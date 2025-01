Transformez vos plats traditionnels avec l’aide de cette friteuse AI présentée lors du CES 2025

La cuisine est aussi mise à l’honneur lors du CES 2025 et les fans de bons petits plats pourraient être attirés par la friteuse à air IA Dreo ChefMaker 2.

Elle peut transformer des recettes scannées en programmes de cuisson étape par étape. De ce fait, faites revivre les recettes de votre enfance avec cette friteuse AI. Voici ce qu’il en est.

Des souvenirs de cuisine revisités par l’intelligence artificielle

En 2024 lors du précédent CES, la société d’appareils de cuisine Dreo a déjà présenté leur friteuse. Mais cette année, lors du CES 2025, elle a lancé une nouvelle friteuse à air qui utilise l’IA pour convertir les recettes en programmes de cuisson intelligents.

L’IA se met donc au service des recettes de grand-mère pour faire revivre des souvenirs de cuisine revisités. Normalement, les recettes écrites pour des fours de grande taille nécessitent généralement des modifications importantes pour fonctionner correctement dans une friteuse. Mais le Dreo ChefMaker 2 devrait faire de ce problème une chose du passé.

Un appareil de cuisson sophistiqué

Finis les rôtis brûlés et les gâteaux tristes et dégonflés : la friteuse se chargera de calculer les nouvelles durées et températures pour vos plats préférés. C’est ce qui en fait une fusion parfaite entre nostalgie et innovation culinaire.

La Dreo ChefMaker originale est sans conteste l’une des meilleures friteuses du marché. Et ils ont mis à jour son homologue actuel. Alors que l’IA fait désormais partie du quotidien, le fait de retrouver cet outil de cuisine n’est pas si anodin.

D’ailleurs, le fait d’utiliser une friteuse à air avec IA intégrée est plutôt pratique vu qu’elle permet de gagner un temps fou en cuisine et ne se trompe pas en cuisson. Par contre, à vous d’assaisonner vos aliments. La friteuse se charge seulement de les cuire à point selon la recette que vous entrez dedans.

Disponibilité de la friteuse IA Dreo ChefMaker 2 après le CES 2025

Après que l’équipe a présenté cette nouvelle version du Dreo ChefMaker lors du CES 2025, il s’avère qu’elle sera commercialisée en août 2025. Les consommateurs devront alors attendre un peu. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Chacun de ses nombreux modes de cuisson donnait d’excellents résultats selon les personnes qui l’ont déjà testé. C’est un appareil plutôt performant et fiable. Par contre, son prix n’a pas encore été révélé. Selon mes recherches, le ChefMaker original avait un prix de vente de 359 $ / 279 £ / 348,20 € lors de son lancement. Je m’attends donc à ce qu’il soit similaire, voire légèrement plus cher.

Un appareil pouvant préparer de nombreux plats

Pour finir de vous convaincre de son efficacité, il s’avère que si vous voulez essayer de cuisiner quelque chose de nouveau, le Dreo ChefMaker 2 est également livré avec une banque de 100 recettes préprogrammées dans son application mobile. Il y a là de quoi cuisiner avec des instructions étape par étape.

Vous pouvez également vérifier le processus de cuisson en temps réel pour plus de sérénité. Sinon, employez cet appareil à la pointe de la technologie et faites revivre vos recettes familiales grâce à cette friteuse AI.

