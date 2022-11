God of War Ragnarok : comment accéder à un niveau supérieur ?

Obtenez plus de puissance en jouant à God of War Ragnarok en accédant à un niveau supérieur grâce à un meilleur équipement.

Lorsque vous jouez à ce jeu, vous vous rendrez rapidement compte que vos ennemis seront plus puissants d’un niveau à un autre. Heureusement qu’il existe des moyens pour devenir aussi fort, voire plus puissant que vos ennemis.

God of War Ragnarok, les astuces pour gagner plus de puissance

Dans ce jeu, le chiffre inscrit juste à côté de la barre de santé indique le niveau de puissance. Ce chiffre est proportionnel à votre puissance ou à celle de l’adversaire auquel il est rattaché. Ses frappes et les dégâts provoqués sont alors plus conséquents. Le joueur devra alors bloquer les attaques de son attaquant. Si l’ennemi est plus puissant, il sera aussi plus difficile, voire impossible, de parer à ses attaques.

Il est donc indispensable que le joueur de God of War Ragnarok, augmente sa puissance et passe à un niveau supérieur. Vous aurez ainsi plus de chances de gagner. Pour ce faire, il devra visiter l’une des fabriques. Il pourra y améliorer ses armes et armure. Un meilleur équipement permet d’augmenter la puissance globale du joueur.

Il existe aussi d’autres astuces pour devenir plus puissant dans God of War Ragnarok, en plus de monter de niveau. L’acquisition de nouvelles capacités permet ainsi de gagner plus facilement les combats. Il en est aussi ainsi de chaque goutte d’Yggdrasil qui augmente petit à petit vos statistiques. Ouvrir les coffres Nornir permet aussi d’obtenir une meilleure santé et ainsi faciliter votre survie.

N’oubliez pas que vous pouvez jouer à God of War Ragnarok sur les deux dernières versions de Playstation.