Les Xreal Air représentent sans doute l’avenir des lunettes AR. En comparaison, l’Apple Vision Pro est obsolète. Découvrez dans notre article, les raisons qui nous poussent à donner cette affirmation.

Les limitations actuelles des Lunettes AR

Les lunettes AR n’ont pas encore atteint leur plein potentiel, car les Echo Frames d’Amazon ne parviennent pas à impressionner. De même, les Snap Spectacles de Snap ne suscitent pas non plus l’enthousiasme attendu. L’Apple Vision Pro en devient obsolète malgré le fait qu’elle avait suscité beaucoup d’attention.

L’expérience AR améliorée avec les Xreal Air

Lorsqu’elles sont associées à l’accessoire Beam, les lunettes Xreal Air se rapprochent de l’expérience AR réelle. Le Beam offre une connectivité Wi-Fi et sert de batterie externe pour les lunettes.

Ainsi, les utilisateurs peuvent connecter leurs smartphones aux lunettes sans fil, éliminant le besoin d’adaptateurs encombrants. Le Beam peut alimenter les lunettes pendant trois à quatre heures, selon le niveau de luminosité. Pendant ce temps, le smartphone diffuse son écran ou des vidéos.

Fonctionnalités immersives des Xreal Air avec Beam

Une caractéristique remarquable des lunettes Xreal Air avec le Beam est leur capacité d’ancrage spatial. Cette capacité permet aux utilisateurs de redimensionner et de repositionner l’affichage virtuel, créant ainsi une expérience immersive et intuitive.

Les lunettes disposent également d’un mode « SmoothFollow », qui ajuste l’affichage virtuel en fonction des virages. Cela les rend adaptées à une utilisation dans un véhicule en mouvement. Comparé à cela, les modèles comme l’Apple Vision Pro sont complètement obsolètes.

Légères et Polyvalentes : Les Lunettes Xreal Air

Les lunettes Xreal Air elles-mêmes sont légères et ne nécessitent pas de recharge, car elles puisent leur énergie dans l’appareil connecté. Elles sont compatibles avec une grande gamme d’appareils. On peut citer notamment les Mac, les iPad, les PC Windows et certains téléphones Android.

Productivité améliorée avec l’application Nebula

Connectées à un ordinateur, les lunettes Xreal Air peuvent afficher jusqu’à trois écrans virtuels via l’application Nebula. Cela est particulièrement utile pour effectuer plusieurs tâches ou créer une configuration multi-écrans. En comparaison, les Echo Frames, les Snap Spectacles et les Apple Vision Pro sont des gadgets obsolètes.

Limitations et solutions pour les Xreal Air

Les lunettes Xreal Air ont quelques limitations sans l’accessoire Beam. Par exemple, les connecter à un iPhone nécessite des adaptateurs supplémentaires, ce qui peut être gênant et coûteux.

Cependant, avec le Beam, les utilisateurs peuvent reproduire l’écran de leur iPhone. Ils peuvent ainsi profiter de vidéos et de jeux sans avoir besoin de connexions directes.

Un aperçu de l’avenir de l’AR avec les Xreal Air

En conclusion, les lunettes AR sont encore en cours de développement. Toutefois, les lunettes Xreal Air avec l’accessoire Beam offrent un aperçu de l’avenir de la technologie AR. Grâce à des fonctionnalités telles que l’ancrage spatial et le suivi fluide, elles offrent une expérience plus immersive et conviviale.

Les lunettes Xreal Air montrent un potentiel prometteur pour l’avenir de la réalité augmentée. Cependant, elles présentent encore des limitations et des améliorations à leur apporter.