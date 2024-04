Évolution du nettoyage domestique avec le séchage instantané à 70°C

Le nettoyage des sols atteint un nouveau niveau de sophistication avec le lancement du Tineco Floor One S7 FlashDry, une innovation majeure de Tineco, leader dans le domaine des appareils intelligents pour l'entretien des sols.

Les aspects du Floor One S7 FlashDry

Le Floor One S7 FlashDry de Tineco apporte une véritable révolution avec sa technologie FlashDry, qui sèche instantanément les surfaces à 70°C. Cette fonctionnalité permet d'éliminer les résidus d'eau et les mauvaises odeurs rapidement. Cela garantit un nettoyage sans trace ni délai.

Nettoyage en profondeur des angles

Ce nouvel appareil ne se contente pas de sécher les sols rapidement. Il nettoie également les coins et le long des plinthes avec une efficacité redoutable grâce à sa conception unique. Le nettoyage des angles devient simple et efficace. Le S7 FlashDry atteint les zones souvent négligées lors des nettoyages traditionnels.

Une autonomie améliorée

Cet appareil se distingue également par son autonomie prolongée de 40 minutes. Cette caractéristique permet aux utilisateurs de nettoyer de plus grandes surfaces sans interruption. Cela réduit ainsi le temps de recharge et augmente l'efficacité du nettoyage.

Utilisation facilitée

Avec un système de débit d'eau à pression équilibrée et un recyclage efficace de l'eau sale, le S7 FlashDry assure un nettoyage continu à l'eau claire. Chaque passage sur le sol laisse une surface parfaitement propre, sans nécessiter de multiples passages.



Le système d'autopropulsion bidirectionnel SmoothPower facilite grandement l'utilisation. Ce système ajuste automatiquement la propulsion en fonction du mouvement des roues. Il offre une expérience sans effort, que ce soit en poussant ou en tirant l'appareil.

Disponibilité et options

Le Tineco Floor One S7 FlashDry est disponible en plusieurs versions, dont le Floor One S7 Combo et le Floor One S7 Pro, pour s'adapter à tous les besoins. Disponible à la prévente sur la boutique officielle de Tineco dès le 30 avril 2024 et sur Amazon à partir du 26 avril 2024, ce modèle est proposé à un prix de 799 euros.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.