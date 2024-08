Oubliez la smartwatch Meta, tournez-vous plutôt vers le bracelet connecté pour lunettes AR ! Voici pourquoi

Google vient peut-être de tuer les smartwatch Fitbit en faveur de la Pixel Watch 3. Mais Meta serait en train de faire revivre un projet très intéressant. Il s'agit de la conception d'un bracelet connecté pour lunettes AR.

Celui-ci fait suite à la conception d'une smartwatch Meta qui n'est jamais sortie. C'était en 2022, puis ce projet a été rediscuté en 2023 souvenez-vous. Mais voici ce qu'il en est actuellement.

Le bracelet connecté Meta fait son apparition ?

Les bagues intelligentes sont la nouvelle tendance en matière de wearables. Récemment lancée, la Samsung Galaxy Ring offre par exemple un grand nombre de fonctions de santé et de fitness. Ce sont les plus essentielles qu'on retrouve sur une smartwatch. Mais cela, dans un ensemble nettement plus discret et parfois plus abordable.

Si la smartwatch Meta devait intégrer des fonctions améliorant le XR en plus de tout ce dont une montre a besoin, ce serait bien. Mais si l'on supprimait l'écran pour créer un bracelet connecté Meta pour lunettes AR, cela serait tout autant intéressant. La montre serait beaucoup plus fine. Ce qui permettra, espérons-le, d'en réduire le coût.

Un complément aux lunettes AR

A proprement dit, ce bracelet connecté Meta serait un complément aux lunettes AR, puisqu'il ne sera peut-être pas doté d'un écran. Les mêmes informations pourraient être affichées sous la forme d'un HUD sur vos lunettes. Sinon, il pourrait s'agir d'une projection sur votre poignet à l'endroit où se trouve le bracelet pour lunettes AR.

Outre la réduction des coûts, l'absence d'écran permettrait au bracelet Meta de conserver sa batterie plus longtemps. Cela améliorerait ses capacités de suivi de la santé. De cette manière, vous pourrez le porter toute la nuit sans craindre qu'il soit à court de batterie. Et vous n'aurez plus à vous souvenir de le recharger quotidiennement.

Un bracelet connecté a plus d'atouts

Une bague intelligente à part entière pourrait remplacer le bracelet Meta pour lunettes AR. Sauf qu'elle perdrait les avantages offerts par l'électromyographie. C'est le cas en termes d'accessibilité. Or, Meta devrait conserver cette fonctionnalité. Le XR ne peut être l'avenir que si c'est pour tous. Et l'électromyographie pourrait être un moyen d'atteindre cet objectif.

Cela ne se produit sans doute pas de sitôt vu que ce bracelet pour lunettes AR n'est qu'un concept. Mais le calendrier de Meta pourrait changer. Il en est de même pour la conception des lunettes AR.

Néanmoins, un bracelet connecté pourrait être une solution idéale. Surtout si l'on considère que de nombreux autres grands acteurs comme Google, Samsung et Apple ont une avance considérable. Un bracelet Meta pourrait donc être suffisamment différent pour combler cet écart.

Un dispositif attendu lors du Meta Connect 2024

Pour savoir si ce projet verra effectivement le jour, il faut attendre le lancement du Meta Connect 2024. Certains disent même que ce sera lors de celui de 2025 ou 2026 que de réelles nouveautés seront montrées au public.

Et si la fuite ci-dessus est correcte, nous n'aurons pas seulement une smartwatch, mais un bracelet connecté à utiliser dans les années à venir.

