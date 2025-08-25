Metal Gear Solid Delta : Snake Eater, les astuces pratiques pour réussir vos missions !

Prêt à dompter la jungle sans vous faire repérer ? Dans le nouveau Metal Gear Solid, même les serpents ont parfois besoin d’un coup de main. C’est pourquoi, voici un petit guide des astuces à mémoriser quand vous jouerez à Metal Gear Solid Delta : Snake Eater.

Qu’il s’agisse de maîtriser l’art du camouflage, d’éviter les paradoxes temporels ou de traîner des corps sans se rompre le dos, on a déniché pour vous les astuces les plus utiles – et parfois inavouables – pour devenir un vrai pro de l’infiltration !

Metal Gear Solid Delta : Le guide de survie de la jungle pour débutants et vétérans

Bienvenue dans la jungle, Snake ! Metal Gear Solid Delta: Snake Eater débarque enfin sur PS5, Xbox One et PC, offrant une réinterprétation sublime de l’un des titres les plus cultes de Hideo Kojima. Que vous soyez un ancien de la série ou un rookie découvrant ce chef-d’œuvre pour la première fois, sachez une chose : la forêt russe est impitoyable. Mais pas de panique, voici comment en sortir vivant et stylé, sans vous prendre la tête avec des listes interminables.

Maîtrisez l’art du camouflage et de la patience

Ici, se cacher est un art de vivre. Oubliez les charges héroïques en mode Rambo ; votre meilleur allié reste votre tenue. Changez de camouflage et de maquillage facial plus souvent que de chaussettes pour épouser parfaitement votre environnement. Un petit pourcentage en bas de l’écran vous indique en temps réel votre niveau de discrétion.

Viser les 90% n’est pas qu’une question de fierté, mais aussi le sésame pour débloquer un trophée convoité ! Pour gagner du temps, maintenez la flèche haut du D-pad pour accéder à un menu de changement rapide. Et n’oubliez pas : dans l’ombre, on vit plus vieux.

Évitez les paradoxes temporels et soyez curieux

Snake Eater étant une préquelle, tuer le méchant au mauvais moment peut littéralement faire imploser la timeline… et votre partie. Créer un paradoxe temporel, comme éliminer Ocelot trop tôt, déclenchera un écran game over aussi hilarant que punitif.

Restez donc fidèle au scénario ! Pendant les cinématiques, soyez aux aguets : un prompt R1 peut apparaître, vous permettant de changer d’angle pour voir exactement ce que Snake observe. Parfois, c’est crucial. Parfois, c’est juste… un peu gênant. C’est tout le charme de Kojima !

Optimisez votre gestion des corps et des armes

Traîner un garde inconscient peut vite virer au cauchemar. Par défaut, il faut maintenir la touche Carré pour le tirer, vous privant du contrôle de la caméra. Allez dans les options pour changer ce réglage en une simple pression : vous gagnerez en précision et en sérénité.

Côté armement, le silencieux est votre meilleur ami… jusqu’à ce qu’il se casse. Économisez-le en le dévissant lors des combats ouverts ou des boss fights. Si tout le monde vous a repéré, inutile de gaspiller cette précieuse ressource !

Dénichez les équipements secrets et savourez la forêt

Explorer paie toujours. Dès le début du jeu, fouillez le repaire de Sokolov après sa destruction : ses jumelles thermiques s’y cachent, indispensables pour repérer les ennemis à travers les murs.

Sous le premier pont, un passage secret mène à une cave abritant une mitrailleuse – parfaite pour les joueurs bruyants, mais dépêchez vous, elle disparaît après votre première visite !

Enfin, devenez le vrai « Snake Eater » : chassez, cuisinez et dévorez les animaux de la jungle pour booster vos stats. Croquer un serpent n’est pas seulement un trophée, c’est une question de survie. Bonne chance, soldat !

