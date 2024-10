Quand les lunettes AR de Meta sont utilisées pour ruiner la vie d’inconnus dans la rue

Les innovations technologiques apportent habituellement leur lot d’avantages et de controverses. Dernièrement, un groupe d’étudiants s’est servi des lunettes AR de Meta pour faire du doxxing.

Un rapport alarmant de 404 Media a révélé des détails sur un projet à la fois surprenant et préoccupant. Il évoque notamment comment des étudiants de Harvard ont développé un dispositif appelé I-XRAY en se servant des lunettes intelligentes de Meta. Ce système exploite la reconnaissance biométrique faciale pour identifier les personnes dans l’environnement.

Pour y parvenir, le dispositif récolte des informations personnelles telles que le nom, l’emploi, etc. Ce processus est entièrement automatisé et peut également récupérer des données sensibles en quelques minutes. Cela comprend l’adresse et les coordonnées téléphoniques des individus ciblés. En d’autres termes, ces chercheurs ont facilement réalisé du doxxing en se servant des lunettes AR de Meta.

Ce qui distingue I-XRAY, c’est qu’il est impossible à distinguer des modèles classiques. Cela rend son utilisation particulièrement discrète. Dans une démonstration audiovisuelle, les étudiants montrent comment ils peuvent interagir avec des inconnus. Ils ont évoqué des expériences passées basées sur des informations collectées en temps réel. Bien que ce projet ait été conçu pour sensibiliser le public aux risques associés à de telles technologies, il soulève d’importantes inquiétudes sur la vie privée.

Les étudiants qui ont conduit ces recherches ont refusé de divulguer le code qu’ils ont utilisé pour leur projet impliquant les lunettes AR de Meta. Par contre, ils ont fourni des ressources permettant aux utilisateurs de supprimer leurs informations personnelles des services intégrés dans I-XRAY. Ils recommandent également des services de nettoyage de données.

La technologie de détection faciale est loin d’être nouvelle. Malgré cela, l’intégration de cette capacité dans des lunettes connectées classiques pose des questions éthiques. Meta rappelle dans ses termes de service que les usagers doivent respecter les lois sur la vie privée et obtenir les consentements nécessaires lorsqu’ils utilisent Facebook. Les innovations telles que les lunettes AR de Meta promettent d’améliorer notre quotidien. Un encadrement rigoureux s’impose néanmoins pour éviter d’éventuels abus.

