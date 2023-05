Avec le meilleur ozonateur, vous pouvez respirer de l’air frais loin des bactéries et des particules nocives à la maison. Découvrez le modèle qui vous convient le mieux.

Les mauvaises odeurs, la fumée de cigarette et les diverses moisissures sont nocifs pour la santé. L’utilisation d’un désodorisant ne fait que masquer les diverses odeurs sans les faire disparaitre. De ce fait, l’utilisation d’un ozonateur est la meilleure solution. Face à un tas de modèles en circulation sur le marché, difficile de faire le bon choix, notamment pour les non avertis. Ainsi, on a établi un comparatif des meilleurs ozonateurs dans le but de faciliter votre prochaine décision d’achat.

Générateur d’ozone JOBYNA : le modèle parfait pour les superficies plus vastes

Caractéristiques techniques Dimensions : 20 x 20 x 30 cm

Poids : 3,2 kg

Type de filtre : COV

Débit : 10 000 mg/h, 28 000 mg/h, 40 000 mg/h

Conçu spécifiquement pour purifier les COV dans votre environnement, le générateur d’ozone Jobyna offre une sortie pouvant atteindre les 40 000 mg/h. Utilisant la méthode d’ionisation à haute tension, ce meilleur ozonateur n’a besoin d’aucun filtre pour éliminer les particules.

Vous pouvez choisir entre ses deux modes « eau » et « air ». Le mode « eau » convient pour purifier des petites pièces spécifiques telles que le placard ou le lit de votre petit chaton. En revanche, il faut opter pour le mode « air » si vous voulez nettoyer une surface plus vaste comme le couloir ou la cuisine.

Fonction de minuterie et de mise en attente

Poignée de transport en caoutchouc

Modèle lourd

Pas de bouton marche/arrêt

Airthereal MA5000 : le meilleur ozonateur pour purifier les petites pièces

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,2 x 18,7 x 17,2 cm

Poids : 1,57 kg

Type de filtre : lumière UV

Débit : 5 000 mg/h

L’ozonateur peut également servir pour purifier les pièces vides, après un incident quelconque (incendie par exemple). Dans ce cas, c’est le MA5000 d’Airthereal qu’il faut utiliser. Ce modèle est parfait pour stériliser la pièce et la libérer des odeurs, de la fumée et des bactéries. En fonction de la pièce, vous pouvez régler la minuterie jusqu’à 120 minutes.

Le MA5000 est également un modèle portatif qui se transporte facilement via sa poignée en caoutchouc isolant. De plus, il est moins énergivore car sa puissance ne dépasse pas 50 W. Pour obtenir un résultat satisfaisant, il faut régler la minuterie selon la taille de la pièce.

Minuterie jusqu’à 120 minutes

Ne consomme pas d’énergie

Débit moindre

Manuel en allemand uniquement

Générateur d’ozone, Purificateur d’air FELLAT : le meilleur modèle 2 en 1

Caractéristiques techniques Dimensions : 28 x 21 x 14 cm

Poids : 2,3 kg

Type de filtre : NA

Débit : 10 000 mg/h

Comme la plupart des modèles présentés dans ce comparatif, l’ozonateur Fellat dispose aussi d’une minuterie ajustable en fonction de la taille de la pièce à stériliser. Il fournit 10 000 mg/h d’ozone afin d’éliminer odeurs, virus, moisissures et même les odeurs des animaux domestiques dans votre maison. cela-dit, il faut attendre au moins une demi-heure avant d’occuper la pièce après chaque utilisation.

Ne nécessitant aucun filtre, le générateur convertit les molécules d’oxygène en ozone. Son puissant ventilateur prend le relais en diffusant l’O3 de manière uniforme dans toute la pièce. Il s’arrête automatiquement après chaque séance.

Fonction d’arrêt automatique

Bon rapport qualité/prix

Design peu attirant

Modèle lourd à transporter

Générateur d’ozone Movstriker : à la fois pratique et puissant

Caractéristiques techniques Dimensions : 23 x 21 x 20 cm

Poids : 2,1 kg

Type de filtre : NA

Débit : 10 000 mg/h

Parfait pour les grandes pièces comme le garage ou le bureau, l’ozonateur Movstrike peut fournir 10 000 mg d’ozone par heure. Avec ce générateur d’ozone, la purification peut s’étendre jusqu’à 300 m². Pour faciliter son utilisation, le fabricant a intégré une minuterie de 120 minutes.

