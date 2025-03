Adieu la poussière : découvrez le MOVA P50 Ultra et sa puissance de 19 000 Pa !

MOVA dévoile son dernier bijou technologique : le P50 Ultra. C’est un robot aspirateur et laveur doté d’une vidange automatique et d’un système avancé d’auto-nettoyage. Avec une puissance d’aspiration de 19 000 Pa et la technologie FlexReach™, il atteint les moindres recoins pour un nettoyage optimal. Disponible depuis le 10 mars 2025, il bénéficie d’une garantie exceptionnelle de trois ans et d’une offre de lancement inédite.

Une puissance d’aspiration inégalée

Le MOVA P50 Ultra s’impose comme l’un des modèles les plus performants de sa catégorie. Avec une puissance d’aspiration de 19 000 Pa, il surpasse de nombreux robots aspirateurs en termes d’efficacité. Que ce soit pour les poils d’animaux ou les débris plus tenaces, ce modèle garantit un nettoyage rapide et minutieux. L’aspiration est optimisée, ce qui réduit le nombre de passages nécessaires. Le résultat est impeccable en un temps réduit. Une véritable révolution pour les foyers à la recherche d’efficacité.

La technologie FlexReach™ permet au P50 Ultra d’atteindre les zones difficiles d’accès. Grâce à une serpillière extensible et une brosse latérale, il nettoie aisément les coins, recoins et sous les meubles, là où d’autres robots ne parviennent pas à se glisser. Ce modèle ne se limite pas aux simples tâches ménagères. Il combine puissance et flexibilité dans un design élégant.

Fonctionnalités pratiques et entretien simplifié

Le P50 Ultra ne se contente pas d’aspirer. Il propose une expérience de nettoyage complète avec une station d’auto-nettoyage qui révolutionne l’entretien du robot. Ce dernier nettoie ses propres serpillières à l’eau chaude à 75°C. Cela garantit une hygiène irréprochable après chaque utilisation. Le système d’auto-nettoyage est un atout, car il évite à l’utilisateur de devoir s’occuper de tâches fastidieuses, comme le lavage des serpillières ou la vidange du réservoir d’eau.

Son réservoir d’eau de 4L et sa capacité à ajouter une solution de lavage en font un appareil autonome pour des sessions de nettoyage prolongées sans intervention manuelle. De plus, le P50 Ultra est conçu pour sécher les serpillières à l’air chaud à 45°C. Cela permet une utilisation continue, même sur les tapis, sans risquer de dégradation. Le P50 Ultra est désormais disponible sur le site officiel de MOVA, ainsi que chez les distributeurs partenaires tels que Boulanger et Amazon. Pour ceux qui cherchent un appareil fiable et performant, ce modèle se présente comme un choix incontournable.

Un rapport qualité-prix imbattable

Avec un prix de lancement conseillé à 799€, le MOVA P50 Ultra se positionne comme une alternative abordable face à son prédécesseur, le P50 Pro Ultra, qui est proposé à 999€. Malgré cette différence de prix, le P50 Ultra conserve des caractéristiques haut de gamme. Il surpasse ainsi de nombreux modèles concurrents. Son rapport qualité-prix est exceptionnel.

De plus, MOVA propose une garantie de 3 ans, un gage de fiabilité et de durabilité, qui rassure les utilisateurs sur la longévité du produit. Ce modèle est donc un excellent choix pour ceux qui recherchent à la fois performance, praticité et sécurité. Pour fêter le lancement du P50 Ultra, MOVA propose une offre promotionnelle exceptionnelle ! Jusqu’à demain, 16 mars 2025, une remise de 100 € ainsi qu’une friteuse à air MOVA AeroChef™ FD10 Pro d’une valeur de 99 € sont offertes aux premiers acheteurs. Cette offre fait du P50 Ultra une proposition encore plus attrayante pour les utilisateurs à la recherche d’un robot aspirateur de qualité à un prix compétitif.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

