en a l’air.

Konami sort le grand jeu

Castlevania : Belmont's Curse est une nouvelle aventure en 2D de Konami, qui sortira cette année sur PS5.



Le constructeur a réservé un segment entier de la conférence, et il a mis les moyens. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 arrive le 27 août, avec un contenu de choix : Peace Walker (PSP) et, pour la première fois depuis 2008, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots porté hors de la PS3. La Vol. 1 recevra aussi une mise à jour visuelle.

Mais ce n’est pas tout. Darwin’s Paradox, le jeu de poulpe aventurier, aura une démo demain. Surtout, Castlevania: Belmont’s Curse a été dévoilé : un nouveau 2D signé Motion Twin (les papas de Dead Cells), prévu pour cette année. Silent Hill: Townfall (en collaboration avec Annapurna) et Rev.Noir (RPG aux accents anime) complètent le tableau.

La liste des annonces marquantes (deuxième partie)

John Wick : un jeu d’action à la troisième personne par Saber Interactive, avec Keanu Reeves en personne.

: un jeu d’action à la troisième personne par Saber Interactive, avec Keanu Reeves en personne. Marathon : trailer, gameplay, et « Server Slam » du 26 février au 2 mars, avant le lancement le 5 mars.

: trailer, gameplay, et « Server Slam » du 26 février au 2 mars, avant le lancement le 5 mars. PlayStation Plus : *Spider-Man 2* le 17 février, Tekken Dark Resurrection en mars, Time Crisis en mai, et Big Walk en day-one.

: *Spider-Man 2* le 17 février, Tekken Dark Resurrection en mars, Time Crisis en mai, et Big Walk en day-one. Saros : le nouveau Housemarque détaille ses systèmes de roguelike, sortie le 30 avril.

: le nouveau Housemarque détaille ses systèmes de roguelike, sortie le 30 avril. Marvel Tokon: Fighting Souls : nouveau gameplay et trois X-Men dévoilés (Magik, Wolverine, Danger), sortie le 6 août.

God of War : la double surprise

Sony Santa Monica n’a pas fait les choses à moitié. Premièrement, un remake complet de la trilogie originale God of War est en développement, avec le retour de TC Carson, la voix originale de Kratos. De quoi faire vibrer les fans de la première heure.

Deuxièmement, le jeu de type metroidvania longtemps évoqué est enfin officialisé. God of War: Sons of Sparta est développé avec Mega Cat Studios, adopte un style pixel-art en 2D et est… disponible dès maintenant sur PS5. Une surprise totale, lancée sans préavis en plein State of Play. De quoi occuper les fans en attendant la suite.

