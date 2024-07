Pour que le Galaxy Ring cartonne, voici ce que Samsung doit absolument faire !

Il ne reste plus que quelques jours avant l'événement Galaxy Unpacked qui aura lieu le 10 juillet à Paris. Et durant cet événement, Samsung lancera officiellement la Galaxy Ring, qui concurrencera les montres connectées de la marque.

Avec la sortie de ce nouveau produit, Samsung a l'opportunité de séduire un plus grand nombre de consommateurs amateurs de nouveautés technologiques. Mais pour voir grand, au-delà des premiers adeptes, il faut se démarquer. Voici de quoi il retourne.

Selon les nombreuses vidéos et annonces faites concernant la Galaxy Ring, c'est un anneau truffé de capteurs. Il est capable d'enregistrer des données de santé, ce qui peut être utile pour beaucoup de personnes. Votre fréquence cardiaque, vos mouvements et vos habitudes de sommeil sont détectés par ce petit appareil. Or, il n'a pas d'écran et il est assez discret. Il y a de quoi être intrigué par ce drôle de petit objet connecté.

Pourtant, la Galaxy Ring n'est pas la première bague intelligente. Les bagues Oura, Ultrahuman, Evie et bien d'autres sont sorties bien avant. Mais avec son design minimaliste, elle pourrait être le complément idéal pour smartphone. Au lieu de porter une montre, pourquoi ne pas mettre cette bague ?

La Galaxy Ring, un accessoire pouvant détrôner les montres de chez Samsung ?

Ce petit gadget peut effectivement voler la vedette aux montres Galaxy Watch produites par Samsung. Mais pour cela, il faudrait que la marque garde tout ce qui concerne la bague suffisamment simple pour courtiser les consommateurs qui ne sont pas amateurs de smartwatch.

En effet, cela présente un intérêt de suivre les efforts physiques accomplis dans une journée ou d'enregistrer une séance d'entraînement. Mais l'idée de porter le même bracelet ou la même montre connectée tous les jours pour bénéficier de ces avantages est un peu rasoir sur le long terme. Porter un tracker discret qui ne me donne pas l'impression d'être constamment connecté, c'est mieux.

Les montres connectées comme l'Apple Watch sont en fait des versions miniatures de nos smartphones. Elles requièrent même plus d'attention qu'eux. Il faut s'occuper des notifications, des mises à jour d'applications. Sans compter le fait que vous devez trouver le temps de la recharger ou de la dé-synchroniser avec votre téléphone. C'est pourquoi, préférer la Galaxy Ring est une bonne option.

Les détails que Samsung doit corriger pour en faire un produit parfait

Afin de simplifier la façon dont les appareils électroniques ont une ingérence dans le quotidien d'une personne, il est meilleur de disposer de l'essentiel.

Samsung devrait rendre le prix de ce produit attractif. D'autant plus qu'il ne faudrait pas que l'entreprise ajoute des frais d'abonnement supplémentaires. Ensuite, Samsung doit rendre la Galaxy Ring compatible avec les téléphones Android et iOS. Le fait que la bague soit exclusivement réservée à Samsung, ou même aux téléphones Android, dissuadera les utilisateurs d'iPhones de l'acheter. La bague pourrait servir d'hameçon pour attirer cette clientèle.

Enfin, la dernière chose que Samsung doit réussir à faire, c'est l'autonomie de la batterie. Si l'endurance de la Galaxy Ring est plus proche d'une semaine avec une seule charge, comme celle de l'Oura Ring, Samsung convaincra un grand nombre d'acheteurs potentiels.

