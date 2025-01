Découvrez les lunettes de Halliday : la réalité augmentée à portée de vue

Halliday a récemment dévoilé des lunettes intelligentes révolutionnaires dotées d’une IA lors de l’événement CES Unveiled du CES 2025. Est-ce que se seront simplement des accessoires tendances ou une véritable avancée technologique ?

Ces lunettes projettent des images directement dans le champ de vision de l’utilisateur sans nécessiter de lentilles. Elles intègrent une technologie innovante appelée DigiWindow et bien d’autres options. Voici ce qu’il en est réellement.

Les lunettes Halliday

Récemment, la société Halliday a conçu une paire de lunettes dotée d’une IA qui permet de diffuser des informations directement dans les yeux de l’utilisateur. Fondée en 2021 à Shenzhen, Halliday est une startup innovante qui vise à redéfinir le concept de lunettes intelligentes.

Avec une équipe d’experts en technologies micro-optiques et en intelligence artificielle, l’entreprise se positionne comme un acteur clé dans le domaine des technologies portables. En alliant charme vintage et innovation, Halliday offre à ses utilisateurs un « superpouvoir invisible » pour les aider à relever les défis quotidiens avec confiance et style.

Cool stuff category. Halliday unveils AI smart glasses with lens-free AR viewing https://t.co/yo9ZWRZGgI via @GamesBeat January 6, 2025

Un module d’affichage imperceptible et léger avec une IA embarquée

Ce qui est aussi intéressant, c’est le fait que les lunettes Halliday contenant une IA conservent la possibilité d’ajouter des verres correcteurs selon les besoins.

Inspirées par le personnage de James Halliday dans « Ready Player One« , ces lunettes allient élégance et fonctionnalité. Disponibles en noir mat ou en écaille, elles sont conçues pour s’adapter à tous les styles tout en offrant une sophistication intemporelle.

Contrairement aux lunettes intelligentes traditionnelles, les lunettes Halliday ne comportent pas de caméra. Cela les rend discrètes et respectueuses de la vie privée. Tandis que, certains modèles de ce type peuvent poser des problèmes de confidentialité avec des caméras intégrées.

L’IA intégrée dans les lunettes Halliday est proactif

Cela peut sembler tirer par les cheveux mais l’IA qui se trouve dans les lunettes Halliday anticipe les besoins de l’utilisateur. C’est assez innovant plutôt que de simplement répondre à des commandes.

Cette IA peut analyser les conversations, répondre à des questions et fournir des informations contextuelles sans attendre d’instructions. Par exemple, lors d’une réunion, il peut résumer les points clés et générer des notes, rendant ainsi l’expérience plus fluide et efficace. C’est donc l’allié parfait des personnes ne prenant pas souvent de notes mais qui en ont besoin.

Les lunettes Halliday sont également connectées aux smartphones via Bluetooth. Cela offre une multitude de fonctionnalités.

Les diverses autres fonctions de ces lunettes intelligentes

Le mode Echo qui fournit des suggestions contextuelles est une option intéressante des lunettes Halliday dotées d’une IA. C’est comme un mémo audio pour capturer des conversations et établir des notifications discrètes.

Il y a même une fonction de traduction en temps réel dans 40 langues. De plus, elles permettent une navigation sur le Net et peuvent afficher les paroles des chansons synchronisées avec la musique.

Avec un poids de seulement 35 grammes et une autonomie de 8 heures, ces lunettes sont conçues pour un confort optimal tout au long de la journée. Halliday combine ainsi un design rétro avec une technologie de pointe.

Cela crée un accessoire à la fois fonctionnel et élégant. Les prix des lunettes devraient se situer entre 399 et 499 dollars soit 384,37 euros et 480,70 euros. Sinon, les livraisons de ces lunettes sont prévues pour la fin du premier trimestre 2025.

