Pixel Watch 3 : Quelques infos sur la prochaine smartwatch de Google

La Google Pixel Watch 2 sortie en 2023 est l’un des produits les plus appréciés par de nombreux utilisateurs de smartwatch. Toutefois, cela n’empêche pas de penser à ce qui pourrait être en réserve pour une future Google Pixel Watch 3.

Nous sommes probablement encore à des mois d’une confirmation officielle de l’existence de cette montre connectée. Mais les rumeurs commencent à circuler. Voici ce qui est dit à son sujet.

Les rumeurs se rapportant à propos de la Google Pixel Watch 3

La Pixel Watch 2 n’a que quelques mois. Mais des rumeurs sur la prochaine génération se font déjà entendre. En mi-janvier, une première rumeur a notamment rapporté que la Google Pixel Watch 3 serait proposée en deux tailles. Remédiant ainsi à une lacune majeure des deux premières générations.

Il n’a pas plus de détails concernant ce point. Cependant, il est évident qu’une deuxième option de taille serait plus grande que les deux premières générations de Pixel Watch qui ne faisaient que 41 mm de large. Compte tenu des options de taille proposées par les concurrents de Google, cette nouveauté devrait au moins faire entre 45 et 46 mm.

Les attentes du grand public

Ces informations sont prometteuses. Néanmoins, elles laissent encore beaucoup de place à l’imagination.

Un meilleur design

En considérant le fait que la Google Pixel Watch et la Google Pixel Watch 2 partagent le même look. Une apparence différente permettrait de distinguer la Google Pixel Watch 3 des autres. Google le dissimule bien, mais le ratio écran/corps de leurs montres actuelles est inférieur à celui de la Samsung Galaxy Watch 6 par exemple. Et des bords plus petits permettant à l’écran de couvrir une plus grande partie du visage de la smartwatch seraient plus avantageux.

Un écran plus lumineux

L’écran d’une nouvelle Pixel Watch aurait également besoin d’une mise à jour. Celui de la Pixel Watch 2 est agréable à regarder. Toutefois, sa luminosité maximale n’est que de 1 000 nits alors que ceux de la Samsung Galaxy Watch 6 et de l’Apple Watch Series 9 atteignent les 2000 nits. Une révision de ce critère permettrait alors à la Google Pixel Watch 3 de rivaliser avec les autres wearables haut de gamme.

Une autonomie à booster

Puis, le fait d’avoir une montre connectée dotée d’une autonomie de plusieurs jours est également un point sur lequel Google devrait travailler lors de l’élaboration d’une prochaine Pixel Watch 3. L’originale offre une autonomie décevante de 24 heures. Elle doit être rechargée plusieurs fois par jour pour assurer un suivi fiable du sommeil pendant la nuit. Et aucune amélioration n’a été apportée à la Pixel Watch 2. Ce qui fait que les attentes sont grandes à ce propos.

Un chargeur unique

Ensuite, les futurs modèles de Pixel Watch devraient conserver la même norme de charge aussi longtemps que possible. Demander aux clients de se procurer de nouveaux chargeurs à chaque nouvelle génération de matériel n’est pas très reluisant. Le chargeur livré avec la Pixel Watch 2 utilise le même matériel que les chargeurs des trackers Versa et Sense de Fitbit. Pourquoi changer lors de l’arrivée de la Google Pixel Watch 3 ?

Compte tenu de la cadence de sortie des montres connectées de Google, il est peu probable que des informations officielles sur une éventuelle Pixel Watch 3 sortent avant la fin de l’année. En supposant que Google ne change pas sa stratégie, il est probable que ce modèle soit présenté en octobre de cette année.

Mais rien n’est moins sûr. Il est vrai que la Pixel Watch a été annoncée et commercialisée en octobre 2022. La deuxième génération en octobre 2023. Mais le schéma sera-t-il toujours le même en 2024 ? Mystère.