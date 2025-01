CES 2025 : Les incontournables de l’IA à explorer

Le mot à la mode pendant les deux dernières années a été l’intelligence artificielle. En conséquence, de nombreux produits présentés au CES 2025 intégraient l’IA en tant que technologie innovatrice.

L’IA générative peut par exemple améliorer considérablement l’efficacité des flux de travail et de la vie des utilisateurs en débloquant une nouvelle gamme de possibilités. Mais voici comment les entreprises l’on présenter. Je vous dévoile une sélection des meilleurs produits recensés lors de cet Event Tech.

Les lunettes Halliday

Les lunettes intelligentes Halliday ressemblent à n’importe quelle autre monture de lunettes ordinaires, légères et compactes. Cependant, lorsqu’elles sont portées, dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir un affichage. Il vous montre des informations comme la date, l’heure, des traductions, des messages et du texte. La partie la plus cool est son affichage invisible. Ce que vous voyez ne provient pas des écrans ou des lentilles réelles, mais d’un module optique avancé.

L’Eyebot

Ensuite, le scanner Eyebot S1 utilise des algorithmes d’IA. Ils ont été formés sur des données médicales, ainsi que des télé-médecins qui examinent chaque session de test pour fournir aux utilisateurs des tests de vision en libre-service de 90 secondes. Le kiosque n’est pas destiné à être acheté par les consommateurs. Il sera plutôt utilisé par des détaillants optiques, qui fourniraient le service gratuitement aux utilisateurs. C’est une invention basée sur l’IA qui est plutôt intéressante au CES 2025.

Natura Humana HumanPods

Pour suivre, étant donné qu’il existe de nombreuses IA sur le marché, au CES 2025, les Natura Humana HumanPods sont de drôles d’écouteurs qui permettent de communiquer directement avec une IA. Il peut s’agir de ChatGPT, Claude, et plus encore. Tout ce que vous avez à faire est de taper sur votre oreille où venez d’installer vos Pods pour parler à votre personne IA. Même dans un endroit bruyant, une conversation avec « Natura », l’une des personnes IA est fluide. Ils ne sont pas encore disponibles pour les consommateurs, mais il y a une liste d’attente sur leur site.

Roborock Saros Z70

Les robots ont été également mis à l’honneur lors de ce grand Event Tech. Et le Roborock Saros Z70 entre dans cette catégorie. Avec son bras mécanique qui enlève les obstacles sur son chemin. Parmi les objets qu’il peut déplacer, on trouve des chaussettes, des serviettes, des mouchoirs et même des sandales. Une fois qu’il a ramassé l’objet, il peut ensuite nettoyer en dessous. Il fait aussi office d’aspirateur robot très performant avec une puissance d’aspiration de 22 000 Pa.

Intégration de Gemini dans Google TV

Puis, lors du CES 2025, tous les utilisateurs de Google TV ont été intrigué par l’intégration de l’IA Gemini dans une smart TV. Parlez-lui en utilisant un langage naturel et vos requêtes seront exécutées. Cela va même bien au-delà de ce que Google Assistant pouvait faire auparavant.

Le Mudra Band

Dans le domaine de XR/VR, le Mudra Link est un bracelet permettant aux utilisateurs d’interagir avec leurs appareils sans les mains, en utilisant des mouvements de poignet et des gestes de la main. Le bracelet s’adapte confortablement à votre poignet et se connecte à votre appareil de la même manière qu’une souris, en utilisant le Bluetooth. A noter, il a reçu un prix d’innovation CES 2025 dans la catégorie Technologies et Accessoires XR. Et il est disponible à l’achat dès maintenant pour 199 $.

Le Vasco Translator Q1

Par la suite, les appareils de traduction instantanée ont toujours la côte lors des événements de ce type. Et le Vasco Translator Q1 n’échappe pas à la règle. C’est un traducteur d’appels en temps réel, capable de traduire vos communications dans 50 langues différentes. Et il a même des fonctionnalités de clonage vocal qui permettent aux utilisateurs de créer des copies numériques de leur voix pour des conversations plus fluides.

La nouvelle machine de musculation Amp

Les sportifs ont aussi pu trouver leur bonheur lors du CES 2025 puisque Amp intègre également l’IA pour améliorer leur expérience d’entraînement. Vous pouvez sélectionner les parties de votre corps que vous souhaitez travailler, et en utilisant vos données et l’IA, l’appareil peut créer une routine personnalisée pour vous.

Pour 1 795 $ vous avez droit à l’appareil, deux sangles de cheville, une poignée double, une poignée simple, une corde et un T-bar. Par contre, il va falloir payer un abonnement mensuel de 23 $ pour avoir accès à toutes les améliorations de l’IA.

Le Bee AI-wearable

Après cela, le Bee AI-wearable est un aide-mémoire utilisant un chatbot IA qui écoute vos conversations toute la journée. Sauf si vous le mettez manuellement sur pause. De cette manière, vous pouvez aisément vous souvenir de vos conversations, des transcriptions et des insights que vous voulez exploiter.

La batterie dure 7 jours, et elle est aussi confortable que n’importe quel autre dispositif de bracelet. Aucun autre humain ne peut voir les données, elles ne seront pas vendues ou utilisées pour l’entraînement, et l’audio n’est pas sauvegardé.

L’Omnia Smart Mirror de la marque Withings

En plus de fabriquer des montres connectées, Withings a présenté un miroir IA qui pourrait suivre votre poids, votre pression artérielle, votre sommeil, et plus encore. Certaines fonctionnalités, telles que l’assistant alimenté par IA, seront disponibles plus tard cette année dans le cadre des services Withings+.

Le Nuwa Pen

Dans la catégorie des aides mémoire, le Nuwa Pen est une autre innovation intéressante. Il est équipé de 3 petites caméras qui vous permettent de sauvegarder tout ce que vous écrivez sur n’importe quelle surface dans une bibliothèque numérique. Ensuite, en utilisant son modèle de langage intégré (LLM), vous pouvez utiliser un langage naturel pour rechercher tout ce que vous souhaitez.

Nvidia Cosmos

Enfin, ce qui a réellement marqué ce CES 2025 ce sont les annonces de Nvidia. Il y a notamment celles concernant Cosmos et la carte graphique RTX 5090. Cosmos peut prendre des modèles 3D d’espaces réels et utiliser l’IA générative pour créer des vidéos photo réalistes. Ces vidéos sont utilisées pour former des robots et des voitures autonomes.

