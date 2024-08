Test de la Google Pixel Watch 3, la montre qui a évincé Fitbit

La Google Pixel Watch 3 est une superbe montre connectée à bien des égards, c'est pourquoi nous l'avons testé. Cette nouveauté semble très intéressante.

Son écran circulaire en verre bombé offre toujours un beau style comme sur la Pixel originale ou la Pixel Watch 2. Or, ce modèle est doté d'une IA et de fonctions qui rivalisent avec toutes les smartwatch. Voici ce qu'il en est réellement.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 41 et 45 mm

Ecran : Verre Corning® Gorilla® Glass 5 3D sur mesure – AMOLED LTPO 320 ppp avec couleur DCI-P3 – luminosité maximale jusqu'à 2 000 nits

Poids : pour 41 mm 31 g (sans le bracelet) et pour 45 mm 37 g (sans le bracelet)

Etanchéité : 5 ATM IP68

Autonomie : Jusqu'à 24 heures en mode Always-on et usqu'à 36 heures en mode Économiseur de batterie

Etanchéité : 5 ATM IP68

Autonomie : Jusqu'à 24 heures en mode Always-on et usqu'à 36 heures en mode Économiseur de batterie

Présentation de la Google Pixel Watch 3

La Google Pixel Watch originale est une bonne montre connectée. Mais sa petite taille rendait l'écran tactile minuscule. Et l'autonomie de la batterie est plutôt faible. Par la suite, Google n'a pas résolu ce problème dans la Gen 2. Mais le géant américain propose une montre plus grande de 45 mm avec la Pixel Watch 3 sans supprimer la taille de 41 mm qui va bien aux personnes ayant de petits poignets.

Lors de l'événement de lancement Made By Google, la Pixel Watch 3 a fait les gros titres. La taille est le thème dont ils ont le plus parlé en 2024. Google a également ajouté des nouveautés très intéressantes à la nouvelle smartwatch. C'est aussi pourquoi nous avons décidé de tester la Google Pixel Watch 3.

Design

A première vue, la Pixel Watch 3 est une belle smartwatch. Elle est faite d'aluminium 100 % recyclé, et les couleurs de bracelets associés à cette tocante digitale varient légèrement en fonction de la taille.

Il y a 16 % d'espace mort en moins autour de l'écran. Même la taille de la montre de 41 mm offre un affichage plus complet que les deux précédentes montres de Google. C'est la meilleure raison de passer à la Pixel Watch 3 par rapport aux deux dernières générations.

Le modèle de 41 mm est proposée en noir mat, argent poli ou or champagne. Tandis que celle de 45 mm sera disponible en noisette mat, noir mat ou argent poli.

Personnellement, nous avons testé la Google Pixel Watch 3 Argent Poli. Et nous pouvons déjà dire qu'en termes de design elle ressemble à ses prédécesseurs. Selon le descriptif du produit, elle est dotée d'une puce Qualcomm SW5100. Puis, il s'avère qu'elle dispose d'un coprocesseur Cortex et de 2 Go de mémoire vive.

Un écran plus lumineux et un affichage plus fluide

Google double la luminosité maximale de l'année dernière pour atteindre 2 000 nits. Cela ne vaut pas les montres Ultra d'Apple et de Samsung qui atteignent 3 000 nits. Mais Google n'est pas loin derrière.

Cela signifie que l'affichage des données est plus fluide que sur les modèles précédents. Sinon, Google vante le fait que la Pixel Watch 3 peut descendre à 1 nit, en s'adaptant dynamiquement à votre environnement.

D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'elle fonctionne sous WearOS 5. Sinon, pas de boutons supplémentaires. C'est un point présenté lors de l'événement de lancement Made by Google. A part la couronne rotative sur le côté, la Pixel Watch 3 est lisse.

Fonctionnalités

Lors de notre test de la Google Pixel Watch 3, nous avons alors eu à faire à pas mal de nouveautés. En effet, alors que la Pixel Watch disposait déjà d'excellentes applications. Il y a Google Maps, YouTube Music, Google Home et Google Play. La dernière version va encore plus loin.

Une smartwatch qui contrôle vos caméras et votre TV

Désormais, vous pourrez visualiser les flux des caméras de sécurité directement sur votre poignet. C'est grâce à la Nest Cam que c'est possible et vous pouvez même répondre à la sonnette de la porte. La montre peut également faire office de télécommande Google TV. Cela vous permet de contrôler ce que vous regardez si vous ne savez pas où se trouve la télécommande physique à ce moment-là.

Un bon Recorder

Puis, l'application Pixel Recorder est intégrée à la montre. Elle permet d'enregistrer des mémos vocaux. Ils seront directement synchronisés avec votre téléphone si c'est un Pixel. En plus de cela, Google Maps hors ligne est désormais disponible au poignet. Pas mal hein ?