Pour obtenir un meilleur résultat, vous pouvez utiliser cet ozonateur 2 fois par semaine pour chaque pièce. La minuterie peut être ajustée au fur et à mesure que vous l’utilisez. Vous pouvez, par exemple, commencer par le faire fonctionner pendant 15 minutes dans une pièce. Vous allez ensuite augmenter le temps d’utilisation selon le résultat obtenu, compte tenu de la taille de la pièce.

Moteur silencieux

Peut couvrir une vaste superficie

Manuel d’utilisation médiocre

Poignée de transport rigide

Cecotec Générateur d’Ozone TotalPure 4000 Ozone : le meilleur modèle portable

Caractéristiques techniques Dimensions : 20 x 18,5 x 21,9 cm

Poids : 1,74 kg

Type de filtre : NA

Débit : 28 000 mg/h

Si vous habitez dans une petite maison, c’est le générateur d’ozone TotalPure de Cecotec qui vous convient le mieux. Avec un débit de 28 000 mg par heure, celui-ci peut couvrir une surface de 100 m². De ce fait, c’est aussi le meilleur ozonateur à adopter pour purifier l’intérieur de votre voiture.

Doté d’un minuteur intelligent, il s’arrêtera automatiquement à la fin de chaque minuterie. Pour choisir le temps de purification, il suffit de se servir de sa molette pour régler le minuteur. Pour le déplacer d’un endroit à l’autre, vous n’avez qu’à le prendre par sa poignée de transport.

Moteur puissant

Fonction d’arrêt automatique

Ne couvre qu’une surface de 100 m²

Plus énergivore que certains modèles du marché

Chugod OAW03 28000 mg/h : un design simple mais compact

Caractéristiques techniques Dimensions : 22 x 23 x 16 cm

Poids : 2,61 kg

Type de filtre : NA

Débit : 28 000 mg/h

Ce générateur d’ozone peut fournir 28 grammes d’ozone par heure et gérer une superficie allant jusqu’à 300 m². Ce débit ultra élevé est très intéressant pour libérer la cave des moisissures et le garage des odeurs d’huile moteur. Vous pouvez aussi l’utiliser à la maison pour éliminer les odeurs de vos animaux domestiques.

Ce meilleur ozonateur peut fonctionner suivant deux modes : le mode « air » ou le mode « eau ». Le mode « air » permet de purifier l’air ambiant tandis que le mode « eau » consiste en une sorte de traitement de l’eau. De plus, cet ozonateur peut fonctionner jusqu’à 2 heures d’affilée.

Deux modes de purification

Aucun angle mort

Ne convient pas à une utilisation intensive

Energivore

Ozonateur ATWFS : pour un débit d’ozone élevé

Caractéristiques techniques Dimensions : 22,8 x 20,1 x 17,9 cm

Poids : 1,56 kg

Type de filtre : lumière UV

Débit : 48 000 mg/h, 60 000 mg/h

L’ozonateur ATWFS offre la meilleure désinfection et stérilise la pièce de manière optimale avec un débit pouvant atteindre jusqu’à 60 000 mg/h. A la maison comme au garage, il permet de purifier l’air ambiant en éliminant rapidement les odeurs et particules potentiellement nocives via une diffusion reste uniforme.

En fonction de la taille de la pièce, vous pouvez régler son minuteur de façon à obtenir une purification maximale. La minuterie peut varier pour offrir jusqu’à 60 minutes de nettoyage. Il suffit d’ouvrir les fenêtres assez longtemps afin d’assurer une ventilation après son utilisation.

Débit d’ozone élevé

Minuteur jusqu’à 60 minutes

Plutôt adapté pour stériliser les pièces spécifiques et non la maison toute entière

Absence d’arrêt automatique

FAQ sur l’ozonateur

Le générateur d’ozone est un dispositif servant à purifier l’air pour produire de l’ozone gazeux. L’ozone gazeux ou O3 est une combinaison de 3 molécules d’oxygène. Pour le produire, le meilleur ozonateur va diviser les molécules d’oxygène (O2) en atomes uniques. Ces atomes ainsi créés vont ensuite former des molécules O3 pour donner l’ozone.

