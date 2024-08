La Pixel Watch 3 de Google intègre une fonctionnalité inédite que l’Apple Watch n’a pas !

Alors que dans l'univers des montres connectées l'Apple Watch peut détecter les constantes de santé d'une personne, une fonctionnalité de la Pixel Watch 3 peut faire mieux.

Il s'agit de la détection de perte de pouls. C'est une fonction qui ressemble à ce qui se trouve sur l'Apple Watch mais elle permet de faire plus que la montre de Google.

Pixel Watch 3 vs Apple Watch

D'un côté, l'Apple Watch permet de détecter si la fréquence cardiaque d'une personne est anormalement élevée ou basse. Cela permet généralement d'éviter les incidents cardiaques extrêmes pour ceux qui en souffrent et de rassurer les autres.

Quant à la détection de chute, c'est aussi une fonction phare de la smartwatch. Elle permet de prévenir immédiatement les services d'urgence. Mais en ce qui concerne la Pixel Watch 3, la fonctionnalité détection de perte de pouls est assez spéciale.

Une fonctionnalité très spécifique de la nouvelle Pixel Watch 3

En effet, elle permet également de contacter directement les services de secours qui sont à proximité du porteur. Ce qui est efficace pour les personnes qui habitent seules.

Mais alors que l'Apple Watch lance un appel direct, ce dispositif est plus subtil. Si la montre détecte un problème, elle demande d'abord à son porteur s'il va bien. Si elle détecte des mouvements, c'est bon, rien ne se passe.

Mais sinon, elle déclenche une alarme audio et démarre un compte à rebours. Une fois le compte dépassé, elle passe alors un appel aux services d'urgence, et la victime les attend. Par contre, pour que tout ce processus se mette en marche il faut que le modèle soit doté d'une connectivité cellulaire. Ce que Google a bien évidemment ajouté en option.

La détection de pouls, un fait à ne pas prendre à la légère

La nouvelle Pixel Watch 3 devance alors l'Apple Watch sur un critère santé important. Bien comprendre le fonctionnement du corps est essentiel, et le pouls en fait partie. En effet, si une personne n'a plus de battements de cœur, son pronostic vital est en jeu.

C'est pourquoi, il est très intéressant qu'une smartwatch repère le pouls de son porteur au travers de ses capteurs. Sans vraiment se focaliser sur la fréquence cardiaque, ce procédé permet de sauver une vie.

Toutefois, il se peut que la personne victime d'un malaise ait une insuffisance respiratoire, une insuffisance circulatoire, une overdose, un empoisonnement, etc. Les problèmes de santé ne peuvent pas tous être comptabilisés par un appareil de cette taille. L'Apple Watch non plus ne peut pas faire cela. Mais ces dispositifs permettent d'apporter rapidement une aide médicale aux gens. C'est ce qui compte.

Une fonction pilotée par l'intermédiaire de l'IA de Google

Enfin, Google a mentionné que la Pixel Watch 3 repère une perte de pouls non seulement en vérifiant le pouls lui-même, mais aussi en considérant d'autres données physiologiques. Elle repère le moindre mouvement du poignet. Puis, en couplant toutes ses informations grâce à un algorithme intelligent piloté par l'intelligence artificielle installée sur la montre, elle peut agir.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn