Le secret de l’aspirateur robot : retour à la base

L'aspirateur robot est devenu un indispensable pour les tâches ménagères quotidiennes. Grâce à sa technologie avancée, cet appareil électroménager permet d'alléger les corvées de nettoyage. Par la même occasion, il nous fait gagner du temps précieux. Mais comment fonctionne leur capacité à retourner automatiquement à leur base ? Découvrez les astuces qui rendent cette fonctionnalité si pratique.

Fonctionnement : l'approche par capteurs et algorithmes

La prouesse des aspirateurs robots réside en premier lieu dans le système de capteurs dont ils sont équipés. Ces capteurs ont la capacité de détecter tous les obstacles présents aux alentours du robot (meubles, objets, etc.). Ensuite, grâce à des algorithmes extrêmement sophistiqués, ces appareils analysent en permanence les informations récoltées. Ces programmes informatiques déterminent alors le meilleur chemin possible pour se diriger vers la base.

Capteur infrarouge et ultrasonique Afin de pouvoir détecter efficacement la position de la base, les aspirateurs robots utilisent généralement des capteurs infrarouges ainsi que des capteurs ultrasoniques. Ces deux types de capteurs permettent à l'appareil de « voir » son environnement et d'en déduire la présence de sa base. Le capteur infrarouge détecte les variations de température, tandis que le capteur ultrasonique mesure les distances grâce aux ondes sonores. Navigation et cartographie Une fois le chemin vers la base établi, l'aspirateur robot utilise des systèmes de navigation et cartographie. Les données recueillies par les capteurs sont traitées par un logiciel embarqué qui établit une représentation détaillée de la pièce à nettoyer. Ceci permet au robot d'avoir une meilleure orientation et de prendre en compte les zones déjà parcourues ou celles restantes à explorer. Ainsi, il peut choisir le trajet le plus rapide pour retourner sur sa base tout en évitant les obstacles.

Tout est question de programmation

Le secret derrière cette fonctionnalité réside également dans la programmation intelligente du robot aspirateur. Si les premiers modèles étaient relativement basiques et manquaient parfois de précision, les dernières générations proposent des programmes de plus en plus élaborés, rendant ainsi à possible de retrouver facilement leur station de charge. Retrouvez les meilleurs aspirateurs robots du moment sur notre guide comparatif.

Retour automatique en fin de cycle. La plupart des aspirateurs robots sont programmés pour savoir quand leur cycle de nettoyage a atteint sa fin. Ce rôle est généralement assumé par un détecteur de niveau de batterie. Ainsi, lorsqu'il estime qu'il ne lui restera pas suffisamment d'énergie pour continuer le nettoyage, l'aspirateur robot prend la décision de retourner à sa base afin d'éviter une panne sèche dans un endroit difficile d'accès. Durant ce processus, il emprunte le chemin qu'il a calculé comme étant le plus court et le plus sûr vers sa station.

Mise en route personnalisée. Certains aspirateurs robots offrent également la possibilité de personnaliser leur comportement. Par exemple, il est possible de les dissuader de revenir immédiatement sur leur base à la première rencontre avec un obstacle ou au lieu de continuer à travailler dans une zone inachevée. De même, on peut régler plusieurs niveaux de propreté selon ses besoins et les faire retourner à leur base principalement pour changer de secteur ou lorsque le travail sera accompli. En consultant la notice, on découvre généralement les options disponibles et comment les exploiter.

Kits/accessoires pour faciliter le retour à la base

Soucieux de répondre aux attentes des utilisateurs, certains fabricants proposent désormais des accessoires qui facilitent encore davantage le retour du robot aspirateur à sa base. Parmi ces équipements, on retrouve les émetteurs de signal spécifiques. Des voyants lumineux émettent un signal spécifique en direction du capteur infrarouge du robot aspirateur. Placés près de la base, ils permettent d'assurer une liaison permanente entre l'appareil et son point d'attache.

Certains modèles d'aspirateurs robots sont compatibles avec des murs virtuels. Ces derniers définissent des zones dans lesquelles l'appareil ne doit pas pénétrer, lui évitant ainsi de se perdre ou de s'éloigner trop de sa base. Dès lors que l'aspirateur robot détecte cette « frontière », il fait demi-tour et continue son travail tout en restant à proximité de la station de charge.