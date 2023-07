Fresco : le nouveau réfrigérateur combiné et connecté de Candy

Candy dévoile son nouveau réfrigérateur Fresco. Ce modèle combiné et connecté peut s’adapter à tous les besoins.

Fresco est le nouveau réfrigérateur combiné Candy qui a quelque chose pour tout le monde avec ses différentes options de réglage, ses nombreuses fonctions et sa connectivité via l’application hOn. Avec l’introduction de ce nouveau réfrigérateur, Candy poursuit son engagement à fournir des appareils électroménagers faciles à utiliser et dotés d’une technologie innovante.

Le réfrigérateur combiné Fresco est un appareil indispensable dans votre cuisine avec ses fonctionnalités améliorées, sa grande capacité, son interface intuitive et sa connexion à l’application hOn.

Réfrigérateur Fresco : performances et polyvalence pour la conservation

Le Fresco est entièrement personnalisable et équipé de nombreuses fonctionnalités. Grâce à la technologie Total No Frost Circle+, les niveaux de température et d’humidité dans tout le réfrigérateur restent constants et uniformes, grâce à la diffusion d’air froid, permettant aux aliments de durer plus longtemps.

Que ce soit dans le congélateur ou le réfrigérateur, les fonctions Super Réfrigération et Super Congélation accélèrent le refroidissement à temps des aliments.

accélèrent le refroidissement à temps des aliments. Son compartiment congélateur Cool Box préserve les fruits et légumes de manière optimale grâce au contrôle manuel du taux d’humidité.

préserve les fruits et légumes de manière optimale grâce au contrôle manuel du taux d’humidité. Un écran digital intérieur permet de contrôler la température en degrés et également d’activer le mode vacances.

permet de contrôler la température en degrés et également d’activer le mode vacances. Le mode vacances permet d’économiser de l’énergie en éteignant le réfrigérateur tout en gardant le congélateur suffisamment froid pour ne pas endommager les aliments qui y sont stockés.

permet d’économiser de l’énergie en éteignant le réfrigérateur tout en gardant le congélateur suffisamment froid pour ne pas endommager les aliments qui y sont stockés. Les étagères et les balconnets sont amovibles, permettant jusqu’à 100 combinaisons d’aménagements intérieurs pour s’adapter à la vie de tous les jours et obtenir une température homogène dans tout l’espace de stockage.

Le réfrigérateur Fresco est disponible dans le réseau de magasins Darty. Son prix de vente conseillé est de 699 euros.

L’application hOn pour un contrôle total

Le réfrigérateur propose une connectivité Wi-Fi et peut être facilement contrôlé depuis un smartphone. Combinez avec l’application hOn pour gérer à distance l’équipement, accéder aux assistants d’inventaire des aliments et des boissons, obtenir l’état de santé de l’équipement pour éviter les pannes, et plus encore.