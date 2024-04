L’IA générative d’images débarque sur WhatsApp : qu’est-ce que ça change pour vous ?

WhatsApp se dote d'une option d'intelligence artificielle permettant de générer des images à partir de simples descriptions textuelles.

L'application de messagerie instantanée WhatsApp fait un bond en avant avec l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle. Exit les photos de galerie ou les GIFs tout prêts pour illustrer vos messages. Vous allez désormais pouvoir créer vos propres images sur mesure, directement dans l'appli.

Une option bienvenue pour varier les plaisirs

Grâce à la dernière version de l'assistant IA de Meta, baptisé Llama 3, WhatsApp se dote d'un petit plus ludique et créatif. Les utilisateurs pourront générer des visuels inédits à partir de simples descriptions textuelles. Une fonctionnalité d'IA générative d'images pour apporter un peu de fantaisie et de personnalisation dans les conversations digitales.

Si cette option semble prometteuse pour dynamiser les échanges, elle n'est pour l'instant accessible qu'aux utilisateurs américains. eux-ci pourront tester en avant-première ce générateur d'images à la demande. En cas d'insatisfaction avec le résultat, quelques ajustements du texte descriptif suffiront à obtenir un nouveau visuel.

Meta compte sur WhatsApp pour gagner du terrain

Au-delà de son aspect ludique, l'arrivée de l'IA générative sur WhatsApp s'inscrit dans un contexte de vive concurrence entre les géants de la tech autour de l'intelligence artificielle dite « générale ». Meta, OpenAI, Google et autres se disputent pour développer les meilleurs assistants virtuels multitâches.

Si les outils d'IA générative de Meta restent pour l'instant moins populaires, le déploiement de Llama 3 sur WhatsApp pourrait bien l'aider à se faire une place. La messagerie étant installée sur de nombreux appareils, elle offre une vitrine de choix pour cette technologie émergente. Un premier pas avant son intégration potentielle dans d'autres applications comme Facebook ou Instagram.

En définitive, la possibilité de créer ses propres images sur WhatsApp restera sans doute un petit plus récréatif et pratique plutôt qu'une véritable révolution. Mais qui sait ce que nous réserve encore l'IA dans ce domaine ?

