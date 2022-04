Top des meilleurs aspirateurs balais sans fil disponibles sur le marché

Avec un meilleur aspirateur sans fil, également connu sous le nom d’aspirateur balai, l’utilisateur se libère de la frustration liée aux câbles.

Léger et facile à transporter, l’aspirateur balais sans fil fonctionne avec des batteries rechargeables, ce qui évite de le brancher et de le débrancher pendant le ménage. Assurant la liberté du nettoyage, cet appareil permet d’atteindre le moindre recoin de la maison. De plus, il peut être livré avec des accessoires lui permettant de servir d’aspirateur à main pour les intérieurs de voiture. Voici le top 10 des meilleurs aspirateurs balais sans fil.

Hoover H-FREE 100 HF122GPT : aspirateur balai sans fil pour un nettoyage en profondeur

Le H-FREE 100 a été conçu pour faciliter le ménage. Cet aspirateur sans fil dispose d’un grand bac de 0,9 litre. Ce dernier permet de réduire le contact direct avec la poussière et les allergènes.

Cet aspirateur balai sans fil est livré avec 2 outils prêts à l’emploi. La brosse à épousseter intégrée nettoie les surfaces délicates et élimine les débris des plans de travail. Le suceur plat permet de passer l’aspirateur dans les coins, sur les plinthes ou sur les bords étroits.

Doté d’une brosse spéciale poils d’animaux, l’aspirateur balai Hoover constitue le meilleur appareil sans fil pour éliminer les poils de chat et de chien sur les meubles. En outre, le H-FREE 100 est conçu pour nettoyer jusqu’à 40 minutes. Ses lumières LED intégrées à l’avant du balai éclairent les coins sombres ou les dessous de meubles. De fait, elles permettent une meilleure visibilité lors du nettoyage, pour ne pas manquer une seule poussière.

PrettyCare : aspirateur sans Fil puissant 4 en 1

Cette gamme PRETTYCARE réunit toutes les caractéristiques requises pour un meilleur aspirateur sans fil. En effet, il dispose d’un manche télescopique et de différentes têtes de brosses.

Ce modèle 4-en-1 répond ainsi à tous les besoins quotidiens en matière de nettoyage que ce soit à la maison ou au bureau. Il peut également être utilisé comme aspirateur de voiture à main,

L’aspirateur sans fil PRETTYCARE bénéficie d’une capacité d’aspiration élevée de 20Kpa. Pour une meilleure utilisation, l’écran de l’aspirateur balai indique la charge restante. En fait, la batterie a une autonomie de 30 minutes en mode normal. Cette durée suffit pour faire le ménage complet d’une maison ou d’un appartement ordinaire.

L’aspirateur sans fil PRETTYCARE possède un bac de 1,2 litres. Grâce à l’éponge filtrante intégrée, la poussière, les déchets et les petits gaz d’échappement sont nettoyés en silence. Sans oublier que sa tête silencieuse peut pivoter de 180° à gauche et à droite.

Dyson V7 Motorhead : l’aspirateur balai au meilleur qualité prix

Le Dyson V7 Motorhead Origin fait partie des aspirateurs balais sans fil disposant du moteur numérique V7 de la marque. Dépourvu de sac, ce modèle rechargeable recueille les poussières et autres déchets dans un bac de 0,54 l. Celui-ci se distingue par son mécanisme qui expulse de manière hygiénique les poussières.

En outre, cet aspirateur sans fil est alimenté d’une batterie Li-ion offrant une autonomie de près de 30 min dans sa configuration normale. En ce qui concerne le nettoyage des sols, il existe une brosse à moteur direct. Elle dispose également de brosses en nylon rigide pour les tapis et en fibres de carbone pour les planchers. Par ailleurs, le V7 bénéficie d’une mini-brosse souple, d’un accessoire multifonction. En plus, un suceur long vient compléter l’équipement de ce modèle.

L’aspirateur balai sans fil Dyson V7 offre un meilleur rendement. Il fait preuve d’une grande légèreté et se range facilement. Les outils peuvent également être remplacés sans trop d’efforts.

Rowenta Air Force Flex 560 : aspirateur sans fil multifonction

Ce Rowenta air force flex 560 rend la vie beaucoup plus facile grâce à sa capacité à nettoyer les sols rapidement et efficacement. En effet, cet aspirateur balai sans fil compte parmi les meilleurs modèles du marché qui peuvent aspirer tous les types de saletés sans aucun problème. Il ramasse le sable, la poussière et même les poils d’animaux de la maison.

De plus, il est très ergonomique et possède une prise en main incroyable offrant un confort maximal lors du nettoyage de la maison. Grâce à son design ingénieux, il se plie facilement pour atteindre les endroits difficiles.

Cet aspirateur balai sans fil dispose d’un éclairage LED pour nettoyer les zones sombres avec clarté, même en cas de faible luminosité. Il offre une autonomie d’environ 20 minutes voire 35 minutes en mode de puissance minimale. L’un des atouts majeurs de ce nouvel aspirateur est son moteur numérique.

Bosch BCH86HYG2 : aspirateur rechargeable avec une autonomie 60 Minutes

L’Athlet constitue le premier et un des meilleurs aspirateurs balai sans fil de Bosch qui promet de remplacer même le meilleur des modèles filaires dans tous les foyers. Fonctionnant avec une batterie lithium-ion durable de 25 V, l’Athlet offre une grande puissance d’aspiration. Son autonomie d’environ 1 h permet de couvrir plusieurs pièces avec une seule charge.

