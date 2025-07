MGS4 dans Metal Gear Solid Collection Vol. 2, pourquoi Konami garde le silence ?

Alors que Metal Gear Solid Delta: Snake Eater s’apprête à débarquer fin août 2025, la franchise culte de Konami navigue entre espoir et incertitude depuis le départ d’Hideo Kojima.

D’un côté, un remake prometteur du chef-d’œuvre de 2004. De l’autre, un futur aussi mystérieux qu’un codec crypté. Entre remasterisation, collections et projets fantômes, où va vraiment Metal Gear sans son créateur Hideo Kojima ?

Le Retour de Snake, pour quand ?

Konami mise gros sur Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. C’est la pierre angulaire de sa reconquête gaming après des années d’errance. Pendant ce temps, la Master Collection Vol. 1 a enfin permis aux fans de redécouvrir les titres légendaires de la saga sur des consoles actuelles. Mais le vrai graal, cela aurait dû être la sortie du Vol. 2 de cette collection, confirmée en 2024. Mais rien n’a été fait, depuis c’est silence radio.

Le mystère MGS4 : La PS3 ne lâchera pas prise ?

En effet, la Master Collection Vol. 2 aurait pu enfin sortir Metal Gear Solid 4 de sa prison PlayStation 3. C’est un exploit technique, tant le jeu était lié à l’architecture capricieuse de la console. Puis, pour les fans, c’est bien plus qu’un remaster. C’est la conclusion épique de Solid Snake qui retrouverait le chemin des écrans.

En septembre 2024, le producteur de la Master Collection, Noriaki Okamura, a confirmé qu’une Master Collection Vol. 2 était en cours de production. Mais le Summer Game Fest 2025 s’est déroulé sans que personne n’en parle.

Konami, reste silencieux mais stratégique

Pourquoi Konami garde tant de mystère autour de la sortie de la collection Vol. 2 de Metal Gear Solid ? C’est parce que plusieurs théories sont en jeu. La première concerne la

technique de partage de MGS4. C’est un vrai casse-tête.

Ensuite, l’entreprise a un problème de timing. En effet, Konami pourrait attendre après la sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. D’ailleurs, Okamura a également déclaré que la seconde collection serait davantage peaufinée avant sa sortie afin d’éviter les problèmes de la première.

Sinon, le succès fracassant de Silent Hill a peut-être volé la vedette à ce jeu mythique. Ce qui pourrait également refroidir les ardeurs de Konami.

Reste que les fans trépignent. Après deux ans d’attente depuis la sortie du Vol. 1, chaque mois sans nouvelle est une décharge dans le cœur des fans de ce jeu.

Quel est l’avenir de la saga après Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ?

Le dernier Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est un test crucial pour Konami. Si le remake cartonne, la voie sera libre pour d’autres projets. Mais sans Hideo Kojima, la franchise se pose beaucoup de questions sur la réussite de ce jeu ou non. Certaines rumeurs disent même que Konami est juste susceptible de recycler son patrimoine.

Le scénario idéal serait qu’ils réussissent à sortir Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sans trop de critiques. Mais si ce n’est pas le cas, la sortie du Vol. 2 accumulera les retards, et la saga retournera aux oubliettes.

Et il serait plus astucieux d’un point de vue commercial de sortir la Master Collection Vol. 2 avec MGS4 et quelques bonus inédits dedans. Sinon, il serait bénéfique que Konami annonce enfin la sortie d’un vrai Metal Gear Solid 6 ou du moins un spin-off audacieux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn