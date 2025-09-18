Meta et Ray-Ban dévoilent leurs nouvelles smart glasses : Prix, fonctionnalités et verdict

Meta et Ray-Ban remettent le futur à la mode avec la sortie de leurs smart glasses ! Leur dernier duo ? Des smart glasses qui promettent de filmer, streamer et répondre à vos messages d’un simple clignement d’œil.

Mais à 300 euros, ces lunettes sont-elles vraiment visionnaires ou juste un gadget surjoué ? Entre design iconique et techno parfois capricieuse, on a testé le must-have de l’été. Alors, coup de génie ou simple effet de style ? Notre verdict sans filtre arrive !

Meta dévoile ses premières lunettes connectées avec réalité augmentée

Mark Zuckerberg a présenté lors du Meta Connect 2025 une innovation qui pourrait bien changer notre quotidien : les Ray-Ban Display. Ce sont les premières lunettes connectées grand public à intégrer un écran de réalité augmentée depuis l’échec des Google Glass.

Discrètes, élégantes et inspirées des iconic Wayfarer de Ray-Ban, elles cachent pourtant une technologie impressionnante : un écran couleur projeté sur la lentille droite, invisible de l’extérieur, capable d’afficher textos, appels vidéo ou traductions en temps réel. Finie l’époque où il fallait sortir son smartphone pour obtenir des informations : désormais, le monde s’affiche sous vos yeux.

Contrôler d’un geste : la magie du Neural Band

Pour interagir avec cet écran flottant, Meta innove avec un bracelet détectant les impulsions électriques des muscles de l’avant-bras. Ce « Neural Band » permet de naviguer par gestes — pincements, rotations, tapotements — comme avec une manette invisible.

D’ici fin 2025, il sera même capable de reconnaître l’écriture manuscrite avec le doigt ! Associé à la reconnaissance vocale et à une touchpad sur les branches des lunettes, il offre une liberté totale pour piloter applications, musique ou appels, mains libres.

Un assistant IA qui voit le monde à votre place

Grâce à leur caméra intégrée et leur micro, les Ray-Ban Display deviennent les yeux et les oreilles de l’IA Meta. Posez-leur une question sur un tableau, un monument ou une recette de cuisine : l’assistant affichera la réponse directement sur l’écran.

Elles peuvent aussi sous-titrer une conversation en temps réel ou guider vos pas avec des directions visuelles. Autre fonctionnalité pratique : un voyant LED signale quand la caméra est activée, pour préserver la vie privée des autres.

Des modèles pour tous les styles et tous les sports



Meta ne s’arrête pas là : les Oakley Meta Vanguard ciblent les sportifs avec un design enveloppant, une résistance à l’eau et une autonomie de 9 heures. En partenariat avec Garmin, elles affichent en direct durant l’effort votre rythme cardiaque, votre vitesse ou votre dénivelé.

Leur caméra capture automatiquement les moments clés de votre séance — records personnels, paysages — et génère des montages partageables sur Strava. De quoi révolutionner le partage sportif.

Disponibilité et prix : le futur à portée de main

Les Ray-Ban Display seront vendues à partir de 799$ soit 549€ aux États-Unis fin septembre, avant une arrivée en Europe début 2026. Les Oakley Vanguard, à 499€, arriveront sur le marché dès octobre 2025.

En parallèle, Meta propose aussi une seconde génération de ses lunettes Ray-Ban sans écran, avec une batterie améliorée et une caméra plus performante. Une chose est sûre : l’ère des lunettes intelligentes est bel et bien lancée, et Meta compte bien en être le pionnier.

