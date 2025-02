Eufy E20 : aspirateur 3-en-1 avec brosse autodémêlante et charge rapide

Eufy repousse les limites de l’innovation avec son nouveau robot aspirateur 3-en-1 E20. Conçu pour s’adapter à toutes les situations, ce modèle convertible combine aspirateur autonome, aspirateur balai et aspirateur à main pour une propreté irréprochable sur toutes les surfaces.

Une révolution dans le nettoyage domestique

Eufy, marque d’Anker Innovations, dévoile son modèle le plus avancé : l’E20, un robot aspirateur 3-en-1 conçu pour répondre aux besoins des foyers modernes. Ce produit phare, lauréat du prix Best of Innovation 2025 au CES, marque un tournant dans l’univers du nettoyage domestique. Il réunit trois fonctions en un seul appareil. SSon module d’aspiration indépendant détachable est équipé d’un moteur de ventilateur et d’un système de filtration à 5 niveaux. Il permet un nettoyage en profondeur et s’adapte aux différentes surfaces de la maison.

Des performances optimales pour un nettoyage intelligent

L’E20 intègre la technologie AeroTurboᵀᴹ, un système d’aspiration à 5 niveaux qui empêche l’accumulation de poussières et optimise la puissance d’aspiration. En mode robot aspirateur, il offre une puissance de 8 000 Pa, tandis qu’en mode aspirateur à main et balai, il atteint 30 000 Pa. Cela garantit ainsi un nettoyage efficace, du sol au plafond. Grâce à sa station d’autovidage, il peut stocker la poussière jusqu’à 75 jours. Cela permet de réduire la fréquence d’entretien.

Son autonomie impressionnante de 180 minutes, couplée à un temps de recharge ultra-rapide de 2h30, le place parmi les robots les plus performants du marché. Il est également équipé d’une brosse autodémêlante et d’un système de navigation triple laser, capable d’éviter les obstacles de 15 mm. Cela garantit un nettoyage précis et fluide, même dans les espaces les plus encombrés.

Un design convertible et une flexibilité inégalée

L’E20 ne se contente pas d’être un simple robot aspirateur. Grâce à son système FlexiONE, il se transforme en aspirateur balai ou en aspirateur à main en quelques secondes. Cette flexibilité facilite le nettoyage des zones difficiles d’accès comme les escaliers ou les meubles. Cette conception convertible assure une utilisation optimisée et un rangement compact. Elle permet ainsi d’éviter l’encombrement. Disponible dès aujourd’hui sur eufy.com et Amazon au prix de 549,99 €, l’E20 représente une véritable avancée dans le domaine du nettoyage connecté. Avec ses fonctionnalités avancées, il est adapté pour un entretien domestique sans effort et parfaitement maîtrisé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

