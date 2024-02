Regardez en couleur la nuit avec ces jumelles que James Bond ne renierait pas !

Chasseurs, aventuriers ou photographes professionnels, découvrez la portée des AKASO Seemor, ces jumelles qui vous permettront de voir les choses en couleur même la nuit !

AKASO Seemor est une paire de lunettes de vision nocturne AI Full-Color qui révolutionne la façon dont nous percevons les choses même la nuit. Ces jumelles utilisent la technologie AI-ISP (AI Image Signal Processor) pour offrir une expérience visuelle exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité. Pourquoi vous devrez miser sur les AKASO Seemor ? Les points à surtout connaître dans ce qui suit !

Une vision en couleur même la nuit

Les AKASO Seemor se distinguent des autres lunettes connectées grâce à la technologie AI-ISP avec CMOS. Cela permet une reproduction exceptionnelle des couleurs jusqu’à 99% même dans des environnements ultra-faibles en lumière. Cette technologie dépasse les autres lunettes de vision nocturne qui existent sur le marché. Et oui, vous pouvez voir en couleur même la nuit avec elles !

Une autonomie optimale

Ces jumelles sont conçues pour révolutionner la vision nocturne. C’est pour cette raison que la marque AKASO les a doté d’une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’à 8 heures. Son capteur CMOS de 4 mégapixels est capable d’enregistrer des vidéos et des images en 4K. Il arrive à reproduir jusqu’à 99 % des couleurs du paysage. Ce qui fait que c’est l’outil dont vous avez besoin pour des besoins professionnels ou personnels nécessitant l’usage des lunettes de vision nocturne.

Une expérience visuelle améliorée

Les AKASO Seemor ont la capacité d’identifier les mouvements humains et animaux à une distance allant jusqu’à 500 mètres. Elles permettent également d’identifier les contours des bâtiments jusqu’à 1 km de distance. Et pour pousser encore plus loin votre expérience, elles offrent jusqu’à 16x de zoom numérique pour des observations nocturnes personnalisées.

En résumé, les AKASO Seemor sont des lunettes de vision nocturne AI Full-Color. Elles offrent une expérience visuelle exceptionnelle même dans des conditions de faible luminosité. Ces lunettes présentent une conception innovante sans lunette arrière, offrant une expérience visuelle améliorée et sont respectueuses de l’environnement. De quoi faire toute la différence !