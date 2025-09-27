Marvel’s Wolverine d’Insomniac: les super-vilains confirmés qui défieront Logan

Accrochez-vous, les griffes vont étinceler ! La bande-annonce de Marvel’s Wolverine développé par Insomniac a dévoilé une brochette de super-vilains tout droit sortis des comics.

On y a aperçu Omega Red, prêt à drainer l’énergie de Logan avec ses tentacules, la fourbe Mystique en pleine infiltration, et même des Sentinelles, ces robots chasseurs de mutants. Sans oublier Razor Fist, un mercenaire aux poings-lames. Logan va devoir se battre sur tous les fronts !

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Marvel’s Wolverine : un casting mutant de haut vol se dévoile

La bande-annonce gameplay de Marvel’s Wolverine a réservé aux fans une avalanche de révélations sur les personnages qui croiseront la route de Logan. Le jeu, développé par Insomniac Games, promet d’explorer plusieurs lieux emblématiques de la mythologie du mutant, comme le Canada, le Japon et l’île de Madripoor. Et visiblement, chaque destination s’accompagnera de rencontres explosives avec des figures célèbres de l’univers X-Men, qu’elles soient amies ou ennemies.

Omega Red et Mystique : duos et trahisons en perspective

Parmi les apparitions confirmées, Omega Red surgit en antagoniste direct, utilisant ses tentacules de carbonadium pour affronter Wolverine. Son pouvoir de drainer la force vitale en fait un adversaire redoutable, d’autant qu’il bénéficie lui aussi d’un facteur de guérison. Plus ambiguë, Mystique est aperçue infiltrant une organisation militaire, exploitant ses talents d’espionne. Sa présence pourrait tantôt servir les intérêts de Logan… tantôt mener à une trahison typique du personnage.

https://twitter.com/GamersStandard/status/1971648141968789614

Sentinelles et mercenaires : l’arsenal anti-mutant se déploie

La bande-annonce a également dévoilé la présence des terribles Sentinelles, ces robots chasseurs de mutants, ainsi qu’une version réinventée de Razor Fist. Ce mercenaire, reconnaissable à ses lames aux poings, semble faire partie des Reavers, un groupe de soldats high-tech qui en voudraient à la peau de Logan. Ces ennemis permettront sans doute d’offrir des combats aussi variés que brutaux, signature du studio Insomniac.

Quelles autres surprises se cachent dans les comics ?

Avec un tel casting, d’autres personnages iconiques pourraient faire leur apparition. Les fans spéculent déjà sur Sabretooth, l’ennemi juré de Wolverine, ou Silver Samurai, mais aussi des alliés comme Deadpool ou le Profeseur X. Les amours de Logan, telles que Jean Grey ou Mariko Yashida, pourraient également éclairer sa vulnérabilité. Madripoor, destination confirmée, laisse même espérer un caméo de Joe Fixit, la version grey de Hulk.

Une aventure qui promet d’explorer toutes les facettes de Logan

Que les personnages soient là pour en découdre ou pour tendre la main, une chose est sûre : Marvel’s Wolverine s’annonce comme une plongée intimiste et violente dans le passé tourmenté du héros. Entre combats sanglants et relations complexes, le jeu devrait capturer l’essence même de ce qui rend Logan si captivant. Rendez-vous en 2026 pour découvrir l’étendue de cette aventure résolument mature.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn