Snapdragon 7s Gen 3 : Qualcomm booste la puissance mobile

Qualcomm Technologies Inc. a présenté aujourd'hui sa dernière innovation technologique, la plateforme mobile Snapdragon 7s Gen 3. Celle-ci promet d'ouvrir les portes des expériences d'intelligence artificielle (IA) avancée et des jeux mobiles aux smartphones plus abordables. Avec une amélioration significative des performances du processeur et du GPU, cette nouvelle plateforme est prête à révolutionner le milieu de gamme des appareils mobiles.

Des performances inédites à portée de main

Le Snapdragon 7s Gen 3 incarne la vision de Qualcomm d'une technologie mobile plus accessible. Conçue pour améliorer les capacités des smartphones de milieu de gamme, la plateforme offre un gain de 20 % en performances CPU. Elle offre aussi une accélération GPU de jusqu'à 40 % par rapport à la génération précédente. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de profiter d'une expérience de jeu plus fluide et immersive. Les utilisateurs profiteront aussi des meilleures performances en IA, avec une augmentation de 30 % de l'efficacité en IA.

L'un des aspects les plus impressionnants de la nouvelle plateforme est son intégration de l'intelligence artificielle générative directement sur l'appareil. Qualcomm a intégré la prise en charge de modèles de langage de grande taille (LLMs) comme Baichuan-7B et Llama 2. Cela renforce ainsi les capacités des smartphones en matière de traitement des données complexes. Ces fonctionnalités permettront aux utilisateurs de bénéficier d'assistants personnels plus intelligents, d'interfaces vocales améliorées et de recommandations contextuelles plus précises​.

« Le Snapdragon 7s Gen 3 apportera le meilleur de la série 7 à davantage de dispositifs de milieu de gamme en sélectionnant les meilleures fonctionnalités de la série 7 y compris la prise en charge de l'IA sur l'appareil », a déclaré Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des téléphones mobiles chez Qualcomm Technologies, Inc​.

Adoption rapide par les grands fabricants, des images et des vidéos dignes d'un professionnel

Les grands noms de l'industrie, tels que Xiaomi, Realme, Samsung, et Sharp, sont déjà en ligne pour adopter cette nouvelle plateforme dans leurs futurs appareils. Xiaomi devrait être le premier à lancer un smartphone équipé du Snapdragon 7s Gen 3 dès le mois prochain. Cette décision confirme ainsi son engagement à offrir des appareils de qualité supérieure à des prix compétitifs.

Outre ses performances en IA, le Snapdragon 7s Gen 3 se distingue également par ses capacités en photographie et vidéographie. Qualcomm a intégré un triple ISP 12 bits et une capture vidéo en 4K sHDR. Il faut ainsi s'attendre à des images plus nettes et plus lumineuses, même dans des conditions de faible éclairage. Ces innovations permettent aux utilisateurs de capturer des moments avec une qualité proche de celle des appareils professionnels. Elle veille toutefois à ce que les produits soient dans la gamme de prix des smartphones de milieu de gamme.

Qualcomm continue de repousser les limites de l'innovation technologique. La marque ses avancées en IA et ses capacités de jeu mobile accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs. Avec le Snapdragon 7s Gen 3, la société apporte une nouvelle génération d'expériences mobile. Elle maintient également un engagement fort envers la performance et l'accessibilité. Les amateurs de technologie et les consommateurs plus occasionnels peuvent s'attendre à des smartphones plus intelligents, plus rapides et plus puissants dans les mois à venir.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