Une montre connectée dotée d'une super IA

Google a placé une IA dans tous ses appareils. Et il est possible qu'il ait la meilleure IA dans n'importe quel smartphone. Lors de notre test, la Pixel Watch 3 ne fait pas exception à la règle apparemment. Avec des fonctionnalités d'heure de coucher automatique et d'économiseur de batterie faible alimentées par l'IA, ce modèle est presque autonome. L'utilisateur n'a donc pas à s'en faire en ce qui concerne la durabilité de sa batterie.

Des données LTE gratuites

Ce qui est étonnant par la suite, c'est le fait que notre modèle est effectivement doté de données LTE gratuites. La Pixel Watch 3 LTE a un coût initial. Mais nous avons pu bénéficier de 500 Mo par mois en 4G, puis 500 Mo à 256 kbps de données 4G gratuites pendant deux ans. Elles sont fournies par Google Fi alors que nous n'avons pas de compte Fi.

C'est une bonne affaire. Il est vrai que vous ne pourrez pas passer d'appels téléphoniques puisqu'il s'agit de données uniquement sans numéro. Mais pour beaucoup, recevoir des notifications et des textes sans avoir à utiliser son téléphone est amplement suffisant.

Fonctions santé

En ce qui concerne les fonctions de santé et de fitness, il y a toujours une pile de capteurs à l'arrière de la Google Pixel Watch 3 que nous avons testé. Ils permettent de suivre l'activité physique du porteur, son sommeil, son taux d'oxygène dans le sang ou Sp02 et sa fréquence cardiaque. D'ailleurs, la montre est même capable de prendre un électrocardiogramme maintenant.

Puis, elle est capable de détecter le pouls. Toutes les smartwatch devraient être dotées de cette fonction révolutionnaire. La possibilité de détecter un arrêt cardiaque et d'appeler automatiquement les services d'urgence est un argument de vente pour la Pixel Watch 3.

Ensuite, la montre connectée intègre très bien les fonctionnalités de Fitbit. Si bien que Google ne veuille plus produire des trackers Fitbit mais se concentrer sur la Pixel Watch. Cela, selon les rumeurs, c'est pour rivaliser avec les capacités de suivi de course d'une Garmin ou d'une Galaxy Watch.

En ce qui concerne la fonctionnalité de sommeil, la Pixel Watch 3 suit les données de sommeil normales. Elle n'est pas aussi efficace que la dernière version de la Galaxy Watch, mais ça fait l'affaire.

Fonctions Sport

Bonne nouvelle, en ce qui concerne les fonctionnalités de Fitness, certaines d'entre elles échappent au paywall. La Pixel Watch 3 offre un score de préparation sans abonnement Fitbit Premium. Il semble que moins de contenu de remise en forme soit enfermé derrière un mur payant cette année.

C'est notamment le cas de la course à pied et du coaching en temps réel. On a eu droit à une meilleure segmentation des séances d'entraînement, en passant par Google Maps hors ligne. Lors du test de notre Google Pixel Watch 3 nous avons alors pu créer plusieurs routines avec des mesures personnalisées. Nous avons par exemple défini notre allure de marche et les distances que nous faisons chaque.

Puis, la montre se charge de vous dire si vous êtes en avance ou en retard sur une mesure. C'est assez motivant si vous voulez atteindre des objectifs Fitness précis. Après notre entraînement, nos données ont été analysées par une IA. Et les informations fournies nous ont permis d'améliorer les séances suivantes.

Autonomie

Pour suivre, l'autonomie de la Pixel Watch 3 offre de légères améliorations. C'est grâce aux modes d'économie d'énergie mis à jour. Ils peuvent prolonger l'endurance jusqu'à 36 heures. Sinon, vous pouvez vous attendre à une autonomie d'environ 24 heures en utilisant les paramètres standard. Ce qui est pratiquement la même chose que la Pixel Watch 2.

La bonne nouvelle, c'est que la Pixel Watch 3 se recharge 20 % plus vite que la Pixel Watch 2. A condition d'utiliser le câble USB-C fourni avec votre propre adaptateur de 30 W. Google estime qu'il faut 50 minutes pour que la montre soit chargée à 80 %. Quand nous l'avons testé, cela a pris 1h pour que la montre soit rechargée entièrement. C'est donc assez satisfaisant.

En fin de compte, Google a fait un gigantesque pas en avant en ayant conçu la Pixel Watch 3. lls ont livré une montre de plus grande taille. Ce qui signifie qu'elle est plus en phase avec une grande partie de la population masculine. Sinon, pour les personnes ayant de petits poignets Google à conserver la petite taille de 41 mm. Mais au-delà de cela, Google a jeté les bases d'une vaste gamme de fonctions sportives et de remise en forme. Les éléments clés gratuits sont géniaux. Cela concurrence directement non seulement Apple ou Garmin, mais aussi des produits comme Whoop et Oura. Enfin, la préparation quotidienne est redéfinie puisque l'utilisateur a des options Fitbit Premium gratuitement. On aime Disponible en plusieurs tailles

Plus d'options avancées On aime moins Prix élevé

Fonctions sommeil standard

Plus d'options avancées On aime moins Prix élevé

Fonctions sommeil standard

