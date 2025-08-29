Metal Gear Solid Delta montre des performances mitigés sur PS5 par rapport au PC

Alors que la version PC du jeu Metal Gear Solid Delta déploie toute sa puissance et ses performances, la PS5 montre parfois des faiblesses. Elle a une résolution variable, un frame rates en dents de scie et des textures moins détaillées. Mais pourquoi ?

Konami promet des correctifs, mais en attendant, les fans de la saga doivent-ils sortir le petit mouchoir ? Rassurez-vous, l’expérience reste immersive… mais un peu moins smooth que prévu. Patience, Snake !

Metal Gear Solid Delta sur PS5 : le remake accroché aux lianes techniques

Le très attendu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater débarque enfin! Et il promet de moderniser le chef-d’œuvre de PS2 avec le glamour d’Unreal Engine 5. Malheureusement, la version console peine à tenir ses promesses.

Sur PlayStation 5, le mode performance vise 60fps mais plonge régulièrement autour de 45fps dans les zones jungle denses, voire moins sous l’eau. Même le mode qualité, censé tourner à 30fps, vacille lors des explosions ou des scènes chargées. Visiblement, le moteur graphique a du mal à digérer la densité végétale et les effets de lumière complexes.

PS5 Pro : une amélioration en demi-teinte

Les possesseurs de PS5 Pro ne sont pas épargnés. Le mode dédié supprime les options graphiques et fusionne tout dans un seul boost de performance, mais à un prix : une résolution inférieure à 1080p, upscalée de manière agressive.

Par conséquent, cela donne souvent une image souvent floue, avec des artefacts et des scintillements dus au PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Cela rappel les défauts du Silent Hill 2 remake. Digital Foundry note que si le mouvement est mieux géré, l’image statique est moins nette que sur PS5 standard.

PC vs console : le grand écart

La version PC s’en sort bien mieux, offrant une expérience fluide et visuellement cohérente sur les configurations haut de gamme. De quoi laisser les joueurs console un peu amers, d’autant que le gameplay sous-jacent – celui du mythique Snake Eater – reste intact et aussi envoûtant qu’en 2004. Mais entre les baisses de fréquence et les compromis techniques, l’immersion prend un coup.

Konami sous pression : le patch day one peut-il tout sauver ?

Avec le lancement en accès anticipé dans moins de 24 heures, Konami a peu de temps pour corriger les problèmes les plus criants. Un patch day one est espéré pour stabiliser les performances sur PS5. Mais la version PS5 Pro pourrait nécessiter des ajustements plus longs. La communauté retient son souffle, espérant que le studio ne répétera pas les erreurs de Silent Hill 2.

Verdict : un chef-d’œuvre mal servi par son enveloppe technique

Metal Gear Solid Delta reste une perle à découvrir ou redécouvrir, mais dans l’état actuel, les joueurs console devront composer avec des performances inégales. Si vous avez le choix, privilégiez la version PC. Pour les autres, croisons les doigts pour que Konami optimise rapidement l’expérience. Car même si Snake mérite mieux, son aventure en jungle profonde reste incontournable.

