L’intégration de Fitbit à Google franchit une nouvelle étape cruciale

Après plus de deux ans sous la houlette de Google, Fitbit connaît une nouvelle mutation. La société spécialisée dans les trackers d'activité et montres connectées change à nouveau de nom et d'identité visuelle. Goodbye « Fitbit by Google », bienvenue à « Google Fitbit ». Ce changement symbolise l'intégration complète de l'entreprise au sein du géant de Mountain View.

Une évolution visible pour le grand public

Pour les utilisateurs, ce revirement est désormais bien visible. Le site officiel fitbit.com arbore fièrement le nouveau logo aux couleurs de la marque de recherche. L'ancienne typographie a également été remplacée par celle caractéristique de Google. Un « F » majuscule trône en tête de l'appellation, parachevant le relookage.

À terme, les emballages des différents produits Fitbit suivront le mouvement. Une étape de plus dans la fusion entre les deux entités.

Rationalisation de la division matérielle chez Google

Cette métamorphose n'est qu'un signe parmi d'autres des changements en cours chez Google. Le géant californien a récemment mis un terme au cloisonnement qui prévalait jusqu'alors entre ses branches Pixel, Nest et Fitbit. Finis les équipes dédiées en ingénierie, conception ou développement logiciel pour chaque gamme de produits.

Désormais, une seule équipe transversale chapeaute l'ensemble du hardware Google. Une rationalisation visant à accroître synergies et efficacité au sein de cette division stratégique.

Ce remodelage intervient également après le départ des co-fondateurs historiques de Fitbit. James Park et Eric Friedman ont quitté Google au même titre que d'autres cadres de la société rachetée en 2021. Un véritable tournant qui permet à la firme de Mountain View d'imprimer sa marque sans encombre.