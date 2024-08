RIP: Google confirme la fin des smartwatch de fitness Fitbit

Depuis l'acquisition de Fitbit en 2021 par Google, cela a provoqué de nombreux changements. Et le dernier en lice ne plaira pas aux fans de la marque. Il s'agit de l'arrêt total de la production des montres connectées de fitness. RIP les smartwatch Fitbit !

Après le lancement de la smartwatch Google Pixel Watch 3 la semaine dernière aux côtés de la nouvelle série de smartphones Pixel 9 de Google, les fans ont été ravis. Mais cette nouvelle-ci n'est pas très réjouissante.

RIP Fitbit, seul Google reste aux commandes

Malgré la fusion de Fitbit et du géant Google, Fitbit a continué à sortir ses propres montres connectées de marque. Récemment, il y a eu la sortie du Fitbit Versa 4 et Sense 2 en 2022. Ce sont des modèles qui se concentrent sur le suivi de l'activité par GPS. Et dans le cas de la Sense, vous pouvez contrôler votre stress.

Leurs fonctions sont donc plus basiques que celles de la Pixel Watch. Mais elles récompensent les acheteurs par une autonomie de plusieurs jours. Sans compter qu'elles fonctionnent avec des appareils iPhone ou Android en plus d'être beaucoup moins chères que la Pixel Watch. Mais là, c'est fini, RIP les smartwatch Fitbit. Google prend les commandes.

Les caprices de Google

Google enferme certaines données de santé derrière un mur payant. Fitbit Premium coûte 8,99 €/mois ou 79,99 €/an. Cela permet aux clients de Fitbit ou ceux qui ont la montre Pixel d'avoir une vision plus approfondie de leur activité et de leur sommeil.

Ensuite, l'entreprise a également annoncé récemment que les abonnés Premium auraient accès au contenu de fitness du fabricant d'équipement Peloton. Mais de nombreux fans de Fitbit sont mécontents que Google pousse à l'abonnement Premium. Il fut un temps où toutes les données Fitbit étaient disponibles gratuitement après l'achat de l'appareil.

Sinon, le géant américain a également supprimé les fonctionnalités de l'application préférées des fans. Il s'agit des tableaux de classement permettant de voir le nombre de pas de ses amis et de sa famille.

La sortie de la Pixel Watch 3 achève Fitbit

C'est avec le lancement de la Pixel Watch 3 que Google a discrètement confirmé au site technologique Engadget que la Versa 4 et le Sense 2 seront les dernières montres de fitness de marque Fitbit fabriquées.

Et lorsque les journalistes ont demandé si une autre smartwatch Fitbit serait conçue, le directeur principal de la gestion des produits pour Pixel Wearables, Sandeep Waraich, a répondu ceci :

« La Pixel Watch est notre smartwatch […] Pixel Watch est la partie de notre portefeuille consacrée aux smartwatch ». Ces mots confirment donc que le futur appareil Fitbit serait un bracelet de suivi, et non une montre connectée. Ce qui marque la fin d'une assez longue épopée.

Inspire et Charge, des smartwatch Fibit qui ont toujours la côte

Par contre, les trackers Fitbit comme le Fitbit Charge 6 et l'Inspire 3 sont toujours d'applomb. Ils sont tous deux dotés d'un mince écran couleur vertical et rappellent les trackers minces qui ont rendu Fitbit célèbre il y a une dizaine d'années. Ils suivent les pas, la fréquence cardiaque, le sommeil et le niveau de stress.

Le Charge coûte environ 139€ et dispose d'un GPS pour le suivi des courses ainsi que de l'intégration de Google Wallet. Quant à l'Inspire, il coûte environ 84,99 € sans ces fonctionnalités. Ces modèles sont donc des survivants qui continueront à plaire aux acheteurs.