La charge s’effectue via un adaptateur de prise murale avec un câble volant qui se branche sur l’aspirateur juste en dessous de la poignée. Des segments LED bleus brillants s’allument pour indiquer l’état de charge. Cet aspirateur présente trois niveaux de puissance permettant d’équilibrer la puissance et la durée de fonctionnement. Sur le réglage de puissance le plus faible, Bosch annonce une durée de nettoyage d’une heure.

La conception sans fil et les dimensions compactes rendent l’Athlet extrêmement polyvalent et facile à déplacer. En outre, il pèse un poids plume de 3,3 kg avec la tête au sol attachée.

VACLAB X11 Pro : un aspirateur balai avec un moteur série 5

VACLAB X11 Pro compte parmi les meilleurs aspirateurs balais sans fil. Il offre le moyen de garder les sols durs et les tapis propres. Le séparateur cyclone qui se trouve dans le filtre à 4 couches étanche permet de nettoyer les poussières sans effort.

Grâce à son puissant moteur de 200 W, cet aspirateur balai est capable de concurrencer le moteur traditionnel de 360 W. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de vider fréquemment les déchets étant donné que le bac amovible peut contenir 1 litre de poussière.

Équipé d’une batterie de 2000 mAh, le dispositif de contrôle permet à l’aspirateur de fonctionner jusqu’à 40 minutes en continu. Ne pesant que 2,78 kg, ce modèle peut facilement se transformer en un aspirateur à main. De fait, il peut facilement nettoyer les moquettes fines, les rideaux, les canapés et les couvertures.

Shark IZ251EU : Aspirateur balai sans fil à tube flexible

L’aspirateur Shark IZ251UE se distingue par sa brosse anti-poils qui convient parfaitement à ceux qui ont des animaux de compagnie à poil long ou à forte mue. Il assure un nettoyage en profondeur et possède un suceur de sol DuoClean qui peut être utilisé pour les sols durs et les tapis.

Son embout principal comporte deux brosses. Cette caractéristique se révèle particulièrement pratique pour ceux qui ont un mélange de sols durs et de moquettes. L’embout de sol étant également large, les grosses miettes et la saleté peuvent être nettoyées facilement.

Cet aspirateur balai dispose également de lumières LED à l’extrémité de la buse offrant un meilleur usage sans fil. Une autre caractéristique du Shark IZ251UE est son tube flexible que la société appelle le tube Flexology. Celui-ci permet de nettoyer sous les meubles, tels que les tables ou les lits, sans se pencher, ce qui rend l’aspirateur très agréable pour le dos.

BLACK+DECKER : aspirateur balai sans fil silencieux

L’aspirateur-balai BLACK+DECKER 18V a été conçu pour faciliter l’exécution des tâches de ménage rapidement et efficacement. Ce dernier offre jusqu’à 55 minutes d’autonomie sur une seule charge. Sans fil, cet aspirateur-balai 4 en 1 dispose d’un système anti-enchevêtrement motorisé. Le nettoyage se fait ainsi en profondeur avec moins de 5 % d’enroulement de poils et jusqu’à 70 % de ramassage en plus sur les tapis.

Alors que le niveau sonore de la majorité des aspirateurs balais sur le marché oscille entre 77 et 80 dB, celui du modèle BHFEV182C-QW ne dépasse pas 72 dB. Or, plus ce niveau est réduit, plus l’aspirateur est silencieux. À cet effet, il compte parmi les aspirateurs sans fil les plus discrets disponibles sur le marché.

De plus, ses trois réglages de vitesse permettent de varier la vitesse en fonction de la tâche à accomplir. Enfin, le bac transparent facile à vider permet d’éliminer la saleté en un seul geste.

HONITURE H10 : Aspirateur sans fil à 2 vitesses d’aspiration

Parmi les meilleurs aspirateurs balais san fil, H10 de HONITURE offre la possibilité de nettoyer toute la maison en une seule fois tout en obtenant la meilleure qualité et efficacité possible. En fait, il tire profit de ses deux vitesses. La première permet un nettoyage intensif (17KPA), la seconde un nettoyage léger (12KPA).

Il s’agit d’une avancée technologique par rapport aux autres nettoyeurs de tapis du marché. Ce modèle offre une autonomie de 40 minutes, permet d’économiser 500 cycles de charge et offre une longue durée de vie. En outre, la triple technologie de réduction du bruit intégrée au produit garantit le silence.

Le système de filtration du H10 retient plus efficacement la poussière. Un anneau en caoutchouc épais forme l’élément d’aspiration pour empêcher efficacement la poussière de déborder. Cet aspirateur vertical sans fil possède une poignée à 45 degrés pour un meilleur contrôle et une plus grande facilité d’utilisation.

H.Koenig UP600 : Aspirateur Balai 120W sans sac

Le UP600 est un des meilleurs aspirateurs balais sans fil 2 en 1 qui permet de balayer de fond en comble la maison. Il se caractérise par sa légèreté et sa maniabilité, grâce à sa conception ergonomique.

Quant à son tube amovible en aluminium, il permet de passer d’un aspirateur balai à un aspirateur à main. De fait, il peut être utilisé pour aspirer les zones difficiles d’accès de la maison comme les étagères, le haut des placards, le fond des meubles et les recoins.

Son système de filtration ne comporte pas de sac. Il fait appel à la technologie cyclonique qui élimine la poussière grâce à la force centrifuge. Le moteur est équipé d’un filtre lavable complétant la filtration.

Les utilisateurs peuvent choisir entre deux niveaux d’aspiration. Notamment le mode normal et turbo. Ceux-ci se commandent par le bouton à gâchette. Une première pression active le niveau d’aspiration normal, une seconde pour le mode turbo.