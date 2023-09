Les nouvelles Ray Ban connectées de Meta streament en live : rêve ou cauchemar ?

Meta, en partenariat avec EssilorLuxottica, a révélé une nouvelle génération de lunettes connectées Ray-Ban Meta. Cette innovation marque un tournant majeur dans l’industrie, abandonnant l’ancienne marque Stories au profit de Ray-Ban Meta.

Des améliorations significatives dans la conception

Des améliorations notables dans la conception et les fonctionnalités des lunettes motivent cette décision. En outre, les Ray Ban connectées de Meta conservent la capacité de capturer des photos et des vidéos. En effet, cela est possible grâce à un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx.

La diffusion en direct et une expérience audio immersive

La caractéristique la plus remarquable est la possibilité de diffuser en direct pendant une minute en 1080p. Cela peut se faire sur des plateformes telles que Facebook ou Instagram.

Pour assurer une expérience audio immersive, les Ray Ban connectées de Meta intègrent un système à 5 microphones. Ces derniers permettent d’enregistrer l’audio environnant avec une clarté exceptionnelle.

Un contrôle plus intuitif

Alimentées par une puce Snapdragon AR1 Gen1 de Qualcomm, ces lunettes garantissent des performances fluides.

Elles sont équipées d’un bouton de capture intuitif, d’un touchpad pour contrôler diverses fonctions et acceptent les commandes vocales des utilisateurs.

Une autonomie exceptionnelle

Les Ray Ban connectées de Meta offrent jusqu’à 4 heures d’utilisation continue, mais avec l’étui de transport inclus, l’autonomie peut être étendue jusqu’à 36 heures.

Cette longue durée de vie de la batterie assure une utilisation sans souci des fonctionnalités des lunettes.

Deux modèles élégants : Wayfarer et Headliner

Dans cette nouvelle collection, la société propose deux modèles distincts : Wayfarer et Headliner. Reprenant le design emblématique de Ray-Ban, ces modèles ajoutent une touche de style à la technologie innovante.

La disponibilité et les précommandes

Les clients peuvent précommander les Ray Ban connectées de Meta dès maintenant à partir de 299 $. Cependant, la disponibilité et les prix pour d’autres régions seront annoncer plus tard, y compris la France. Actuellement, les précommandes sont ouvertes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Une avancée majeure dans les technologies portables

En résumé, les nouvelles lunettes connectées Ray-Ban de Meta représentent une avancée significative dans le domaine des technologies portables. Avec des fonctionnalités améliorées, un design élégant et une connectivité fluide, ces lunettes offrent aux utilisateurs une expérience immersive et pratique.

Pour capturer des moments spéciaux, ces lunettes sont parfaites. Elles permettent aussi de diffuser en direct sur les réseaux sociaux. De plus, elles sont idéales pour simplement écouter de la musique.

Conçues pour répondre aux besoins divers des utilisateurs modernes, ces lunettes sont polyvalentes. Alors que Meta continue d’innover, ces lunettes marquent probablement le début d’une ère passionnante de technologies portables avancées.