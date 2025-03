J’ai testé l’Eufy E20 ! L’aspirateur robot le plus polyvalent qui soit ?

Quand j’ai découvert l’Eufy E20, j’ai tout de suite été intriguée. Ce robot aspirateur ne se contente pas de naviguer seul pour nettoyer vos sols. Son véritable atout ? Son cœur se détache pour se transformer en aspirateur à main. Une idée surprenante qui promet une polyvalence inédite. Curieuse de voir si ce concept tenait réellement ses promesses, j’ai mis l’appareil à l’épreuve pendant plusieurs semaines.

Loin d’être un simple gadget, l’Eufy E20 ambitionne de révolutionner le ménage en combinant trois fonctions : robot autonome, aspirateur balai et aspirateur à main. Son objectif est d’offrir une solution tout-en-un capable de s’adapter à toutes les surfaces et situations du quotidien. Mais que vaut-il vraiment face aux modèles classiques ? Son innovation est-elle un vrai plus ou juste un argument marketing ? Voici mon verdict détaillé.

Caractéristiques techniques

Design 3-en-1 : Aspirateur robot, balai et à main en un seul appareil

: Aspirateur robot, balai et à main en un seul appareil Puissance d’aspiration : 30 000 Pa (balai et main) / 8 000 Pa (robot)

: 30 000 Pa (balai et main) / 8 000 Pa (robot) Filtration avancée : Capture 99,97 % des particules fines (jusqu’à 0,3 micron)

: Capture 99,97 % des particules fines (jusqu’à 0,3 micron) Navigation intelligente : Technologie LiDAR et capteurs multiples

: Technologie LiDAR et capteurs multiples Évitement des obstacles : Détecte et contourne les objets de plus de 15 mm chaussures, jouets, animaux

: Détecte et contourne les objets de plus de 15 mm chaussures, jouets, animaux Recharge rapide : Charge complète en 2h30

: Charge complète en 2h30 Grande autonomie : Jusqu’à 180 minutes, couvre 1 500 m²

: Jusqu’à 180 minutes, couvre 1 500 m² Vidage automatique : Réservoir 3 L, jusqu’à 75 jours sans intervention

: Réservoir 3 L, jusqu’à 75 jours sans intervention Brosse anti-enchevêtrement : Rotation inversée pour éviter l’accumulation de cheveux

: Rotation inversée pour éviter l’accumulation de cheveux Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth et application mobile pour un contrôle à distance

Une conception hybride surprenante

L’Eufy E20 n’est pas un simple aspirateur robot. Il intègre directement un aspirateur à main dans son corps. Contrairement aux modèles où ce dernier est un accessoire indépendant rangé dans une base volumineuse, ici, le cœur du robot se détache en un clic. Il suffit d’appuyer sur un bouton rouge pour extraire l’aspirateur à main. Cette approche permet d’économiser de l’espace tout en gardant un appareil fonctionnel et compact.

Au début, j’avais peur que ce système soit plus contraignant qu’un aspirateur à main classique clipsé sur une base. Finalement, l’extraction et la remise en place se font sans effort. Comme je n’utilise pas ce type d’aspirateur au quotidien, j’ai trouvé ce concept malin. Il est là quand j’en ai besoin, sans prendre trop de place le reste du temps.

Un aspirateur à main performant

Une fois détaché, l’aspirateur à main se comporte comme un modèle classique. Il est fourni avec plusieurs embouts, dont un suceur plat extensible et une brosse rétractable. Parfait pour nettoyer les endroits difficiles d’accès, notamment l’intérieur de la voiture ou les recoins des meubles.

Mais ce qui m’a bluffée, c’est sa puissance d’aspiration. Avec 30 000 Pascals, il rivalise avec certains modèles haut de gamme. Poussières, miettes, poils d’animaux… rien ne lui résiste. Même sur les tapis, la brosse motorisée fait un excellent travail. C’est rare qu’un aspirateur à main délivre une telle performance sans être encombrant.

Un aspirateur robot efficace mais limité

En mode robot, l’aspiration est réduite à 8 000 Pascals, ce qui reste dans la moyenne des modèles de la marque. Ce choix semble dicté par la gestion de l’autonomie : en mode robot, il doit répartir son énergie entre l’aspiration, la navigation et les déplacements. Une puissance plus élevée aurait certainement réduit son temps de fonctionnement.

Malgré cette limite, l’Eufy E20 assure un nettoyage efficace. Il se déplace intelligemment grâce à son système de navigation LiDAR, évite les obstacles avec précision et optimise ses trajets. Pour tester ses capteurs, j’ai placé des verres d’eau sur le sol. Il les a détectés et contournés avec une précision impressionnante. Ce niveau de finesse est rassurant, surtout si vous avez des objets fragiles au sol.

Un robot uniquement dédié à l’aspiration

Contrairement à de nombreux modèles récents, l’Eufy E20 ne propose pas de fonction serpillière. Personnellement, cela ne me dérange pas. Je préfère un appareil qui excelle dans une tâche spécifique plutôt qu’un modèle qui tente de tout faire sans être vraiment performant.

Si vous avez principalement des moquettes et tapis, ce robot est un excellent choix. Pour un foyer avec peu de surfaces dures, l’absence de lavage ne sera pas un frein. En contrepartie, cet appareil est plus compact et mieux optimisé pour l’aspiration, ce qui est un réel avantage.

Une brosse anti-enchevêtrement vraiment efficace

L’un des points forts de l’Eufy E20 est son système Pro-Detangle Comb™. Il s’agit d’un petit peigne intégré à la brosse principale qui coupe les cheveux et les poils au fur et à mesure. Si vous avez des animaux ou de longs cheveux, vous savez à quel point les brosses classiques peuvent rapidement s’encrasser.

Avant d’avoir cette technologie, je devais régulièrement enlever les cheveux emmêlés avec des ciseaux. Ici, plus besoin d’y penser : la brosse reste propre sans intervention. C’est un vrai gain de temps et d’entretien.

Une station compacte et bien pensée

L’Eufy E20 est livré avec une station d’accueil plus discrète que celles des modèles dotés d’un système de lavage. Il se recharge en 2h30 et dispose d’un réservoir de 3 L, capable de tenir jusqu’à 75 jours sans vidage manuel. Ce genre de détail fait toute la différence au quotidien.

Un petit détail amusant : après avoir utilisé l’aspirateur à main pendant un certain temps, lorsqu’on le replace dans le robot, ce dernier effectue une vidange automatique avant de se mettre en charge. C’est une fonctionnalité appréciable qui montre qu’Eufy a pensé aux moindres détails.

Un léger bémol sur le rangement des accessoires

Un point perfectible concerne le stockage des embouts de l’aspirateur à main. Contrairement à certains modèles où la base sert aussi de rangement, ici, il faut trouver un endroit pour les garder à portée de main. Il existe bien un support mural en option (offert en précommande), mais sans cela, mieux vaut prévoir une solution pour éviter de les égarer.

Un prix raisonnable pour une innovation réussie

L’Eufy E20 est vendu à 549 €, un tarif qui peut sembler élevé au premier abord. Pourtant, en y regardant de plus près, ce prix est justifié. Il combine un robot aspirateur performant et un aspirateur à main puissant en un seul appareil, sans parler de l’aspirateur balai. Si vous deviez acheter ces trois équipements séparément avec des performances similaires, vous payeriez certainement plus cher.

