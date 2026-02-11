State of Play de février 2026 : Wolverine, Capcom… Tous les jeux qui pourraient y figurer

Le prochain State of Play de Sony de février 2026 agite déjà la Toile, et la liste des rumeurs est plus explosive qu’un sac de grenades dans ARC Raiders. En tête des pronostics : une nouvelle bande-annonce de Wolverine par Insomniac, l’annonce officielle d’un nouveau projet Capcom (peut-être un Resident Evil 2027 ?), et une surprise du côté de Team Ninja.

Les insiders évoquent aussi un portage PS5 d’un hit PC récent et une mise à jour majeure pour un service game star. Bref, Sony prépare un show qui pourrait redessiner le calendrier 2026. Reste à savoir ce qui sera réellement au rendez-vous… et ce qui restera au stade de vœu pieux.

Sony va-t-il faire péter le compteur horaire pour son State of Play ?

Préparez vos snacks et votre canapé : le prochain State of Play de Sony est officiellement annoncé pour ce jeudi 12 février 2026, et il s’annonce historique. Avec plus d’une heure de programme, soit le double des éditions habituelles (30-40 minutes), la firme japonaise semble vouloir jouer la carte du « trop, c’est trop ? » Non, plutôt « trop, c’est mieux ! »

L’occasion rêvée pour balancer une pluie d’annonces sur un calendrier 2026 qui attend patiemment d’être rempli. Mais que va-t-on vraiment y voir ? Sony reste muet, se contentant de promettre des « nouvelles, mises à jour de gameplay et annonces » venues des quatre coins du globe, incluant third-party, indés et PlayStation Studios. Place donc aux fuites, aux rumeurs… et à nos espoirs les plus fous.

Saros, le shoo-in du show ?

Si vous deviez miser votre manette sur un seul titre, ce serait Saros de Housemarque. Le studio finlandais, désormais fleuron de PlayStation Studios, sort son nouveau bébé le 30 avril 2026. Soit dans deux mois et demi. Une échéance pareille ne pardonne pas : Saros a besoin d’un dernier coup de projecteur, d’une vitrine gameplay détaillée ou d’une bande-annonce cinématique qui fera date. Les médias sérieux (The Verge, Vice) le citent déjà comme quasi-certitude. C’est simple : ce serait un crime de l’omettre.

Marvel’s Wolverine : la griffe du Q3 2026 ?

Insomniac, le studio aux doigts de fer, pourrait aussi sortir de sa tanière. Un récent leak du PlayStation Store latino-américain affiche Marvel’s Wolverine pour le Q3 2026. La coïncidence est trop belle : le jeu était déjà présent au State of Play de septembre 2025 avec une fenêtre « automne 2026 ». Si la sortie avance effectivement à juillet-septembre, une annonce officielle de date serait parfaitement logique. Encore un first-party, encore un titre très attendu. Les griffes se font déjà entendre.

Devil May Cry 6 : une rumeur à prendre avec des pincettes (ou une épée) ?

Un certain @TripleSevven_ sur X affirme que le fils de Sparda va re-pointer le bout de son nez. Devil May Cry 6 serait annoncé durant le State of Play. Le problème ? La source est aussi fiable qu’un pantin en bois sur le ring. Même le Redditeur qui relaie l’info nous supplie d’ajouter une « grosse pincée de sel ». Pourtant, l’idée n’est pas folle : Capcom adore les scènes Sony, et la série fêtera ses 25 ans en août 2026. Alors, coup de com’ anniversaire ou pétard mouillé ? Réponse jeudi.

Un God of War en 2.5D Metroidvania, c’est sérieux ?

L’an dernier, Tom Henderson et Jeff Grubb (des noms qui pèsent dans l’industrie) évoquaient un spin-off God of War en 2.5D, façon Metroidvania. Un projet « beaucoup plus petit » qu’un épisode principal, mais qui n’a jamais été officialisé. Six mois plus tard, le silence persiste. Ce State of Play démesuré pourrait être le bon moment pour enfin dévoiler ce curieux objet vidéoludique. Suspense.

Resident Evil Requiem : une démo pour vendredi 13 ?

Les amateurs d’horreur retiennent leur souffle. Resident Evil Requiem sort le 27 février. Et si Capcom réitérait sa tradition bien huilée : une démo disponible le vendredi précédant le lancement de deux semaines ? Soit le vendredi 13 février, le lendemain du State of Play. Un vendredi 13, jour maudit, jour béni pour les survival-horror. L’annonce serait un sans-faute marketing. Même sans démo, une énième bande-annonce est quasi certaine.

Les candidats probables du State of Play (résumé en bref)

Faisons les comptes avant le grand soir :

Saros (Housemarque) : quasi-certain, sortie avril 2026.

(Housemarque) : quasi-certain, sortie avril 2026. Marvel’s Wolverine (Insomniac) : probable, leak Q3 2026.

(Insomniac) : probable, leak Q3 2026. Devil May Cry 6 (Capcom) : possible, mais source douteuse, 25e anniversaire en ligne de mire.

(Capcom) : possible, mais source douteuse, 25e anniversaire en ligne de mire. Spin-off God of War (Santa Monica) : hypothétique, rumeur persistante de 2025.

(Santa Monica) : hypothétique, rumeur persistante de 2025. Resident Evil Requiem (Capcom) : plausible, démo du vendredi 13 ou trailer.

Rendez-vous jeudi pour démêler le vrai du faux, les annonces des fantasmes. Une heure de show, c’est long. Sony n’a pas le droit de nous décevoir.

