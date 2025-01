CES 2025 : Google révolutionne les smart TV en y introduisant Gemini dedans !

Désormais en 2025, il est possible de commander sa smart TV par la voix et c’est ce que Google a fait en faisant une démonstration de Gemini dans un téléviseur lors du CES 2025.

Les téléviseurs intelligents, intégrant des technologies d’intelligence artificielle, font leur entrée sur le marché. Et c’est plutôt intéressant. Voici en quoi cela consiste.

Gemini dans une smart TV lors du CES 2025 ne passe pas inaperçue

Comme l’a souligné Cecily Mauran de Mashable, les téléviseurs équipés d’intelligence artificielle se positionnent comme l’une des tendances majeures du CES 2025, vu que cet événement est dédié aux nouvelles technologies.

Cette fois-ci, à Las Vegas, Google a présenté son tout nouveau système d’exploitation pour téléviseurs. Il promet une multitude de fonctionnalités basées sur l’IA.

Il s’agit de téléviseurs Gemini qui ont des capacités impressionnantes. Et ils devraient être lancés cette année 2025. Voici comment ils transformeront notre expérience télévisuelle.

https://twitter.com/HarshithLucky3/status/1876637183593099307

Une smart TV donnant la possibilité d’interagir directement avec Gemini

Avez-vous déjà eu du mal à dénicher le film que vous souhaitiez regarder ? Google semble avoir trouvé une solution pour résoudre ce petit souci.

Dans un article de blog, la société a expliqué que les utilisateurs pourraient engager une conversation naturelle avec l’IA de leur téléviseur. En posant des questions sur divers sujets tels que les voyages, la santé, l’espace ou l’histoire. Et Gemini se chargera de trouver le film ou le support qui correspond à votre recherche.

Les utilisateurs pourraient recevoir des réponses enrichies de vidéos pour un meilleur contexte. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’accéder facilement à des contenus spécifiques ou d’effectuer diverses tâches simplement en s’adressant à leur téléviseur.

Ces nouvelles smart TV dotées de l’IA seront capables de vous lire les actualités

Ensuite, selon TechCrunch, les TV avec Gemini embarquée pourront fournir un résumé quotidien des nouvelles, généré par un assistant IA. Il se chargera de récupérer des informations sur Internet ainsi que des titres de vidéos YouTube provenant de chaînes d’information réputées.

Bien que cette fonctionnalité semble prometteuse, elle soulève également des préoccupations. Elles ont attrait à la fiabilité des informations fournies par des outils d’IA. Et du côté de Google, la société a parfois rencontré des difficultés pour garantir l’exactitude des données.

Les téléviseurs Gemini seront dotés de capteurs capables de détecter la présence des utilisateurs dans la pièce

Pour suivre, c’est nouveau mais la smart TV dotée de Gemini présentée lors du CES 2025 est en mesure de savoir si la ou les personnes qui regardent l’écran sont des adultes ou des enfants.

Cette technologie permettra au téléviseur d’afficher des widgets personnalisés et informatifs. Il peut s’agir de la météo ou des articles d’actualité, comme l’indique The Verge. Grâce à cette fonctionnalité, il se pourrait que vous n’ayez plus besoin de demander à votre assistant vocal, comme Alexa, quelle est la température extérieure.

En somme, l’essor des smart TV de Google où l’IA Gemini est accessible marque une nouvelle ère dans le domaine de l’électronique grand public. Ils pourraient bien devenir un élément central de nos salons, transformant ainsi notre expérience de divertissement à domicile.

Et alors que ces innovations se préparent à faire leur apparition sur le marché, il sera intéressant de voir comment elles seront accueillies par le public et quelles implications elles auront sur notre quotidien.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn