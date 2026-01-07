CES 2026 : 5 fonctionnalités folles des lunettes AR Asus ROG Xreal R1

Asus a littéralement repensé la réalité au CES 2026 ! Les lunettes AR Asus ROG Xreal R1 ne sont pas un accessoire de plus, mais une plateforme de jeu folle.

Entre un écran 8K virtuel géant, un mode “Focus” qui isole les notifications, un trackpad tactile sur la branche et la détection de fatigue oculaire, elles transforment votre salon en terrain de jeu. L’avenir du gaming est sur votre nez, et il est spectaculaire.

Asus et Xreal lancent des lunettes de jeu à 240 Hz : l’écran géant se porte désormais sur le nez

Lors du CES 2026, Asus, via sa marque Republic of Gamers (ROG), a dévoilé un partenariat explosif avec le spécialiste de la réalité augmentée Xreal. Le fruit de cette collaboration ? Les lunettes de jeu ROG Xreal R1, une paire de microOLED qui projette devant vos yeux un écran virtuel pouvant atteindre 171 pouces (soit plus de 4 mètres de diagonale !). Pensées pour les joueurs, elles se distinguent par un taux de rafraîchissement record de 240 Hz, une première mondiale pour des lunettes de ce type. De quoi promettre une fluidité parfaite pour le jeu compétitif. Plus besoin de setup complexe : un simple câble USB-C les relie à la console portable ROG Ally pour une immersion instantanée.

Ces lunettes sont-elles compatibles avec toute votre tech ?

Absolument ! Si elles sont optimisées pour l’Ally, les R1 sont de véritables couteaux suisses numériques. Elles fonctionnent aussi avec smartphones, PC portables, tours de gaming et… vos consoles de salon. Le secret ? Le ROG Control Dock inclus, qui permet de basculer en quelques clics entre une Nintendo Switch, un PC Windows, une Xbox Series X ou une PlayStation 5. Une aubaine pour les joueurs multi-plateformes, même si Asus précise que l’expérience est idéale en setup bureau plutôt qu’allongé sur le canapé. L’objectif est clair : remplacer votre écran physique par un moniteur virtuel haute performance, où que vous soyez.

Quelles prouesses techniques se cachent derrière ces verres ?

Les fiches techniques révèlent des spécifications impressionnantes. Outre le 240 Hz déjà mentionné, les lunettes offrent une résolution Full HD (1920 x 1080) par œil et un champ de vision élargi à 57 degrés. La technologie électrochromique permet de teinter les verres automatiquement ou manuellement pour s’adapter à la luminosité ambiante. Pour l’immersion sonore, ROG a fait appel à un partenaire de choix : Bose. Le système « Premium Sound by Bose » promet une spatialisation audio de qualité pour une conscience situationnelle optimale en jeu. Un petit détail amusant rappelle même la nostalgie des années 80 : un voyant d’alimentation rouge sur la branche, en clin d’œil au Nintendo Power Glove.

Sont-elles aussi simples à utiliser qu’elles en ont l’air ?

C’est tout le génie du produit. Malgré leur technologie de pointe, les ROG Xreal R1 héritent de la simplicité des modèles Xreal précédents. Quelques pressions de boutons suffisent à régler la taille et la distance perçue de l’écran virtuel. La maîtrise de l’opacité et de la teinte des verres est tout aussi intuitive. Même les plus sceptiques face aux wearables devraient être séduits par cette facilité d’utilisation couplée à un résultat immédiatement spectaculaire.

Quand et à quel prix pourra-t-on se les offrir ?

Les lunettes ROG Xreal R1 sont annoncées pour un lancement dans le premier semestre 2026. Asus garde encore le prix secret, mais prévient. Il sera supérieur à celui des Xreal 1S, actuellement vendues environ 386 € (sur la base d’un prix US de 449 $). Comptez donc sur un investissement conséquent pour cette porte d’entrée vers un futur où l’écran de gaming se porte littéralement sur le visage. L’attente commence, les économies aussi.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn