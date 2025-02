Huawei présente ses nouveautés 2025 : audio, wearables et tablettes

Lors du HUAWEI Innovative Product Launch à Kuala Lumpur, Huawei a présenté une gamme révolutionnaire de produits. Conçus pour repousser les limites de la technologie mobile, ces nouveaux appareils allient performance, design et innovation. De l’écran OLED 2,8K de la nouvelle tablette aux écouteurs ouverts conçus pour le sport et le confort, Huawei innove sans cesse. L’intégration d’un suivi avancé du bien-être contribue également à raedéfinir l’expérience utilisateur.

La nouvelle ère des tablettes avec la HUAWEI MatePad Pro 13.2

Lors de son événement à Kuala Lumpur, Huawei a présenté des produits novateurs qui repoussent les limites de la technologie. La HUAWEI MatePad Pro 13.2 incarne cette avancée. Son écran OLED flexible PaperMatte de 13,2 pouces offre une précision de couleur professionnelle et une luminosité exceptionnelle de 1000 nits. Dotée d’une résolution ultra-élevée de 2,8K, cette tablette est conçue pour répondre aux besoins des créateurs de contenu et des professionnels en déplacement. Son clavier magnétique et ses applications professionnelles, comme HUAWEI Notes et GoPaint, garantissent une expérience de travail optimale. La MatePad Pro 13.2 se transforme ainsi en un véritable substitut de PC. De plus, sa batterie de 10 100 mAh et la recharge rapide HUAWEI SuperCharge lui assurent performance et autonomie. Cet appareil est idéal pour des journées de travail bien remplies.

Huawei révolutionne l’expérience audio avec les HUAWEI FreeArc

Huawei innove également dans le domaine audio avec le lancement de ses premiers écouteurs à écoute ouverte, les HUAWEI FreeArc. Ces écouteurs sont conçus pour offrir une expérience sonore exceptionnelle et garantir un confort optimal. Ils sont équipés de crochets d’oreilles et du design emblématique du pont en C. Certifiés étanches IP57, les FreeArc sont idéaux pour les activités sportives, même sous la pluie. Leur haut-parleur haute sensibilité et leur algorithme d’égalisation de son adaptatif assurent une performance audio riche, tandis que leur structure ergonomique en alliage nickel-titane s’adapte parfaitement aux oreilles de l’utilisateur. Avec des basses percutantes et un confort inégalé, les HUAWEI FreeArc redéfinissent les attentes des consommateurs en matière de technologie audio.

HUAWEI Band 10 : une solution tout-en-un pour le bien-être

En complément de ses nouveaux produits technologiques, Huawei a également lancé le HUAWEI Band 10, un bracelet de bien-être complet. Avec un design élégant et une analyse approfondie du sommeil, il offre des recommandations personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil et la performance quotidienne. Ce dispositif s’adapte à tous les styles de vie et permet de suivre facilement son bien-être tout au long de la journée. Il fournit également des informations exploitables pour une meilleure gestion de la santé.

Huawei continue ainsi de repousser les frontières de l’innovation avec des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs modernes. La marque transforme également la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien.