Pour diviser les molécules d’oxygène, le générateur d’ozone procède en deux méthodes : soit en utilisant le rayonnement UV, soit en dégageant une décharge électrique. L’ozonisation par rayonnement UV se déroule de la même manière que les rayons UV du soleil divisent l’oxygène pour donner des atomes d’oxygène. Pour les experts, ce type de filtre est moins efficace.

L’autre type de filtre consiste à dégager une décharge électrique silencieuse pour créer de l’ozone gazeux à partir des molécules d’O2. Après, les atomes vont se fixer par 3 pour pouvoir former de l’ozone.

Quelle différence y-a-t-il entre l’ozonateur et l’ioniseur ?

Bien que les deux méthodes visent à purifier l’air ambiant, elles montrent une différence notoire. En effet, le générateur d’ozone agit principalement pour éliminer les différentes odeurs, les bactéries et les moisissures. Quant à l’ioniseur, celui-ci est destiné à éliminer les particules potentiellement dangereuses telles que le pollen et la poussière.

Si l’ozonateur produit principalement de l’ozone gazeux, l’ioniseur fournit une quantité infime d’ozone en tant que sous-produit. L’ionisation est propre au purificateur bien que certains modèles d’ozonateurs intègrent cette fonction.

L’ozone gazeux est-il bon pour la santé ?

Malgré le fait que l’ozone est un élément indispensable pour stériliser l’air, il faut souligner qu’il s’agit d’un gaz nocif pour la santé. Chez les plantes, l’effet n’est pas aussi palpable que chez les humains et les animaux. L’inhalation d’ozone gazeux perturbe la santé du système respiratoire.

L’explication est simple : l’ozone gazeux ne va pas cesser de fonctionner à l’intérieur du corps d’un être vivant. Son action sur l’oxygène est très mauvaise pour la santé. Les molécules d’oxygène sont censées assurer le bon fonctionnement du corps tout entier. Si l’ozone prend cette place, la quantité d’oxygène absorbée est minime. Ce qui va diminuer la saturation d’oxygène du corps et entraîner des problèmes respiratoires tels que la toux et la dyspnée.

L’effet de l’ozone sur le règne animal est toujours néfaste. C’est pourquoi il faut toujours aérer la pièce pendant 30 à 60 minutes après chaque ozonisation. De même, les personnes sujettes à des problèmes respiratoires ne doivent jamais entrer dans une pièce sans une bonne aération préalable.

Quelles sont les précautions d’utilisation ?

Contrairement à l’air purifié produit par le purificateur d’air, l’ozone gazeux qui sort de l’ozonateur est polluant et peut être nocif pour la santé. Une exposition, même à courte durée, peut exposer le sujet à des douleurs thoraciques et des problèmes de la voie respiratoire comme la toux.

De ce fait, il faut veiller à ce que tous les êtres vivants doivent évacuer la pièce avant même de démarrer l’ozonisation. Il faut déplacer les plantes avant d’utiliser le générateur d’ozone afin qu’elles n’aient pas à supporter l’ozone pendant la stérilisation.

Certains modèles sont équipés d’une minuterie que vous devez activer avant de quitter la pièce. De cette manière, la purification s’arrêtera lorsque la minuterie touche à sa fin. Ce qui est très pratique pour éviter de manipuler le générateur d’ozone pendant qu’il fonctionne.

Avant d’acheter un ozonateur, il faut considérer les paramètres suivants : la couverture, le débit, la conception et la durée de vie. La couverture définit la surface que le générateur peut couvrir pendant son utilisation. Certains des modèles présentés dans ce comparatif peuvent couvrir jusqu’à 300 m². Par contre, il y en a d’autres qui ne peuvent couvrir qu’une surface plus petite, ne dépassant pas 100 m².

Par ailleurs, il faut voir la capacité. Il s’agit de la masse d’ozone que l’ozonateur peut débiter par heure (exprimée en mg/h). Plus la capacité est élevée, et plus le générateur est puissant. Ce qui baisse son temps d’utilisation.

Ensuite, il faut tenir compte de la matière avec laquelle le générateur a été fabriqué. Certains modèles sont certifiés par des normes et d’autres pas. Opter pour un modèle certifié vous préserve des éventuels dangers d’utilisation. Enfin, gardez un œil sur sa durée de vie. Sachant qu’un tel achat représente un investissement conséquent, autant choisir un modèle qui dure plus longtemps.

